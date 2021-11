बाबा महाकाल के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश को मिली अनुमति, 6 दिसंबर से नई व्यवस्था होगी लागू

लंबे समय बाद विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर (Shri Mahakaleshwar temple) के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश (Devotees will enter in garbhgrih) को अनुमति मिल गई है, अब छह दिसंबर से भक्त बाबा महाकाल के गर्भगृह में जलाभिषेक-पूजन कर सकेंगे, मंदिर प्रबंध समिति की बैठक (mahakal temple management committee meeting) में ये निर्णय लिया गया है.

संविधान दिवस: कैरेक्टर खो चुके दल कैसे करेंगे लोकतंत्र की रक्षा:पीएम

संसद भवन सेंट्रल हॉल(Central Hall ) में संविधान दिवस(Constitution Day) पर आयोजित समारोह में देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि जो राजनीतिक दल अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं, वह लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं.

किसान आंदोलन का एक सालः राकेश टिकैत बोले- सरकार का रुख धोखेबाजी और जालसाजी का लग रहा

किसान आंदोलन के एक साल पूरा होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है, सरकार MSP पर बात नहीं करना चाहती, उन्होंने कहा कि क्या हम चाइना में है. ऐसा उन्होंने क्यों कहा? यह भी जानेंगे.आज किसान आंदोलन को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हलचल है, हम बता रहे हैं.

अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ चलेगा अभियान, गृह मंत्री ने ममता बनर्जी से की ये अपील

भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के लिए मध्यप्रदेश सबसे सुरक्षित ठिकाना बन गया है, इंदौर में 500 दलालों के जरिए पश्चिम बंगाल से लड़कियां लाकर सेक्स रैकेट (Sex Racket in Indore) चलाने वाले बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठने लगे हैं, अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान (campaign against Bangladeshis living illegally) चलाने के निर्देश दिए हैं.

Damoh Rape Victim Kills Child: दमोह में दिल दहलाने वाला मामला, दुष्कर्म से मां बनी नाबालिग ने मासूम की रस्सी से गला घोंटकर की हत्या

एमपी के दमोह में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने (Rape Victim Kills Child) मां बनने के 40 दिन बाद मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी. 15 साल की नाबालिग (15 years old damoh rape victim) का अपने ही गांव के 17 वर्षीय लड़के से प्रेम प्रसंग था. इसी दौरान आरोपी ने किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया था, इसके चलते वह मां बन गई. बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई, पुलिस के अनुसार शक होने के बाद जब नाबालिग से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

Constitution Day: इंदौर के कलाकार दीनानाथ भार्गव ने बनाया था संविधान के प्रथम पृष्ठ का अशोक स्तंभ

ये तो सब जानते हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था. लेकिन ये कोई नहीं जानता की उसकी डिजाइनिंग किसने की थी. इंदौर के मशहूर कलाकार दीनानाथ भार्गव ने संविधान के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है. संविधान के प्रथम पृष्ठ का अशोक स्तंभ भी उन्होंने ही बनाया था. यहां तक की वे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की साड़ियां भी डिजाइन करते थे.

ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद है संविधान की मूल प्रति, इन हस्तियों के हैं हस्ताक्षर

पूरा देश आज 71वां संविधान दिवस मना रहा है. संविधान के बारे में सब ने सुना है, लेकिन कम ही लोग होंगे, जिन्होंने संविधान की मूल प्रति को देखा होगा. आज हम आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में 31 मार्च 1956 से सुरक्षित रखी गई संविधान की मूल प्रति.

Panchayat elections in MP: जल्द होंगे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव, 2014 के आरक्षण पर चुनाव कराने के विरोध में कांग्रेस

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (Panchayat elections in MP) की तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग करने लगा है. भाजपा सरकार पंचायत चुनाव 2014 के आरक्षण (MP Panchayat elections on 2014 reservation) पर कराने जा रही है, जिसे कांग्रेस ने असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में जाने की बात कही है.

बीजेपी विधायक की फिसली जुबान! मध्यप्रदेश को बर्बाद करने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कोई कसर नही छोड़ी

सीहोर। आष्टा से बीजेपी विधायक रघुनाथ मालवीय (BJP MLA Raghunath Malviya) नलजल योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उनकी जुबान फिसल गई और दिग्विजय सिंह की जगह शिवराज सिंह को मध्यप्रदेश को बर्बाद करने वाला मुख्यमंत्री बता दिया.

Survey of Butterfly: छिंदवाड़ा में मिलीं तितलियों की दो दुर्लभ प्रजातियां, मानव दखलंदाजी नहीं करती हैं पसंद

छिंदवाड़ा में तितलियों की प्रजातियों के सर्वेक्षण में इस बार 55 प्रकार की तितलियों की पहचान हुई है. इनमें दो प्रजातियां इस बार खास रहीं. इनमें लार्ज ओक ब्लू (large oak blue butterfly) और पेंटेंट लेडी तितली (patent lady butterfly) शामिल हैं. दोनों ही प्रजातियां अपने आप में बहुत दुर्लभ हैं.