आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. UP Polls: नड्डा आज 'जन विश्वास रथ यात्रा' को दिखाएंगे हरी झंडी

आगामी विधानसभा चुनावों में अवध क्षेत्र की राजनीति को साधने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकरनगर आ रहे हैं. रविवार को ही अंबेडकरनगर से भाजपा द्वारा निकाली जा रही 'जन विश्वास यात्रा' रवाना होगी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

2. PM मोदी गोवा में 600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे

गोवा में 19 दिसंबर, 1961 को पुर्तगाली शासन से राज्य की आजादी की 60वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे. मोदी आज गोवा में 600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. केन बेतवा लिंक परियोजना का जल्द होगा भूमिपूजन, 44 हजार करोड़ से बदलेगी नदियों की तस्वीर

भोपाल पहुंंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा की प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना केन बेतवा लिंक परियोजना (Ken Betwa Link Project) का जल्द भूमिपूजन होगा. इसके साथ ही पटेल ने इस बात की भी जानकारी दी कि एमपी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 10% की ग्रोथ लगातार कायम है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. OBC RESERVATION कानून में संशोधन पर विचार, सरकार ले रही है विधि विशेषज्ञों से राय, शिवराज के मंत्री का बड़ा बयान

कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC RESERVATION IN PANCHAYAT ELECTION )को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकारआरक्षण कानून में संशोधन (obc-reservationon will change if need) का विचार कर रही है. इस बारे में विधि विशेषज्ञों से राय भी ली जा रही है. यहां पढ़ें खबर

3. एमपी में 271 नर्सिंग कॉलेजों की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कमेटी बनाने का दिया आदेश

प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन ने 271 कॉलेजों की जांच के लिए आयोग का गठन किया था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने निराकरण कर दिया है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिए की नर्सिंग कॉलेजों की जांच के लिए नई कमेटी बनाई जाए. विस्तार से पढ़ें खबर

4. पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण:एमपी में सियासी घमासान, बीजेपी ने बताया साजिश, कांग्रेस ने की चुनाव रद्द करने की मांग

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (panchayat election in madhya pradesh) को लेकर आए सुप्रीम निर्देश के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सरकार को घेरते हुए पंचायत चुनाव को रद्द (congress demands canceled panchayat election) किए जाने की मांग की है. दूसरी तरफ बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण का विरोध करने को कांग्रेस की साजिश बताया है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

5. तय शेड्यूल पर ही होंगे MP Panchayat Election, ओबीसी आरक्षित सीटों पर दोबारा जारी होगी अधिसूचना: चुनाव आयोग

मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद जारी सुप्रीम आदेश के बाद पेंच फंस गया है, अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया (stay on obc reserved seats election in mp panchayat) को स्थगित कर दिया है, इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है. हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि बाकी चुनाव यथावत रहेंगे. यहां पढ़ें खबर

6. सिंधिया के "राजपथ" पर गरमाई सियासत, कांग्रेस का आरोप व्यक्ति विशेष को खुश करने में जुटी सरकार

ग्वालियर स्थित ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जयविलास पैलेस के सामने बन रहा 'राजपथ' सुर्खियों (gwalior rajpath controversy) में आ गया है. क्योंकि पूरे देश में दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के सामने वाली रोड को राजपथ के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब दूसरा ग्वालियर में बन रहा है. यह 300 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर एक व्यक्ति को खुश करने लिए जनता के पैसे की बर्बादी करने का आरोप लगाया है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

7. ओमिक्रॉन का खौफ: जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनें ना होने से बढ़ा खतरा, जनवरी के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. शनिवार को 21 संक्रमित प्रदेश में आए हैं. (Genome Sequencing Machine will Taken in MP) जबकि एक्टिव केसों की संख्या 175 से ज्यादा है. ऐसे में प्रदेश में जिनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं होने से खतरा बढ़ता जा रहा है. हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि दिसंबर अंत या जनवरी के पहले सप्ताह तक प्रदेश में पांच मशीनें आ जाएंगी. विस्तार से पढ़ें खबर

8. Jyotiraditya Scindia: डबल इंजन की सरकार करेगी विकास! 15 दिन में चौथी बार ग्वालियर पहुंचे सिंधिया का दावा

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर ग्वालियर में तीन दिवसीय प्रवास पर हैं. पिछले 15 दिनों में केंद्रीय मंत्री का यह चौथा दौरा है. शनिवार को यहां उन्होंने कहा कि शिवराज और मोदी की डबल इंजन की सरकार विकास (Jyotiraditya Scindia on Gwalior Development) और प्रगति को भी डबल करेगी. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

9. Golden Temple में गुरुग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की कोशिश, गुस्साई भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश की घटना (desecration attempt at golden temple) सामने आई है. स्वर्ण मंदिर में घुसे एक शख्स ने गुरुग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की कोशिश की. हालांकि, एसजीपीसी के सेवादारों ने शख्स को पकड़ लिया. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. पढ़ें पूरी खबर.

10. अमेठी पदयात्रा में बोले राहुल- मोदी और योगी ध्यान भटकाने का काम करते हैं

अमेठी में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर सियासी बाण चलाए और कहा कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही तीन हमला किया है. इसमें गलत जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना में किसी की मदद न करना शामिल है. पढ़ें पूरी खबर.

11. गंगा एक्सप्रेस-वे यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया. उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे हजारों युवाओं के लिए कई नौकरियां और कई नए अवसर लाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

12. पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, राज्य में 261 रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस समय राज्य में 261 रोहिंग्या मुसलमान (Rohingya Muslims residing in Punja) रह रहे हैं और उनका बायोमेट्रिक विवरण भारत सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए अपलोड कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

13. नीति आयोग की चेतावनी, ब्रिटेन की तरह कोरोना फैला तो भारत में रोज आएंगे 14 लाख केस

ओमीक्रोन वैरिएंट के बढ़ते मामलों ने दुनियाभर में चिंता बढ़ा दी है. नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन की तरह भारत में केस बढ़े तो यहां एक दिन में 14 लाख तक मामले आ सकते हैं. यूके में रोजाना औसतन 80 हजार कोरोना के नए मामले आ रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ

1. एमपी पंचायत चुनाव से पहले हो रहा हथियारों का सौदा, भिंड पुलिस ने पकड़ा जखीरा

भिंड के गोरमी पुलिस ने पंचायत चुनाव से ठीक पहले हथियारों का जखीरा पकड़ा है. पुलिस ने आरोपी के पास से दस देसी कट्टे और ग्यारह जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, वहीं पुलिस आरोपी से मामले की पूरी जानकारी ले रही है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. सिंधिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को परोसा खाना, साथ बैठकर खाया भी, खुश करने का जतन

कार्यकर्ताओं का दिल जितने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों खुब जतन कर रहे है. (Jyotiraditya Scindia Served Food to Workers) यही वजह है कि वह एक महीने में 4 बार ग्वालियर का दौरा कर चुके है. शनिवार को कार्यकर्ता से परिचय करने ग्वालियर आए सिंधिया ने पहले तो कार्यकर्ताओं का अपने हाथों से खाना परोसा. इसके बाद उनके साथ बैठकर भोजन भी किया. यहां पढ़ें खबर

3. सिवनी के बीजेपी विधायक लट्ठ के ज़ोर पर कराएंगे काम, लट्ठ चौपाल पर कांग्रेस का निशाना, कहा अधिकारी से नहीं सीएम से करें सवाल

आपने चाय पर चर्चा तो सुनी होगी लेकिन लट्ठ पर चर्चा शायद न सुनी हो. सिवनी के एक बीजेपी विधायक लट्ठ पर चर्चा कार्यक्रम कर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं (Chhindwara Seoni BJP MLA calls people to come with sticks) और उनके निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं. लाठी लेकर जनता को इस कार्यक्रम में बुलाने का मतलब तो आप समझ गए होंगे. उधर कांग्रेस को बीजेपी विधायक की इस पहल पर निशाना साधने का मौका मिल गया. विस्तार से पढ़ें खबर

EXCLUSIVE

1. भय्यू महाराज के आश्रम में पत्नी डॉक्टर आयुषी ने मनाई दत्त जयंती, ईटीवी भारत से की खास बातचीत

राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज के श्री सद्गुरू दत्त धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट ने दत्त जयंती का आयोजन किया. इस आयोजन को भय्यू महाराज की पत्नी डॉक्टर आयुषी ने पूरा किया. इस दौरान आयषी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने बेटी कुहू से चल रहे विवाद को लेकर भी चर्चा की. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. ईटीवी भारत से बोले जेपी नड्डा- उत्तराखंड में फिर बनेगी भाजपा की सरकार

आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand polls) के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा (bjp president jp nadda) ने शनिवार को हरिद्वार पहुंचकर विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई है. ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विजय संकल्प रथ पर सवार जेपी नड्डा ने कहा कि ये अपार जन समूह बता रहा है कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आ रही है. पढ़ें पूरी खबर.

SPECIAL

1. Land Acquisition News: हे भगवान! कैसे छोड़ें जमीन, स्टांप शुल्क से भी कम मुआवजा दे रही सरकार

सागर में नेशनल हाइवे-934 के चौड़ीकरण (sagar kanpur national highway widening) को लेकर भू स्वामियों में खासा नाराजगी है. उनका कहना है कि उन्हें भूमि अधिग्रहण के नियमों के तहत मुआवजा नहीं मिल रहा है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

VIDEO

1. BJP General Secretary: अंदाज ए कैलाश, छात्रों की डिमांड पर 65 की उम्र में लगा डाले 60 पुशअप VIDEO VIRAL

भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक विडियो जमकर वायरल हो रहा है. इंदौर के माहेश्वरी कॉलेज के बताए जा रहे इस वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय कुछ हटकर करते दिखाई दे रहे हैं. अपने इस अनोख अंदाज से कैलाश जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय पुशअप करते नजर आ रहे हैं (Kailash vijayvargiya push ups video viral). माहेश्वरी कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल हुए विजयवर्गीय से वहां मौजूद छात्र-छात्राओं ने पुशअप करने की मांग कर डाली. जिसके बाद कैलाश ने मंच पर ही पुशअप्स लगाने शुरू कर दिए. खास बात यह है कि इस दौरान उन्होंने 60 पुशअप्स लगाए. यहां देखें वीडियो

2. सांतऊ के जंगल में शिकारियों के जाल में फंसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने चिड़ियाघर भिजवाया

करीब डेढ़ साल बाद घाटीगांव वन क्षेत्र में एक बार फिर नर तेंदुआ पकड़ा गया है. (Team of Gwalior Forest Department Caught Leopard) इस तेंदुए को घायल हालत में वन विभाग और चिड़ियाघर की टीम ने पकड़ा. उसे गांधी प्राणी उद्यान में चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया है. तकरीबन 4 साल के इस तेंदुए को पकड़ने के लिए शिकारी कई दिन से प्रयासरत थे. शिकारियों द्वारा बनाए गए विशेष सटका यानी लोहे के पिंजरे में तेंदुए का पैर फंसकर जख्मी हो गया. शिकारियों की ही एक करतूत के चलते करीब डेढ़ साल पहले इसी इलाके में कटे पंजे की हालत में एक अन्य तेंदुआ मिला था, उसे भी चिड़ियाघर रखवाया गया है. यहां क्लिक कर देखें वीडियो

3. नर्मदा नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव, पति-पत्नी और दो साल का बच्चा लापता, रेस्क्यू में जुटा पुलिस बल

नर्मदा नदी में 9 लोगों को बैठा कर जा रही नाव अचानक पलट गई. (Boat Capsizes in Narmada River) जिसमें से 3 लोग लापता हो गए. जानकारी के अनुसार, नाव में सवार यात्री वासखेड़ा घाट से पिटरास घाट जा रहे थे. इस दौरान नाव बीच नदी में ही पलट गई. नाव में सवार पति-पत्नी सहित दो साल का बच्चा लापता हो गया जिनकी खोज की जा रही है. घटना के बाद अधिकारियों सहित रायसेन और नरसिंहपुर की पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से लापता हुए लोगों की तलाश कर रही है. मामला रायसेन जिले के थाना उदयपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि लापता हुई महिला का मायका उदयपुरा के वासखेड़ा का है. यहां देखें वीडियो