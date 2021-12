MP Corona Update: तीसरी लहर के संकेत दे रहे कोरोना के बढ़ते केस, आज 19 संक्रमित मरीज मिले

मध्य प्रदेश में कोरोना केस एक बार (MP Corona Update) फिर से बढ़ गए हैं. शुक्रवार को 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. जबकि वर्तमान में 150 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है. कोरोना की बढ़ते मामले तीसरी लहर के संकेत दे रहे हैं.

ज्योतिरादित्य सिंधिया से दौड़ में जीतकर भी यूं हार गए नेताजी, देखें कैसे हुए धड़ाम

सियासी साम्राज्य हो या क्रिकेट की पिच या फिर दौड़ का ट्रैक! महाराज तो आखिर महाराज ही हैं, कोई उनसे आगे कैसे निकल सकता है, जो निकलने की कोशिश करेगा वो ऐसे ही जमीन पर गिरा (Local leader fell before Jyotiraditya Scindia during race) मिलेगा, जैसे कि नेताजी आगे निकलकर भी अचानक से धड़ाम हो गए.

अलविदा CDS जनरल बिपिन रावत, अंतिम यात्रा शुरू, 17 तोपों से दी जाएगी सलामी

कुन्नूर हेलिकॉप्टर क्रैश (Coonoor helicopter crash) में जान गंवाए ब्रिगेडियर एल एस लिड्डर(Brigadier L S Lidder ) का दिल्ली कैंट(Delhi Cantt) में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया. वहीं, दिग्गज सीडीएस बिपिन रावत को उनके दिल्ली स्थित आवास पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

चिंताजनकः तेजी से घट रहा है जबलपुर का भू-जल भंडार, अभी नहीं संभले तो बिगड़ सकते हैं हालात

डायनेमिक ग्राउंड-वॉटर रिसोर्स (dynamic ground-water resources report 2020) की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश में भू-जल भंडार (mp water level) तेजी से खत्म हो रहा है. यहां 26 ब्लॉक्स ऐसे हैं, जहां भूजल भंडार सूखने की कगार पर है.

'वोट वाला मोती' खोजने सीएम लगाएंगे सागर में डुबकी! आज तोहफों की करेंगे बारिश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज सागर (CM Shivraj Singh will go to Sagar) में डुबकी लगाने वाले हैं क्योंकि सागर में डुबकी लगाए बिना बुंदेलखंड के बंजर में 'वोट वाला मोती' नहीं मिलने वाला है. इसीलिए आज तोहफों की बारिश से सागर को सराबोर करने वाले हैं, ताकि तोहफों की बारिश से बुंदेलखंड की बंजर जमीन पर वोट की फसल लहलहा जाए.

प्राइवेट हेलिकॉप्टर में वेडिंग वेन्यू से रवाना हुए कैटरीना-विक्की, हनीमून पर जा रहा कपल?

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जयपुर पहुंच गए हैं. सुबह करीब 9 बजे न्यूली-वेड कपल शेरपुर हेलीपैड पहुंचा. दोनों चॉपर में जयपुर के लिए रवाना हुए. इस दौरान कैटरीना पीच कलर के जोड़े में नजर आईं.

नप गए खाकी वाले 4 पीक बहादुर! थाना परिसर को बना रखा था पीकदान, एसपी ने किया लाइन अटैच

यूं तो कहीं भी चलते-फिरते आपको पीक बहादुर मिल जाएंगे, जिन्हें कहीं भी पीक मारने की आजादी रहती है, ऐसा उनका मानना है, भले ही जहां-तहां पीक मारना गुनाह है, चलते फिरते पीक मारना तो आम बात है, लेकिन जहां लोग रहते हैं, उसके आसपास भी अपनी पीक से जमीन लाल किये रहते हैं, बस इसी पीक की लाली देख एसपी साहब की आंखें भी लाल हो गई और तीन अधिकारियों सहित चार (4 policemen line attached for spitting chewing tobacco) को लाइन हाजिर कर दिया.

पन्ना में दूषित भोजन खाने से आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे हुए बीमार, इलाज जारी

पन्ना में आंगनबाड़ी केंद्र में खाना खाने के बाद करीब 15 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद आनन-फानन में सभी बच्चों को अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. जहां सभी बच्चों का इलाज जारी है.

पन्ना नेशनल पार्क का बाघ हुआ घायल, फोटो वायरल होने के बाद वन विभाग ने लगाई दवा

पन्ना नेशनल पार्क (panna national park tiger injured) का बाघ पी-243 घायल हो गया है. इसकी जानकारी वन विभाग को पर्यटकों द्वारा खींची गई फोटो से मिली. इसके बाद टीम ने बाघ का इलाज शुरू कर दिया है और उस पर नजर रखी जा रही है.

औषधीय गुणों से भरपूर कोदो की ब्रांडिंग पर जोर, कोदो की खेती से आत्मनिर्भर बनेंगे किसान!

औषधीय गुणों से भरपूर कोदो की शिवराज सरकार ब्रांडिंग कर रही है, साथ ही आदिवासी किसानों को कोदो की खेती (cultivation of Kodo rich in medicinal properties) के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसान समृद्ध (Farmers will be self-Relieat due to Kodo cultivation) हो सकें और कोदो का सेवन कर बीमारियों से भी दूर रहें. साथ ही स्वसहायता समूह की मदद से महिलाओं को प्रशिक्षित कर कोदो की मिलिंग भी कराई जा रही है. जानते हैं कोदो के फायदे.