New Guideline for Film Shooting: नई गाइडलाइन तैयार, एमपी में फिल्म शूटिंग से पहले कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति

मध्यप्रदेश में अब फिल्म वेब सीरीज की शूटिंग से पहले (New Guideline for Film Shooting in mp) कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी, सरकार इसके लिए नई गाइडलाइन तैयार कर ली है, जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा. प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है.

धर्मांतरण वाला स्कूल! सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में परीक्षा के दौरान हंगामा, चार गिरफ्तार

विदिशा के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल (religious conversion at St Joseph Convent School) में सोमवार को हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया, हंगामे के दौरान स्कूल में एग्जाम चल रहा था. हालांकि, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया. संगठनों का आरोप है कि स्कूल ने 8 छात्रों का धर्मांतरण कराया है, इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों (Four arrested in uproar against religious conversion) को गिरफ्तार किया है. प्रदेश के गृह मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

Shivraj Cabinet Meeting: शिवराज का एक और मास्टर स्ट्रोक, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम अब शंकर शाह के नाम पर करने का एलान

Shivraj Cabinet Meetingछ एमपी में मध्य प्रदेश में ओमीक्रोन को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है. कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज ने सभी मंत्रियों को एक सप्ताह के भीतर प्रभार के जिलों में अस्पतालों का निरीक्षण करने को कहा, बुधवार को एक बार फिर टीकाकरण महाअभियान चलेगा, इसमें भी हिस्सेदारी करें. कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी जिसमें छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का (MP Tribal Politics) नाम राजा शंकर शाह के नाम पर करने का प्रस्ताव पारित हुआ. ग्वालियर एयरपोर्ट के लिए ₹1 की वार्षिक भू भाटक पर भूमि आवंटन करने का अनुमोदन किया गया.

दोस्त की शादी में बाराती बना जर्मनी से आया युवक, कोरोना पॉजिटिव मिलते ही मचा हड़कंप

एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अमेरिका होते हुए जर्मनी से वाराणसी आये युवक के कोरोना पॉजिटिव (Germany youth attend friend marriage ceremony) मिलते ही हड़कंप मच गया है, अब स्वास्थ्य विभाग उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर लोगों की तलाश कर रहा है, ताकि समय रहते उन लोगों को क्वारेंटीन किया जा सके.

आदिवासी वर्ग के लिए पिछले 18 वर्षों में किए गए कार्यों पर श्वेत पत्र जारी करे सरकारः कमलनाथ

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार से बीते 18 सालों में इस वर्ग की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. कमलनाथ ने एक बयान जारी कर कहा कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार आदिवासी वर्ग को सिर्फ लुभा रही है.

मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर जाएंगे पैरामेडिकल छात्र, सीएम शिवराज को भेजे पांच हजार पत्र

मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल (paramedical student protest in mp) छात्रों ने भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है. छात्रों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को 5000 पत्र भी लिखकर भेजे हैं, जिनमें कई तरह की मांग रखी है.

पूर्व सांसद का बेटा-संघ कार्यालय सहित 36 लोगों ने लाखा बंजारा झील पर किया अतिक्रमण, एनजीटी ने तलब की स्टेटस रिपोर्ट

लाखा बंजारा झील की जमीन पर रसूखदारों के कब्जे पर (remove encroachment in Lakha Banjara Lake) राष्ट्रीय हरित क्रांति ने सख्त नाराजगी जताई है, साथ ही एक महीने के अंदर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर स्टेट्स रिपोर्ट भी तलब किया है और झील में मिलने वाले नालों का पानी रोकने के लिए भी आदेशित किया है.

MP कांग्रेस का 50 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट, एक माह में ही आधे लक्ष्य के करीब पहुंची

कांग्रेस की प्रदेश इकाई का सदस्यता अभियान (mp congress membership campaign) जोरों पर है, जिसके तहत 50 लाख नए सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, एमपी कांग्रेस (Congress membership campaign achieved almost 50 percent target in one month) एक महीने के अंदर ही करीब 50 फीसदी लक्ष्य हासिल करने के करीब पहुंच चुकी है.

जन जागरण यात्रा के मंच पर कांग्रेस विधायक की फिसली जुबान, अपनी ही पार्टी को बताया झूठा

मुरैना। जिले की कैलारस तहसील में कांग्रेस द्वारा आयोजित जन जन जागरण यात्रा के दौरान कांग्रेस से सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा (sabalgarh mla baijnath kushwaha) का मंच से भाषण देते समय अचानक जुबान फिसल गई.उनको ये नही पता कि खुद कांग्रेस पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है.

सर्दी के साथ संतरे की फसल पर 3-3 बीमारियों की दस्तक! प्रशासनिक अनदेखी से बर्बाद हो रहा किसान

ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर पांढुर्णा का रंग अब फीका पड़ने लगा है, सर्दी की दस्तक के साथ ही संतरे की फसल में तीन तरह के रोगों ने घेर (Orange crop destroyed due to seasonal disease in Pandhurna) लिया है, जिसके लिए कृषि या उद्यानिकी विभाग की तरह से भी कोई बचाव नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से फसल के साथ-साथ किसान भी बर्बाद होने लगे हैं क्योंकि यहां का ज्यादातर किसान संतरे की ही खेती करता है.