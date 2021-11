आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. गहलोत मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, PCC कार्यालय में कल दोपहर 2 बजे होगी बैठक

राजस्थान में एक राजनीतिक घटनाक्रम में सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं. मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कवायद के बीच राजस्थान मंत्रिपरिषद की बैठक शनिवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में सभी मंत्रियों के इस्तीफे (resignation of all ministers) ले लिए गए हैं. कल दोपहर PCC कार्यालय में बैठक होगी.. पढ़ें पूरी खबर

2. 'क्लीन स्वीप' को तत्पर टीम इंडिया आजमा सकती है नया कॉम्बिनेशन

रोहित और द्रविड़ अब रिजर्व खिलाड़ियों को मौका देकर परखना चाहेंगे. छठे गेंदबाज को चुनने की दशा में वेंकटेश अय्यर से गेंदबाजी कराई जा सकती है चूंकि हुगली नदी से उठने वाली हवाओं से उन्हें अतिरिक्त स्विंग मिलेगी.. पढ़ें पूरी खबर

3. आंदोलन के भविष्य पर फैसला के लिए किसान संगठनों की रविवार को बैठक, अब एमएसपी पर जोर

सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है. इसके बाद केंद्र पर एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाने का दबाव बन रहा है. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. Swachh Survekshan 2021: इंदौर ने मारा सफाई का पंच, CM Shivraj ने इंदौरियों से कहा छा गए भिया आप, बधाई

स्वच्छता में देश के नंबर वन शहर का खिताब इंदौर को मिला है. यह किसी भी शहर के लिए पहला मौका है, जब देश की स्वच्छता रैंकिंग (indore cleanliness ranking) में कोई शहर लगातार 5 सालों से नंबर वन की श्रेणी में बना हुआ है. (Swachh Survekshan 2021) यहां पढ़ें खबर

2. जिस दलित परिवार के घर रुके थे CM Shivraj, अब उसे अपने घर बुलाया, करेंगे मेजबानी

खंडवा लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने जिस परिवार के घर रात्रि विश्राम और भोजन किया था, अब उसी परिवार को उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में आमंत्रित किया है (Invitation To Dalit Family For Dinner). 24 नवंबर को गंवई परिवार भोजन के लिए सीएम हाऊस (CM House) पहुंचेगा. इसके अलावा शिवराज ने परिवार की आर्थिक सहायता भी की. यहां पढ़ें खबर

3. Ramdhun Controversy: बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान से नाराज Digvijay Singh, उनके घर जाकर करेंगे 'रामधुन'

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा (Rameshwar Sharma) ने एक बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस का आदमी अगर इधर आए तो उसके घुटने तोड़ दो. Digvijay Singh ने इसी पर पलटवार करते हुए उनके घर पर रामधुन (Ramdhun Controversy) करने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि मैं गांधीवादी हूं और उनकी हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा. पढ़ें खबर

4. Farms Laws Repeal: देश का किसान पढ़ा-लिखा नहीं, भावनाओं में बह जाता है- कृषि मंत्री कमल पटेल

Farms Laws Repeal: कृषि बिल वापसी को लेकर बीजेपी के नेताओं की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. प्रदेश के कृषि मंत्री (Agriculture Minister Kamal Patel) ने जहां किसानों की शिक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कृषक भावनाओं में बह जाते हैं. वहीं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने बिल (Krishi Bill) वापसी को किसानों का सम्मान करार दिया है. विस्तार से पढ़ें खबर

5. BJP MLA के बिगड़े बोलः सेमरिया विधायक ने कांग्रेसियों को दी जमीन में गाड़ने की धमकी! Video Viral

रीवा की राजनीति में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सेमरिया से बीजेपी के विधायक केपी त्रिपाठी सख्त लहजे में कांग्रेसियों को धमकी देते नजर आ रहे हैं. हालांकि ईटीवी भारत इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. ( Viral Video of BJP MLA)

6. Online Marijuana तस्करी मामला, ASSL Amazon के कार्यकारी निदेशकों पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

आपको बता दें, कि 7 दिन पहले Bhind police पुलिस ने भिंड के गोहद में कार्रवाई कर ऑनलाइन (Online Marijuana) मंगाए गए गांजे (marijuana smuggling) के साथ एक तस्कर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया था.अब ई- कॉमर्स (e-commerce company Amazon) कंपनी ASSL Amazon के कार्यकारी निदेशकों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

7. जम्मू-कश्मीर में शहीद दीपक नैनवाल की पत्नी बनीं सेनामें अफसर, बेटे को मां पर गर्व

शहीद नायक दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल आज चेन्‍नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से पास आउट हुई हैं. इस खास मौके पर ज्‍योति के साथ उनके दोनों बच्‍चे भी मौजूद थे.क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

8. केंद्र व प्रदेश की सरकार जल्लाद! जन समस्याओं को लेकर विदिशा कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन

बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी(Unemployment) सहित कई जन समस्याओं को लेकर विदिशा कांग्रेस (Vidisha Congress) ने प्रदर्शन किया. इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) और प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) को जल्लाद बताते हुए, प्रतीकात्मक जल्लाद और आम जनता को फांसी देते हुए दिखाया गया. कांग्रेस नेता ने कहा कि आनेवाले समय में भी जनता के मुद्दों को लेकर इस तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा. यहां पढ़ें खबर

9. करतारपुर में इमोशनल हुए सिद्धू, इमरान खान को बता दिया 'बड़ा भाई', भाजपा ने घेरा

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर पहुंचने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को 'बड़ा भाई' बताया. सिद्धू के इस बयान पर विवाद होना तय माना जा रहा है. बता दें, पूर्व क्रिकेटर सिद्धू पहले भी पाकिस्तान जाकर विवादों में घिर चुके हैं. साल 2018 में इस्लामाबाद में इरमान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के गले लगने के कारण सिद्धू को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.. पढ़ें पूरी खबर

10. केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का निशाना, अब 'चीनी कब्जे' का सत्य भी मान लेना चाहिए

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Former Congress President Rahul Gandhi) ने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त (repeal of three central agricultural laws) करने से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद शनिवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उसे चीन के कब्जे का सत्य भी स्वीकार (Accepting the truth of China's occupation) कर लेना चाहिए. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

11. कंगना ने कृषि कानून वापस लेने के फैसले को बताया गलत, इंदिरा गांधी को याद कर फिर खड़ा किया विवाद

कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहती हैं. पीएम मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने के ऐलान के बाद कंगना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है. लेकिन इस बार उन्होंने सरकार के फैसले को गलत करार दिया है, साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कुछ इस अंदाज में याद किया है कि विवाद होना तय है. आखिर कंगना ने ऐसा क्या कहा है ? जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

12. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में चलती है सरकार की मर्जी! क्रूड ऑयल के दाम घटने पर भी नहीं मिली राहत

Petrol-Diesel rate: देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत हमेशा से राजनीति का केंद्र रही है. वहीं विपक्ष के नेताओं और तेल के धंधे से जुड़े लोगों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सरकार की ही मर्जी चलती है. क्रूड ऑयल (crude oil) की कीमत घटने के बाद भी दाम में कमी नहीं होती है. विस्तार से पढ़ें खबर

13. आर्यन खान, 2 अन्य के खिलाफ अपराध की साजिश रचने का कोई सबूत नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य को ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में जमानत देते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

MUST READ

1. मिस्त्री ने मांगी मजदूरी तो मालिक ने तलवार से काटा हाथ, आरोपियों ने कटे हाथ को छुपाया, पुलिस को 2 घंटे बाद मिला

रीवा (Rewa News) के सिरमौर थाना अंतर्गत पड़री गांव में मालिक से मजदूरी मांगने गए मिस्त्री का तलवार से हाथ काट दिया गया (Owner Cuts Labour Hand By Sword). वारदात के बाद गांव के लोग आनन-फानन में पीड़ित को संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है. आरोपियों पीड़ित के हाथ को छुपाने की भी कोशिश की थी. हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने करीब 2 घंटे बाद संजय गांधी अस्पताल तक कटा हाथ पहुंचा दिया. पढ़ें खबर

2. MP में हनुवंतिया जल महोत्सव का आगाज, CM शिवराज सिंह ने किया उद्घाटन, 2 महीने तक टूरिस्ट लेंगे वॉटर स्पोर्ट्स का आनंद

मध्यप्रदेश के स्विटरजरलैंड कहे जाने वाले इंदिरा सागर डेम (Indira Sagar Dam) के हनुवंतिया टापू (Hanuwantia Island) पर सीएम शिवराज छठवें जल महोत्सव (mp water festival) का शुभांरभ किया. गणेश वंदना और कन्यापूजन के साथ सीएम ने जल महोत्सव की शुरूआत की. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

3. कैसे 'स्कूल चलें हम'? निजी दुकानों में बेची जा रहीं सरकारी साइकिलें, वीडियो में खुलासा

छतरपुर (Chhatarpur News) से एक वीडियो सामने आया है. जिसमें सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार देखा जा सकता है (Corruption in Government Scheme). दरअसल वीडियो में सरकार की तरफ से बांटी जाने वाली सरकारी साइकिल निजी दुकानों में बेची जा रही है (Government Cycles Being Sold in Shops). वीडियो सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कई सवाल खड़े होते हैं. यहां पढ़ें खबर

4. फिर उठी डॉ हरी सिंह गौर को भारतरत्न देने की मांग, विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा पहल

सागर विश्वविद्यालय (Sagar University) के संस्थापक डॉ हरिसिंह गौर (Dr. Hari Singh Gaur) को भारत रत्न (Bharat Ratna) देने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ा है. उनकी 152 वीं जयंती पर आयोजित 6 दिवसीय गौर उत्सव पर भारत रत्न की मांग ने जोर पकड़ा है. विश्वविद्यालय प्रशासन अब इसे लेकर पहल करने की तैयारी में है. विस्तार से पढ़ें खबर

EXCLUSIVE

1. ईटीवी भारत से बोले सत्यपाल मलिक, 'मैं गवर्नर पद छोड़ने को तैयार था, लेकिन किसानों की हिमायत छोड़ने को नहीं'

मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान मलिक ने कहा कि उन्होंने तय कर लिया था कि वे किसानों की हिमायत कभी नहीं छोड़ेंगे, बेशक उन्हें गवर्नर पद से हटना पड़ा. ईटीवी भारत के नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश त्रिपाठी ने सत्यपाल मलिक से खास बात की. आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा..

2. खेल और दोस्ती की भावना से समझें सिद्धू का करतारपुर दौरा : कांग्रेस सांसद

पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू (Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu) की हालिया टिप्पणियों पर विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर की यात्रा (Kartarpur Sahib Corridor tour) के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बता दिया. हालांकि पंजाब के एक कांग्रेस सांसद ने जोर देकर कहा है कि इस मामले को खेल भावना (sportsmanship) से देखा जाना चाहिए. क्लिक कर देेखें पूरा साक्षात्कार

SPECIAL

1. ये हैं इंदौर की 'इंदिरा', राष्ट्रपति ने Swachhta Mitra से किया सम्मानित, सालों से उठा रहीं सफाई का जिम्मा

इंदौर (Indore News) की सफाई मित्र इंदिरा आदिवाल को शनिवार को राष्ट्रपति भवन में स्वच्छता मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया (Indira Adiwal Got Swachhta Mitra Samman). इंदिरा हर रोज सुबह 4 बजे उठकर अपने वॉर्ड में झाड़ू लगाती हैं. इतना ही नहीं इसके बाद वह अपने ही खर्च से दूसरों के घर के बाहर रंगोली भी बनाती हैं. इसी सराहनीय कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया. सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने भी इंदौरवासियों की तारीफ की. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. सर्दियों में खूब सताएगी ठंड, कई राज्यों में न्यूनतम तापमान का टूटेगा रेकॉर्ड, जानिए क्यों ?

अब मौसम गजब रंग बदलने लगा है. 2021 में मॉनसून देर से लौटा, हर तरफ बेमौसम की बरसात हुई. अब सितम ढ़ाने वाली सर्दी होने की संभावना जताई जा रही है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह जलवायु परिवर्तन का असर है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

VIDEO

1. नशे में धुत कॉन्सटेबल भूले मर्यादा! रीवा एसपी ने किया सस्पेंड, Video Viral

मऊगंज थाना क्षेत्र में आरक्षक (Constable) के पद पर तैनात जवान का ड्यूटी के दौरान रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पीने और नशे में बदसलूकी करने का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी के साथ वायरल हुआ है. दरअसल एसएएफ (SAF) सेकेंड बटालियन का जवान दर्शन लाल मऊगंज थाने की ड्यूटी में तैनात था और शुक्रवार रात रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, इस दौरान उसने शराब पी और पास में बैठे लोगों के साथ अभद्रता भी की. यहां क्लिक कर देखें वीडियो

2. महाकालेश्वर मंदिर परिसर में चोरी! CCTV में दांतों से सोने की चेन काटती कैद शातिर महिला

महाकालेश्वर (mhakaleshwar) में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात के दावों की पोल खोलता सीसीटीवी फुटेज (cctv footage) सामने आया है. 1 मिनट 12 सेकेंड के फुटेज में मंदिर परिसर में दर्शन के लिए लगी लाइन में पीली साड़ी पहनी एक अज्ञात चोर महिला गुजरात की महिला श्रद्धालु के गले से शातिराना अंदाज में दांत से चैन काटती नजर आ रही है. शहर में चैन स्नेचिंग (chain snatching in mahakal temple) की ये कोई नई घटना नहीं है. यहां देखें वीडियो

3. जब हेलीकॉप्टर से दूल्हा पहुंचा अपनी दुल्हनिया लेने...

हर पिता की इच्छा होती है कि उसके बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ हो, ऐसा ही एक नजारा नीमच में देखने को मिला जहां एक बेटे ने अपनी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा से नीमच तक बस, कार, घोड़े की जगह हेलीकॉप्टर में बैठकर आया और अब अपनी दुल्हन (bride) को हेलीकॉप्टर (helicopter) में बिठाकर ले गया. देखें वीडियो