भोपाल। किसानों के लिए एक जरूररी खबर है. 31 मई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में 10 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की 11 वीं किस्त जारी की थी. पीएम-किसान योजना के तहत प्रत्येक भूमिधारी किसान परिवार को प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है. यह रकम तीन किस्तों में दी जाती है.

ऐसे करें eKYC : इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर जैसे क्रोम के आइकान पर टैप करें और वहां pmkisan.gov.in टाइप करें. अब आपको पीएम किसान पोर्टल का होमपेज मिलेगा इसके नीचे जाएं और आपको e-KYC लिखा मिलेगा. इसको टैप करें और आप अपना आधार नंबर डालकर सर्च बटन पर टैप करें. इसके बाद इसमें AADHAAR से लिंक मोबाइल नंबर डालें. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी आएगा. इसे दिए गए बाक्स में टाइप करें।

OTP दर्ज करें : इसके बाद एक बार फिर आपसे आधार आथंटिकेशन के लिए बटन को टैप करने को कहेगा. इसे टैप करें और अब 6 अंकों का एक और ओटीपी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा. इसे भरें और सबमिट पर टैप करें. बता दें कि अगर सबकुछ ठीक रहा तो eKYC पूरी हो जाएगी वरना Invalid लिख कर आएगा. अगर आपका eKYC पहले से ही पूरा हो चुका है तो eKYC is already done का मैसेज दिखेगा. गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश में 12 करोड़ अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं. (Important news for farmers) (Increased deadline of eKYC in PM KIsan) (How take advantage of Kisan Yojna)