भोपाल। फेसबुक पर दोस्ती के बाद छिंदवाड़ा की युवती ने फतेहपुर सीकरी के युवक से शादी कर ली. दोनों अलग-अलग धर्म को मानने वाले थे. इसलिए दोनों के बीच जल्द ही लड़ाई-झगड़े होने लगे और फिर पति ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. पति से परेशान होकर महिला भोपाल आकर एक हॉस्टल में रहने लगी. इसके बाद 2 अगस्त को युवक पत्नी से मिलने के लिए आया. एक फिर से दोनों के बीच कहासुनी हो गई तो पति ने पत्नी पर एसिड अटैक कर दिया. इस कारण कारण महिला की आंख झुलस गई. एक हफ्ते तक इलाज कराने के बाद महिला ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

पति-पत्नी अलग-अलग धर्म के : भोपाल के अशोका गार्डन थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले में रहने वाली 33 वर्षीय युवती की फेसबुक के जरिए शिवा चौधरी नाम के युवक से दोस्ती हो गई थी. जल्द ही यह दोस्ती प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई. हालांकि दोनों अलग-अलग धर्म के है. इसके बाद भी उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया. दोनों ने ग्वालियर में जाकर शादी कर ली. शादी के बाद दोनों फतेहपुर सीकरी में जाकर रहने लगे. इसी दौरान उनके बीच मनमुटाव शुरू हो गया. इसके कुछ दिन बाद ही वे आगरा जाकर रहने लगे.

शुरू हुई दहेज प्रताड़ना : आगरा में रहने के कुछ समय बाद ही शिवा चौधरी ने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. पैसे न लाने पर वह मारपीट करता था. परेशान होकर महिला पति से अलग होकर भोपाल में रहने लगी. यहां पर एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर वह प्राइवेट नौकरी करने लगी. शिवा पिछली 2 अगस्त को भोपाल आया तथा उसने पत्नी को प्रभात चौराहे पर मिलने के लिए बुलाया. मुलाकात के दौरान दोनों के बीच झगड़ा हो गया. इसी दौरान शिवा ने महिला पर पर बॉटल में भरा हुआ ऐसिड डाल दिया. इससे लड़की के शरीर के कई हिस्से झुलस गए. उसकी एक आंख बुरी तरह से झुलसी है. महिला एक हफ्ते तक एक निजी अस्पताल में इलाज कराती रही. (Husband came Bhopal from UP) (Husband acid attack on wife) (woman eye scorched)