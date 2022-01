Health Tips for 2022: नए साल की शुरूआत हो चुकी है. हर कोई उम्मीद करता है कि नया साल उसके लिए अच्छा होगा. इसलिए लोग नए साल का धूमधाम से स्वागत करते हैं. अगर नए साल में आपने गलत आदतों में सुधार नहीं किया तो ये साल भी कहीं बीते सालों की तरह ना हो जाए. इसलिए बीमारियों से दूर रहने की सबसे बेहतर दवा एक हेल्दी लाइफस्टाइल है. तो नए साल में खानपान की गलत आदतों को त्याग कर नए संकल्प को (New Year Resolution 2022) जीवन में पिरोने का संकल्प लें. आप अपने रूटीन में कुछ ऐसी आदतों को शामिल कर लेते हैं जो आपके शरीर को बीमारियां का घर बना देते हैं. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कुछ खास टिप्स (Health Tips for 2022) जिसे अपनाकर आप अपने आस पास बीमारियों को फटकने भी नहीं देंगे. आइये जानते हैं 10 खास तरीके...

1.) सुबह जल्दी उठें

हर व्यक्ति को 7 से 9 घंटे की नींद लेना चाहिए. (get up early) समय पर सोने और समय पर उठने की आदत डालें. देर तक सोना बुरी आदत है. जो कई बीमारियों को आमंत्रण देता है. अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिन की शुरुआत किसी फल से ही करें. दिन में रोजाना कम से कम दो तरह के फल जरूर खाएं. रात को 9 बजे से पहले डिनर करें और कुछ भी खाने के बाद आधे घंटे की वॉक जरूर करें. उसके बाद ही सोएं.

2.) डाइट को लेकर बनाएं प्लान-

सेहतमंद रहने के लिए प्रोटीनयुक्त पदार्थों को खाने में शामिल करें. (Make a diet plan) ब्रेकफास्ट लंच और डिनर को लेकर प्लान जरूर बनाएं. ब्रेकफास्ट और लंच में हैवी डाइट ले सकते हैं, लेकिन रात के वक्त आसानी से पचने वाली चीजें ही खाएं. अपनी डाइट में शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व वाले फूड शामिल करें.

3.) घर के बने खाने को दें प्राथमिकता-

घर में बने खाने की आदत आपको तमाम भयंकर बीमारियों से दूर रख सकती है. (Homemade food is best) फ्रेश, सीजनल सब्जियां, फल और घर में बना खाना ही सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है. इसलिए सीजन के हिसाब से खाने की चीजें चुनें. ताजा चीजें खाएं. हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रीएंट्स, विटामिन, जिंक पाए जाते हैं, जो हमें सेहतमंद रखने के साथ इम्युनिटी को भी बेहतर बनाते हैं. यदि आपके पास खाने का साधन नहीं है तो बाहर से खाना मंगवाते समय सावधानी बरतना चाहिए.

4.) सही हो सर्विंग साइज

खाने का सर्विंग साइज शरीर के एक्टिविटी लेवल, उम्र, सेक्स और हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है. (Serving size) एक हेल्दी फूड भी तभी सेहत को फायदा देता है जब उसकी सर्विंग क्वांटिटी एकदम सही हो. अगर आप ज्यादा खाकर कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी सेहत पर बुरा असर डालेगा.

5.) हेल्दी माइंड

अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि अपने दिमाग को भी हेल्थी रखें. (Get enough sleep of 6 to 8 hours) इसलिए दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें. 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें. ये आपके ब्रेन फंक्शन को सही रखेगा और स्ट्रेस और एन्जाइटी से बचाएगा. अच्छी किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुनें और समय निकालकर घूमने-फिरने की प्लानिंग करें. अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएं।

6.) एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं

पानी के फायदे तो सभी जानते हैं. (Drink 8 to 10 glasses of water everyday) यह हेल्दी लाइफस्टाइल का सबसे प्रमुख हिस्सा है. मायो क्लीनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक पुरुष को रोजाना करीब 3.7 लीटर पानी पीना चाहिए. जबकि महिलाओं को दिनभर में करीब 2.7 लीटर पानी पीने की आदत बनानी चाहिए. पानी न सिर्फ हमारे शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, बल्कि बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है. इसके अलावा पानी वजन को कम करता है.

7.) रोजाना करें वर्कआउट

अच्छी जीवनशैली के लिए वर्कआउट को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. (do daily workout) एक्सरसाइज के लिए जिम या फिटनेस सेंटर जाना भी जरूरी नहीं है. आप घर में ही कई तरह की एक्सरसाइज करके फिट रह सकते हैं. आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए. रोजाना करीब 45 मिनट वर्कआउट करके आप फिट रह सकते हैं. साथ ही योगा को भी अपने रूटीन में शामिल करें.

8.) जंक फूड को कहें बाय-बाय

पिछले कुछ सालों में जंक फूड से कई तरह की बी​मारियां बढ़ रही हैं. (Avoid-junk-food) जिसमें सबसे ज्यादा मोटापे की समस्या हो रही है. हेल्थी लाइफ के लिए बाहर का तला हुआ, मसालेदार या चटपटा खाना छोड़ देना ही बेहतर होगा. हाई शुगर या हाई सोडियम फूड (ज्यादा मीठा या नमकीन) से दूर रहें. डीप फ्राई चीजों के तो बिल्कुल नजदीक न जाएं. खाने की ये चीजें आपकी सेहत पर सबसे ज्यादा बुरा असर डालती हैं.

9.) अच्छी संगत

हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि संगत का असर हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है. (Be in good company) इसलिए ऐसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारें जो अपनी फिटनेस को लेकर काफी गंभीर रहते हैं. इनका साथ मिलने से आपके लाइफस्टाइल में अच्छे बदलाव आ सकते हैं.

10.) हाथ धोना है जरूरी

कुछ भी खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं. (wash hands thoroughly) बैक्टीरिया ज्यादातर हाथों के जरिए ही हमारे पेट में जाते हैं. जो कई बड़ी बीमारियों का कारण बनते हैं. इसलिए सेहतमंद रहने के लिए अपने हाथों को साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. कोरोनाकाल में तो हाथों को धोना और ज्यादा जरूरी हो गया है. क्योंकि हर तरफ से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है. बाहर से आने पर, किसी भी चीज को छूने के बाद भी हाथों को अच्छी तरह से धोएं. यह आदत आपको कई बड़ी बीमारियों से दूर रखने में मदद करेगी.