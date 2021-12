संसद में राजनाथ का बयान, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल रावत की मौत मामले में जांच शुरू

सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बयान (rajnath singh statement in parliament) दिया. राजनाथ सिंह ने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी तथा अन्य 11 सैन्य अधिकारियों की मौत पर संवेदना प्रकट की. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हादसे पर दुख जताया और मारे गए सभी अधिकारियों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की.

जबलपुर को मिला सबसे घातक फाइटर प्लेन मिग-21! करीब से जान सकेंगे इसकी खूबियां

जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को सबसे घातक फाइटर प्लेन मिग-21 (Jabalpur Engineering College got fighter aircraft MiG-21 for Research of Students) मिल गया है, जिसे अब इंजीनियरिंग के छात्र करीब से देख सकेंगे. इसे कॉलेज में खड़ा करने का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में देशभक्ति जगाना है और सेना के प्रति उनका रुझान बढ़ाना है.

MP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के एलान के बाद हाई कोर्ट में दायर याचिका (petition filed in high court agaisnt panchayat election) पर सुनवाई करते हुए चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, पिछली तारीख पर होने वाली सुनवाई टल गई थी. जिसके बाद 9 दिसंबर को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई थी.

आज धामंदा आएगा हेलिकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद जितेंद्र का पार्थिव शरीर, बेटे की मौत से बेखबर है बीमार मां, बेसुध हुई पत्नी

कुन्नूर में बुधवार को हुए हेलिकॉप्टर क्रैश हादसे में धामंदा के जितेंद्र वर्मा भी शहीद हो गए. उनकी मौत की खबर के बाद गांव में मातम पसरा (sehore Jitendra martyred in helicopter crash) हुआ है. वहीं हालातों को देखते हुए उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है. मौत की खबर सुनने के बाद जितेंद्र की पत्नी बेसुध हो गई है.

MP Recovery Bill 2021: यूपी की राह पर एमपी, पत्थरबाजों और हिंसक आंदोलन करने वालों पर लगाम कसने की तैयारी में सरकार

एमपी भी अब यूपी की राह पर चलने जा रहा है. सरकार ने पत्थरबाजी और हिंसक आंदोलन करने वालों पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है, इसके लिए राज्य सरकार नया कानून (MP Recovery Bill 2021) बनाने जा रही है. उधर, कांग्रेस को इस कानून में राजनीतिक आंदोलनों को दबाने की मंशा नजर आती है. सरकार ने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण व नुकसानी की वसूली विधेयक-2021 लाने की तैयारी है, जो आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा.

MP Adulterated Liquor Sale: मिलावटी शराब पर सरकार सख्त, भोपाल में वाइन शॉपस से लिए गए पांच प्रकार की शराब के नमूने

MP Adulterated Liquor Sale: एमपी के अलग-अलग हिस्सों में मिलावटी शराब की बिक्री के कई मामले सामने के बाद सरकार ने मिलावटी शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए मुहिम शुरू की है. राजधानी में शराब दुकानों से नमूने लिए गए है (government action on wine shops) और उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि भोपाल में देशी और विदेशी शराब की शुद्धता की जांच के लिए पांच प्रकार की शराब के नमूने अलग-अलग दुकानों से एकत्रित कर जांच के लिए भेजे हैं. (five types liquor samples collection in bhopal)

हत्यारे का महिमामंडन! नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाने की तैयारी में हिंदू महासभा, जिला प्रशासन को लिखा पत्र

हिंदू महासभा ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी नारायण आप्टे की मूर्ति लगाने की मांग (Hindu Mahasabha wrote a letter to district administration) की है, ग्वालियर हिंदू महासभा का गढ़ है, यहीं से गोडसे ने पिस्तौल खरीदी थी और यहीं पर पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग लेकर दिल्ली रवाना हुआ था. हिंदू महासभा अक्सर गोडसे की पूजा-मूर्ति-मंदिर बनाने को लेकर (Hutatma Nathuram Godse Narayan Apte Statue Controversy) विवादों में रहती है.

Bipin Rawat chopper crash: सामने आया हादसे से चंद मिनट पहले का वीडियो

तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे का वीडियो (chopper crash video) सामने आया है. यह वीडियो दुर्घटना के चंद मिनट पहले का बताया जा रहा है. वीडियो में हेलीकॉप्टर को धुंध में जाते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद हेलीकॉप्टर अदृश्य हो जाता है. जानकारी के अनुसार, नीलगिरि माउंटेन रेल ट्रैक पर ट्रेकिंग कर रहे पर्यटकों ने हादसे से चंद मिनट पहले यह वीडियो बनाया. बुधवार को हुई सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी. ईटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

बहुत नेक दिल इंसान थे CDS General Bipin Rawat, 1985 में शादी कराने वाल पुरोहित ने बतायीं खास बातें, पढ़ें

बिपिन रावत का जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है. इन सबके इतर वह बहुत ही नेक दिल और मिलनसार व्यक्ति थे. साल 1985 में उनकी शादी कराने वाले पुरोहित सुनील द्विवेदी ने उनके व्यवहार को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि बिपिन रावत (Bipin Rawat and madhulika marriage) अपने ओहदे का बिना गुमान किये लोगों से मिलते थे. यह बात सभी के दिल को जीत लेती थी.

सीडीएस जनरल बिपिन रावत की सास ज्योति प्रभा सिंह शहडोल से दिल्ली हुईं रवाना

सीडीएस जनरल बिपिन रावत की सास शहडोल से दिल्ली के लिए निकल गई हैं, आज शाम को बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर (CDS Bipin Rawat mother-in-law Jyoti Prabha Singh Going from Shahdol to Delhi) लाया जाएगा और शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा. हेलीकॉप्टर क्रैश में कुल 13 लोगों की जान गई है.