भोपाल। करीब 10 साल के इंतजार के बाद भोपाल के नाथू बरखेड़ा में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं. यह तीन चरणों में बनकर तैयार होगा. पहले चरण में 10 हजार दर्शक क्षमता वाला फुटबॉल और 4 हजार दर्शक क्षमता वाला हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा. आखिरी चरण में क्रिकेट स्टेडियम तैयार होगा. गौरतलब है कि 2011 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भारतीय वनडे टीम के विश्वकप जीतने पर भोपाल में मोहाली की तरह भव्य स्टेडियम बनाने की इच्छा जाहिर की थी.

तीन चरणों में तैयार होगा : स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स को खिलाडियों की ट्रेनिंग और नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पटीशन के लिए बनाया जा रहा है. कॉम्पलेक्स तीन चरणों में बनाया जाएगा. पहले चरण में करीब 10 हजार लोगों की क्षमता वाला फुटबॉल ग्राउंड का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा एथलीटिक ट्रैक, 4000 लोगों की क्षमता वाला हॉकी स्टेडियम, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर आदि पहले चरण में तैयार किया जाएगा. इसके लिए साइट और इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. पहले फेस के लिए करीब 140 करोड़ की अनुमानित लागत रखी गई है. दूसरे चरण में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के तहत बेडमेंटन, बॉस्केटवॉल, बॉलीवॉल, बेडलिफ्टिंग, जिम, रेसलिंग, टेबल टेनिस, स्कैस, कराटे, कबड्डी, जूडो आदि के लिए इंफ्रस्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. तीसरे चरण में क्रिकेट के लिए स्टेडियम और ग्राउंड का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा साइकिलिंग ट्रैक, साइकिलिंग रोड, एथलीटिक वॉटर कोर्स, क्रॉस कंट्री 3 डे ईवेंट, बेसवॉल आदि के लिए इंफ्रस्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा.

तमाम सुविधाओं से लैस होगा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स : स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा. इसमें तमाम सुविधाएं जुटाई जाएंगी. यहां जॉगिंग पाथ, मेडिटेशन सेंटर, सोलर सिस्टम, ऑडिएंश पबेलियन गैलरी, फिश एक्वेरियम आदि कई और सुविधाएं होंगी. करीब 100 एकड़ में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनेगा. 2011 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ऐलान के बाद जिला प्रशासन द्वारा बरखेड़ा नाथू में 50 एकड भूमि खेल विभाग को आवंटित की गई थी. इस भूमि को 2015 में खेल विभाग को आवंटित भी कर दिया गया था. हालांकि अब इस भूमि को स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के लिए अपर्याप्त बताया जा रहा है. इसके चलते जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में ट्रिपल आईटी को आवंटित की गई, इससे लगी 50 एकड़ भूमि और दी जाएगी. इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा शिक्षण संस्थान को पत्र जारी कर दिया गया है. इसके बाद स्टेडियम के लिए 100 एकड भूमि हो जाएगी. उधर, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है. एमपीआरडीसी ने कॉम्पलेक्स के लिए कंसल्टेंसी फर्म हेतु टेंडर निकाले हैं. जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. (International sports complex in Bhopal) ( Preparations of Sports complex in Bhopal)