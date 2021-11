Airport से कम नहीं है Rani Kamlapati रेलवे स्टेशन, कल PM Narendra Modi करेंगे स्टेशन का लोकार्पण

Habibganj स्टेशन का बोर्ड हटाकर उसकी जगह Rani Kamlapati स्टेशन का बोर्ड लगा दिया गया है. देश के पहले ISO-9001 रेलवे स्टेशन का 15 नवंबर को PM Narendra Modi इसका लोकार्पण करेंगे.

Gwalior air pollution alert: 4 गुना जहरीली हुई ग्वालियर की हवा, AQI 400 के पार

Gwalior air pollution alert: ग्वालियर में हवा पहले से 4 गुना जहरीली ( aqi increased 4 times)हो चुकी है. दिवाली के बाद यहां AQI 400 के पार हो चुका है. डॉक्टर्स का कहना है कि इससे शहर में मरीजों का संख्या तेजी से बढ़ रही है.

PM Modi Bhopal Visit: 13 आदिवासी नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इन योजनाओं की करेंगे घोषणा

जनजाति आदिवासी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 16 नेता मौजूद रहेंगे. इनमें 13 नेता आदिवासी हैं. वहीं 3 नेता गैर आदिवासी है. मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई घोषणाओं का ऐलान करेंगे.

शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है. नितिन बराई नाम के एक व्यक्ति ने बांद्रा थाने में शिकायत की थी.

ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबरः न्यूनतम किराया किराया 30 से हुआ 10 रुपये, जनरल टिकट भी मिलेंगे

ट्रेन यात्रियों के लिए अब 15 नवंबर से मंडल से चलने या गुजरने वाली 106 यात्री ट्रेनें सामान्य नंबर और किराये से चलने लगेंगी. इनमें से अधिकांश अभी चल रही हैं, लेकिन स्पेशल स्टेट्स (train special status) होने से नंबर 0 से शुरू होते थे. अब 1 से शुरू होंगे.

Punjab Elections 2022: पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगी सोनू सूद की बहन मालविका

अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी. मालविका किस पार्टी और किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, अभी इसका एलान नहीं हुआ है.

Children Day Special 2021: मिलिए सबसे छोटे Motivational Speaker Avi Sharma से, Wonder Boy ने 2 साल की उम्र में कर दिया था ये कारनामा

जिस उम्र में बच्चे मोबाइल पर गेम खेलनें व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में अवि शर्मा(12 years old wonder boy avi sharma) ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे सुनकर लोग हैरान हैं . (host anchor motivational speaker )12 साल के अवि शर्मा ने 250 छंदों की बालमुखी रामायण (writer of baalmukhi ramayan) लिख डाली. अवि आज एक जाने माने होस्ट, एंकर, मोटिवेशन स्पीकर और वैदिक गणित के गुरु हैं. इसलिए उन्हें देश का वंडर बॉय(Wonder Boy) कहा जाता है.

जानिए कौन सा मकसद साधने भोपाल आ रहे हैं मोदी! जनजातीय सम्मेलन या सियासी समीकरण सुधारने की जुगत

15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं. पीएम जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित करेंगे. राज्य सरकार इस सम्मेलन का बड़े पैमाने पर और भव्य आयोजन कर रही है. सम्मेलन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से लगभग 2 लाख से ज्यादा आदिवासियों के सम्मेलन में शामिल होने का दावा किया जा रहा है.

PM Modi Bhopal visit:चार घंटे के दौरे के लिए एमपी सरकार खर्च करेगी 25 करोड़ से ज्यादा !

PM Modi Bhopal visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौरव जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने 15 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आएंगे. पीएम मोदी यहां 4 घंटे रहेंगे, उनके दौरे के लिए एमपी सरकार 25 करोड़ से ज्यादा खर्च करने की तैयारी में है. कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं. जनजातीय सम्मेलन के कार्यक्रम स्थल को बनाने के लिए 300 से ज्यादा मजदूर हफ्ते भर से इस काम में जुटे हैं.

खत्म होने लगा हबीबगंज का नामो-निशान, रानी कमलापति के नाम की लग रही है पट्टिका

हबीबगंज रेलवे स्टेशन (Habibganj railway station) का नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी होने के बाद रेलवे स्टेशन से हबीबगंज नाम हटाने का कार्य शुरू हो गया है. प्रशासन हाइड्रा मशीन से नाम हटा रहा है. दरअसल 15 नवंबर को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) रानी कमलापति रेलवे स्टेशन (Rani Kamalapati Railway Station) का उद्घाटन करेंगे.