भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा (winter session of mp assembly). आगामी विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है. शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा (mp assembly satr 19 december to 23 december). इसमें कुल पांच बैठकें होंगी. इसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल और ध्यानकर्षण के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधि जनहित के मुद्दे उठा सकेंगे. उधर कांग्रेस ने छोटे विधानसभा सत्र को लेकर नाराजगी जताई है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार विधानसभा में मुद्दों पर चर्चा कराने से भाग रही है (congress angry over short session of assembly).

5 दिन का होगा विधानसभा सत्र: विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा. पांच दिन के विधानसभा सत्र में 19 से लेकर 23 दिसंबर तक बैठकें होंगी (five day mp assembly session). विधानसभा सत्र में सरकार नगर पालिका विधि संशोधन, लोक सुरक्षा विधेयक सहित करीब आधा दर्जन संशोधन विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे. इसके अलावा विधानसभा में सरकार अपना दूसरा अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत करेगी. बताया जा रहा है कि यह अनुपूरक बजट करीब दस हजार करोड़ से ज्यादा का होगा. इसमें अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए प्राथमिकता के आधार पर विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी. उधर विधानसभा सचिवालय ने सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. साथ ही सदस्यों को पत्र लिखकर कहा है कि कार्य संचालन नियम के अनुसार कोई भी सूचना विधानसभा सचिवालय को दी जाए.

Mp Assembly Session ढाई दिन में ही खत्म हुआ 5 दिन का सत्र, 45 मिनिट में पास हुए अनुपूरक बजट और 11 विधेयक

विधायकों को लिखा पत्र: वहीं शीतकालीन सत्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है. नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह इसकी तैयारी कर रहे हैं. उधर विधानसभा सचिवालय ने सदस्यों को पत्र लिखकर कहा है कि सदस्य अध्यक्ष को संबोधित करते हुए सूचनाएं न भेजें. कार्य संचालन नियम के अनुसार ही विधानसभा सचिवालय को सूचना भेजी जाए. देखने में यह आया है कि कई सदस्य अध्यक्ष को संबोधित करते हुए सूचनाएं देते हैं जो नियमानुसार सही नहीं है. डाक से भी सूचनाएं भेजी जा सकती हैं. विधायकों से कहा गया है कि सत्र के दौरान ऐसा कोई मुद्दा न उठाएं जो न्यायालय में विचाराधीन हो. इसके अलावा सत्र के अंतिम दिन 23 दिसंबर शुक्रवार को अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे (madhya pradesh assembly winter session).