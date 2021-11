CM Udyam Kranti Yojana 2021: एमपी के युवाओं को सीएम का तोहफा, मिल रहा लाखों का लोन

एमपी में युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना' (CM Udyam Kranti Yojana 2021) शुरू की गई है. योजना में वित्तीय सहायता के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता के रूप में न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए. युवाओं को 50 लाख और सेवा क्षेत्र के 25 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. वित्तीय सहायता में ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम सात वर्षों तक दिया जायेगा.

Warrant against Amisha Patel: भोपाल कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, 32 लाख से अधिक के चेक बाउंस का मामला

Ameesha Patel News: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ भोपाल जिला न्यायालय (Bhopal District Court) ने जमानती वारंट जारी किया है. 32 लाख से ज्यादा के चेक के बाउंस होने के मामले में वारंट जारी हुआ है. कोर्ट ने एक्ट्रेस को 4 दिसंबर को पेश होने को कहा है.

Bird Flu in MP: मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की आहट के बाद अलर्ट, आगर-मालवा और शहडोल में पक्षियों की मौत के बाद हड़कंप

एमपी में बर्ड फ्लू (Bird Flu in MP) को लेकर सतर्कता बढ़ी है. राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अपर मुख्य सचिव जे.एन. कंसोटिया ने शीत ऋतु को देखते हुए बर्ड फ्लू के विरुद्ध सतर्कता और तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं. कलेक्टर्स से कहा गया है कि केंद्र शासन की एवियन इन्फ्लूऐंजा एक्शन प्लान 2021 (Avian Influenza Action Plan 2021) की गाइड लाइन के अनुसार तैयारी करें. प्रदेश के जलाशयों एवं अभयारण्यों आदि में आने वाले प्रवासी पक्षियों पर विशेष निगरानी रखें.

बेटे के लिए बाघ से भिड़ गई मां, पढ़ें मर्दानी किरण की हिम्मत भरी दास्तां

सीधी में एक मां की आंखों के सामने से बाघ उसके बच्चे को उठाकर (tiger attack in sidhi) ले गया. इस पर महिला ने हिम्मत दिखाते हुए बाघ के पीछे भाग गई और उसके चुंगल से अपने बच्चे को छुड़ा लायी. जिले में हर कोई मां के पराक्रम की तारीफ कर रहा है.

Fertilizer Crisis in MP: खाद ले जा रहे किसानों पर पुलिस ने कर दिया लाठी चार्ज, देखें VIDEO

प्रदेश भर में खाद की किल्लत (fertilizer crisis in mp) से जूझ रहे किसानों की एक दिल को दहला देने वाली वीडियो सामने आयी है. वीडियो में पुलिस खाद ले जा रहे किसानों पर लाठी भांजती दिख रही है.

सूदखोरों की चंगुल में मध्यप्रदेश का किसान! Bhopal Family Suicide पर जयवर्धन सिंह का बयान

राजधानी भोपाल में सूदखोरों से परेशान एक ही परिवार के पांच सदस्यों ने जहर खाकर (Bhopal Family Suicide) जान दे दी, परिवार का मुखिया जब अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा था, तब बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने दो लाख चेक देते हुए फोटो खिंचवाया (BJP MLA Krishna Gaur photo clicked on hospital bed) था, जिस पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सवाल उठाया है.

जापान की क्रिप्टो करेंसी ऐप से इंदौर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उड़ाये 6.70 करोड़ रुपये, मां और पत्नी ने नाम पर बनाये थे फेक एकाउंट

इंदौर की कंपनी के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जापानी क्लाइंट से क्रिप्टो करेंसी ऐप (crypto currency app) के जरिए 6 करोड़ 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी की. इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

नाबालिग लड़कियों से रेप पर फांसी वाला कानून वापस लेगी शिवराज सरकार, कैबिनेट बैठक में लाएगी प्रस्ताव!

नाबालिग भांजियों से रेप पर फांसी की सजा वाले कानून को शिवराज सरकार वापस लेगी, इसके लिए आज होने वाली कैबिनेट बैठक (shivraj cabinet meeting today) में प्रस्ताव लाएगी, जिसके बाद ये कानून राष्ट्रपति की मुहर लगने के पहले ही समाप्त (Proposal to withdraw bill for hanging on rape with girls) हो जाएगा, इसके पीछे वजह है कि इन सभी प्रावधानों को केंद्रीय कानून में जोड़ दिया गया है. मध्यप्रदेश सरकार बिल को विधानसभा में पास कराने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा है.

MP Corona Update: एमपी में हॉटस्पाट बनते जा रहे हैं ये जिले, आज कोरोना के 20 संक्रमित मिले

मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर सरकार और आमजन को सांसत में डाल दिया है. कोरोना के नए वेरिएंट (Corona new mutant Omicron) को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं. सोमवार को मध्य प्रदेश में कोरोना के 20 नए संक्रमित मरीज मिले. (MP Corona Update)

शाही सवारी के दौरान भक्तों ने बाबा महाकाल को दिया ज्ञापन-सुनाई पीड़ा, कहा- मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए

सोमवार की शाम जब बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले तब उनकी पीड़ित प्रजा स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर (Mahakal Temple Expansion Plan) उनके सामने खड़ी हो गई, पीड़ितों ने बाबा महाकालेश्वर (ujjain Mahakaleshwar jyotirlinga) को ज्ञापन भी सौंपा और उन सभी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना (devotees narrated their pain to Lord Mahakaleshwar ) की जो उनका घर उजाड़ने पर आमादा हैं, उनका कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ.