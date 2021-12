आदिवासियों के बाद अब दलितों पर बीजेपी की नजर! पुण्यतिथि पर अंबेडकर को याद करने में पिछड़ी बसपा-कांग्रेस

महापुरुषों के सम्मान के बहाने आदिवासियों को रिझाने के बाद अब बीजेपी की नजर (After tribals now eyes of BJP on Dalits) दलितों पर है, दलितों के दिल में भी जगह बनाने के लिए बीजेपी पहले दलित महापुरुषों को ही अपने दिल में बसा रही है, ताकि दलित वोटर्स उसकी तरफ आकर्षित हो सकें. इस बार संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि (BJP Celebrated Doctor Bhimrao Ambedkar Death Anniversary) मनाने में बीजेपी सभी दलों को पीछे छोड़ दी.

Omicron in MP! राज्य के तीन बॉर्डर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में पहुंचा ओमीक्रोन, सीमा से लगे 20 जिले अलर्ट पर

मध्यप्रदेश (omicron in mp) से सीमा साझा करने वाले तीन राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन मिलने के बाद राज्य सरकार अलर्ट पर है. अब सीमावर्ती 20 जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है.

गद्दार कौन राजा या महाराजा! गद्दारी पर फिर आमने-सामने दिग्विजय-सिंधिया

गद्दारी पर एक बार फिर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Union Minister Jyotiraditya Scindia Congress leader Digvijay Singh face to face) आमने सामने हैं. सिंधिया ने साफ कहा कि जो कांग्रेस की सरकार बनने पर अनुच्छेद 370 बहाल करने की बात करे, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, गद्दार वो है या कोई और. अब ये जनता ही तय करे.

भक्तों से मिले बाबा महाकाल! 20 माह बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खुला गर्भ गृह

करीब 20 माह बाद बाबा महाकाल मंदिर का गर्भ गृह (Mahakaleshwar Jyotirlinga) आम श्रद्धालुओं के लिए खोल (sanctum sanctorum of Mahakal temple opened for common man) दिया गया है. मंदिर प्रशासन ने जलाभिषेक-दर्शन संबंधी नियमों की जानकारी दी है, साथ ही कोरोना गाइडलाइ का पालन करना भी अनिवार्य है.

Panchayat elections in MP: आज जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट, सालों से जमे अधिकारियों का होगा तबादला

पंचायत चुनाव (Panchayat elections in MP) के एलान के बाद सालों से जमे अधिकारियों का तबादला शुरू हो गया है, साथ ही आज फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन (final update of voter list today) भी किया जाना है. आयोग ने तीन साल से अधिक समय से जमे पुलिस और राजस्व अधिकारियों का तबादला करने का आदेश गृह-राजस्व विभाग को दिया है.

जल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड को इजरायल की मदद से पानीदार बनाया जाएगा

बुंदेलखंड के बड़े भूभाग की समस्या पानी है. उम्मीद की जा रही है कि जल विशेषज्ञ और इजराइली दल के अध्ययन से बुंदेलखंड के कई जिलों केा जल संकट की स्थिति को दूर करने में मदद मिलेगी. बता दें कि इजराइल वह देश है जहां औसत वर्षा काफी कम है, मगर बेहतर जल प्रबंधन के कारण वहां की स्थिति संकट ग्रस्त इलाके के तौर पर नहीं है. वहां अच्छी फसल होती है और जीवन खुशहाल है.

खजुराहो फिल्म महोत्सव का आगाज, गोविंदा ने 'किसी डिस्को में जाएं' पर खूब लगाए ठुमके, देखें VIDEO

खजुराहो फिल्म महोत्सव (Khajuraho film festival 2021) में सोमवार को पाहिल वाटिका खजुराहो के मंच पर सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गोविंदा (actor govinda in khajuraho) के ठुमको के साथ जोरदार आगाज हुआ. इस अवसर पर गोविंदा ने एक से बढ़कर एक उपस्थित जन समुदाय की मांग पर डायलॉग तथा गानों के साथ नृत्य भी किया.

स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 लिस्ट में जबलपुर फिसड्डी, एक साल में सड़क की सफाई के लिए खर्चे तीन करोड़ रुपये, हालात जस के तस

जबलपुर नगर निगम शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हर माह लाखो रुपये खर्च कर देता है. इसके बावजूद जबलपुर का स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 लिस्ट में 20वें पायदान पर रहा है. जबकि 2020 में जबलपुर 20वें स्थान पर था.

फाइलों में दम तोड़ रही समग्र कृषि विकास योजना, 10 माह में 10 कदम भी नहीं चला विभाग

मध्यप्रदेश में अधिकारियों की लापरवाही के कारण समग्र कृषि विकास योजना (Samagra Krishi Vikas Yojana failed in mp) और आत्मनिर्भर ग्राम योजना (self reliant village scheme failed in MP) विफल हो रही है, केंद्र के दिशानिर्देश के बावजूद पिछले 10 महीनों में संबंधित विभाग वहीं का वहीं अब तक खड़ा है.

जाति पर जंग! बाल कांग्रेस के सदस्यता फॉर्म में जाति पूछने पर विवाद, बीजेपी बोली- बच्चों में घोला जा रहा जाति का जहर

सियासत में जातिवाद का चोली-दामन का साथ है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, कमोबेश आजकल की स्थिति ऐसी ही है, भले ही कोई दल कितनी सफाई क्यों न दे, पर सब के सब जातिवाद में नंगे हैं. अब बच्चों में जातिवाद का जहर (Preparing to dissolve poison of casteism in children) घोला जा रहा है, बाल कांग्रेस के सदस्यता फॉर्म में जाति पूछने (Ruckus on Asking Caste in Membership Form of Bal Congress) पर बीजेपी ने आरोप लगाया है तो कांग्रेस ने भी पलटकर आईना दिखाया है.