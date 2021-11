Farm Laws Repeal Bill : संसद सत्र के पहले ही दिन पेश होगा विधेयक, भाजपा ने जारी किया व्हिप

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 (Farm Laws Repeal Bill 2021) पेश करेंगे, ताकि इसे सदन में पारित किया जा सके. पिछले एक साल से इस कानून को रद्द करने के खिलाफ किसान आंदोलनरत्त है.

Bhopal Suicide Case: परिवार के चौथे सदस्य संजीव जोशी ने भी तोड़ा दम, मौत से पहले किये कई खुलासे

भोपाल में हुई हृदय विदारक घटना में संजीव जोशी ने मौत से पहले कई खुलासे किये हैं. उस दौरान उन्होंने भोपाल पुलिस को बताया कि बबली गैंग ने उन्हें बहुत परेशान किया है. उनकी पत्नी ने उन्हें बिना बताये 3.70 लाख रुपये उधार लिये थे.

MP corona update: टला नहीं है खतरा! इंदौर में 24 घंटे में 10 नए केस, प्रदेश में 23 नए मरीज

corona new variant की आहट के बीच मध्य प्रदेश से कोरोना (corona in Madhya Pradesh) का खतरा टला नहीं है. प्रदेश में शनिवार को 23 नए मरीज मिले हैं. वहीं इंदौर में 24 घंटे में 10 नए केस मिले हैं, जबकि एक दिन पहले ही 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए थे(New cases of corona in MP).

Mann Ki Baat में पीएम मोदी ने कटनी के महिला समूह को सराहा, सीएम शिवराज बोले- एमपी का बार-बार जिक्र आना अच्छा लगता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM narendra Modi) ने इस साल 83वीं बार मन की बात (Mann Ki Baat) के जरिए देशवासियों से बात की. इस दौरान पीएम ने फिर मध्य प्रदेश का जिक्र किया. पीएम मोदी ने कटनी महिला समूह के कामों को सराहा, साथ ही वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य का उल्लेख करते हुए कटनी में आयोजित कटनी स्टोन फेस्ट की भी चर्चा की. प्रदेश का जिक्र होने पर सीएम शिवराज (CM Shivraj Singh Chouhan) ने खुशी जताई है.

Bhopal Gas tragedy: भोपाल गैस त्रासदी के 37 वर्ष पूरे हो रहे हैं, पढ़िए ईटीवी भारत पर 29 नवंबर से गैस त्रासदी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी कहानियां

विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी भोपाल गैस कांड के 37 साल (37 years of Bhopal Gas tragedy) पूरे हो रहे हैं. 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात में हुए इस गैस कांड में तीन हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग आज भी गैस कांड के दंश को झेल रहे हैं. भोपाल गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर में मौजूद साढे़ तीन सौ टन कचरा फैक्ट्री में ही दफन है, जिसको नष्ट करने को लेकर अंतिम निर्णय आज तक नहीं हो पाया है.

इंदौर के इस फूड ब्रांड ने उठाया वेटलिफ्टर की डाइट का वजन, देश को मेडल दिलाएगा Johnny Hot Dog

जॉनी हॉट डॉग के संचालक विजय राठौर ने शहर की वेटलिफ्टर सरगम चौहान (indore weightlifter sargam chauhan) की डाइट का खर्च उठाया है. वह सरगम को हर वो आवश्यक डाइट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है. अब इंदौर शहर की निगाहें उनकी सफलता पर टिकी हैं.

बाबा काल भैरव जयंतीः महाकाल के सेनापति को लगाया 101 प्रकार की शराब का भोग

बाबा काल भैरव (baba kaal bhairav) के जन्म उत्सव पर पुजारियों ने उनका विशेष पूजन-अभिषेक किया. इस दौरान पुजारियों ने उन्हें 111 प्रकार के मिष्ठान व 101 प्रकार की शराब का भोग लगाया. बाबा काल भैरव को अलग-अलग ब्रांड की मदिरा का सेवन कराया गया.

भोपाल में मां-भाई के साथ पापा को बाय कहने आया था मासूम, थर्ड फ्लोर की रेलिंग से गिरकर मौत

भोपाल में पापा को बाय करने आये बच्चे की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई. आनन-फानन में बच्चे को हमीदिया अस्पताल (hamidia hospital) पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पचमढ़ी हिल स्टेशन पर अपनी मस्ती में घूम रहा टाइगर, पर्यटकों ने बनाया वीडियो

प्रदेश के पचमढ़ी हिल स्टेशन (Pachmarhi Hill Station) पर जल गली के पास पर्यटकों को एक बार फिर से बाघ दिखा. इस समय पर्यटकों से पचमढ़ी हिल स्टेशन गुलजार है. एक सप्ताह में दूसरी बार पर्यटकों को बाघ दिखा है. ऐसे में पर्यटक बाघ (tiger in hoshangabad) का वीडियो बना रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Trade Fair 2021 : भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश को कांस्य पदक

दिल्ली ट्रे़ड फेयर 2021 (Delhi Trade fair 2021) में मध्य प्रदेश के मंडप को कांस्य पदक मिला है. IITF 2021 में मध्य प्रदेश मंडप को 'आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश' थीम के तहत प्रदर्शित किया गया.