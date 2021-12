एमपी पंचायत चुनाव के खिलाफ लगी याचिका पर टली सुनवाई, 13 दिसंबर को SC में होगी सुनवाई

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. (MP Panchayat Chunav 2022) अब इस मामले में आज यानि शनिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई, अब 13 दिसंबर को सुनवाई होना है.

गंगा में विसर्जित हुईं बिपिन रावत की अस्थियां, दोनों बेटियों ने निभाई रीति

देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) और मधुलिका रावत की अस्थियां हरिद्वार के वीआईपी घाट (VIP Ghat) पर गंगा में विसर्जित की गईं. सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के अस्थि कलश सैन्य सम्मान के साथ हरिद्वार लाए गए. सीडीएस बिपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी समेत अन्य परिजनों ने अस्थियां गंगा में विसर्जित कीं.

आंध्र प्रदेश: भक्त ने तिरुमला मंदिर में 3 करोड़ रुपये के आभूषण दान दिए

आंध्र प्रदेश में एक भक्त ने तिरुमला मंदिर(Tirumala Temple ) में 3 करोड़ रुपये के आभूषण दान दिये. दान में दिये गये सोने से बने और हीरे और माणिक से जड़ित ‘कटि हस्तम’ और ‘वर्धा हस्तम’ नामक आभूषण से भगवान वेंकटेश्वर(Lord Venkateswara) को सजाए जाएंगे.

हे भगवान! मोबाइल के लिए पिता ने डांटा तो नाबालिग लड़की ने छोड़ दिया घर

छिंदवाड़ा की एक नाबालिग लड़की घर छोड़कर (father scolds for mobile then minor girl left home) चली गई, जिससे परेशान परिजन उसकी तलाश करते-करते थाने पहुंच गए और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने वर्धा से लड़की को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया, लेकिन ऐसा करने के पीछे उसने पिता की डांट और मोबाइल नहीं दिलाना बताया है.

बच्चे पैदा न करें सिकलसेल पीड़ित कपल, करा लें गर्भपात! राज्यपाल की कोख सूनी करने वाली सलाह

राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मानवाधिकार के एक कार्यक्रम में शुक्रवार को विवादित (governor mangubhai patel on sickle cell) बयान दिया है. उन्होंने सिकलसेल के इलाज (number of sickle cell patient in mp) के लिए माता-पिता को अबॉर्शन की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि सिकलसेल पीड़ित दंपति बच्चा पैदा न ही करें तो अच्छा है.

किशोरियों की पिटाई का मामलाः मामूली धारा लगाकर पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, दो अभी भी फरार

जबलपुर में लड़कियों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पुलिस दो फरार आरोपियों की तलाश कर रही है.

Indore First Police Commissioner Interview: कहा- गुंडों और माफियाओं पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

जिले में कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है. इंदौर रेंज के आईजी रहे हरिनारायण चारी मिश्र (Hari Narayan Chari Mishra interview) इंदौर के पहले कमिश्नर बने हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है, उसको कम करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे. इसके लिए एक अलग सी कार्य योजना बनाई जाएगी.

हेलीकॉप्टर दुर्घटना : पांच और सैन्य कर्मियों के शवों की पहचान की गई

तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त (Tamil Nadu Chopper Crash) हो गया था, जिसमें देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat), उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्यकर्मियों का निधन हो गया था.

Farmers Protest: 'विजय दिवस जश्न' के साथ किसानों ने खत्म किया धरना

नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और केंद्र सरकार द्वारा अन्य मांगें स्वीकर करने के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने का एलान किया था. प्रदर्शनकारी किसान 'विजय दिवस जश्न' के साथ आज अपने घरों को लौट रहे हैं. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने आज देशभर में विजय दिवस (Farmers Vijay Diwas celebration) मनाने की घोषणा की है.