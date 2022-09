Madhya Pradesh State Cyber ​​Police got second place in country Intro:राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31.08.2022 को 2d National Conference of State Cyber Nodal Officers कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में भारत के समस्त राज्यों से प्रतिभागी सम्मिलित हुए एवं सायबर क्राईम से जुड़ी 100 से अधिक केस स्टडी की प्रविष्टियाँ NCRB को प्राप्त हुई। उक्त में से सर्वश्रेष्ठ 10 सायबर क्राईम केस स्टडी को प्रस्तुतीकरण हेतु चुना गया, जिसमें राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के जोग-इंदौर द्वारा अपराध कमांक-116/2021 में की गई अनुसंधान कार्यवाही के प्रस्तुतीकरण उपरांत उक्त प्रकरण. को राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा द्वितीय स्थान प्रदाय किया गया।Body:मध्यप्रदेश सायबर को मिला पूरे देश मे दूसरा स्थान



एडीजी साइबर क्राइम एमपी योगेश देशमुख ने बताया कि सायबर जोन इंदौर में आवेदक पियूष सिंह द्वारा बताया गया कि Crypto Based प्रोडक्ट के Client रियोत केशी कुबो, जापान के क्रिप्टो करेंसी एम से क्रिप्टोकरेंसी (BTC, ETH इत्यादि) धोखाधड़ी करने एवं सर्वर से लॉग्स मिटने कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़ कर 25 BTC एवं 30 ETH कुल रकम वर्तमान में लगभग 06करोड़ 70 लाख रूपए (जो की परिवर्तनशिल हैं) की धोखाधड़ी की गई है मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच उपरांत प्रकरण दर्ज अपराध 116/ 21 धारा-43, 65, 66, 66सी, 66डी आईटीएक्ट एवं 34 408, 419, 420 भादवि० का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया पूरी विवेचना दौरान ज्ञात हुआ कि जापान के Client के लिए आवेदक की कंपनी ने मुख्यतः 03 प्रोडक्ट्स (https://wallet-angelium-net https://xanawallet.net). tranxia net बनाये। इन प्रोडक्ट्स का उपयोग करके कोई भी उपयोगकर्ता (EndUser ) अपना डिजिटलवालेट (अकाउंट) बना सकता है एवं इस डिजिटलवालेट में क्रिप्टो सम्पत्ति स्टोर कर सकता है और उन्हें निवेश कर सकता है क्रिप्टोएसेट्स को ट्रांसफर भी कर सकता है तथा उपयोगकर्ता को रिवॉर्ड और बोनस मिलता है जो हर दिन कंपनी के डिजिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है।

सागर का रहने वाले संतोष गोस्वामी ने जो की कंपनी में पूर्व में करता था का दिया घटना को अंजाम

इस पूरे मामले में साइबर पुलिस ने मध्य प्रदेश के संदीप गोस्वामी को हिरासत में लिया आवेदक की कंपनी में कार्य करता था। उसने अपनी गोपनीय जानकारियों का गलत उपयोग करके आवेदक के जापानी Client के प्रोडक्ट में फर्जी यूजर बना दिये और उनमें एपीआई के द्वारा क्रिप्टों का फर्जी इंवेस्टमेंट दिखाया, जिससे आरोपी को भी प्रतिदिन रिवार्ड मिलने लगे। आरोपी anglicum wallet के एक फीचर otc (जिसमें कंपनी यूजर से ANX लेकर उसी वैल्यू का BTC कंपनी वालेट से यूजर को देती थी) का यूज करके क्रिप्टोकरेंसी ANX को BTC में कनवर्ट करता तथा BTC (BITCOIN ) को अपने और अपने परिजनो के क्रिप्टो वालेट में ट्रांसफर कर लेता था पूरे मामले में पाया गया कि बिटकॉइन (क्रिप्टोसम्पत्ति) ट्राजेक्शन की देश की जानकारी के लिए cryptocurrency exchange wazirx से जानकारी प्राप्त करते बिटकाइन के संदिग्ध वालेट एड्रेस पर बिटकॉइन (क्रिप्टोसम्पत्ति) ट्रांसफर होना पाया गया। उक्त संदिग्ध बिटकॉइन (पॉट एड्रेस की जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि आवेदक के कंपनी के Client के वॉलेटस से उक्त सर्दिग्ध बिटकॉइन (क्रिस्टोसम्पत्ति) वालेटएड्रेस पर 11.97 से ज्यादा BTC (सम्पत्ति ट्रांसफर हुए हैं तथा आवेदक के कंपनी के Client के 10 फर्जी एंड यूजर बनाकर वहां से उमा एड्रेस को BTC ट्रांसफर हुए है।उक्त संदिग्ध वॉलेट एड्रेस की जानकारी wazirxcryptocurrency exchange से लेने पर Name Sandeep Goswami Addrress Gori Patel ke Pass DwakaVihar Colony, Sagar (MP) की जानकारी प्राप्त हुई।



वीकेंड में ज्यादा होते हैं साइबरफ्राड एडीजी साइबर क्राइम योगेश देशमुख ने बताया कि वीकेंड पर साइबर अपराध ज्यादा होते हैं

इसका कारण होता है साइबर शॉट करने वाले लोग लोगों की मानसिकता को समझते हैं और वह यह जानते हैं कि छुट्टी के दिन आदमी ज्यादा साइडों पर विजिट करता है और ज्यादा से ज्यादा मैसेज भी चेक करता है इसके अलावा उनको यह भी मालूम होता है कि छुट्टी के दिन बैंकों के नोडल अधिकारी तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाते जिसके कारण पैसा होल्ड कराने इत्यादि में दिक्कत आती है लेकिन अब इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अधिक से अधिक कॉल अटेंड करें व साइबर पुलिस को शिकायत मिलने पर तत्काल सहायता करें इसके विषय में साइबरक्राइम द्वारा समय-समय पर एडवाइजरी भी जारी की जाती है

एनसीआरबी के डाटा के आधार पर मध्य प्रदेश साइबर क्राइम को सबसे अधिक मामलों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के लिए भी सराहा गया है एडीजी ने बताया कि जितने भी मामले साइबर सेल मध्य प्रदेश में आते हैं उसमें से 85% मामलों में मध्य प्रदेश साइबर सेल कोर्ट में चालान पेश करने में सफलता प्राप्त हुई है हालांकि मैन पावर की कमी के चलते अभी मामलों को हल करने में और जटिल मामलों को हल करने में काफी समय लगता है क्योंकि साइबर फ्रॉड में कई बार देश के अलावा विदेशों का भी नकल होता है और डाटा काफी बड़ी मात्रा में होता है जिसकी वजह से साइबर पुलिस को मामलों को हल करने में काफी समय लगता है.

बाईट-- योगेश देशमुख एडीजी साइबर क्राइम मध्य प्रदेशConclusion: