भोपाल। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इसके लिए मध्यप्रदेश पहले से ही काम कर रहा है. हाईकोर्ट के निर्देशों का समय अवधि में पालन किया जाएगा. शीघ्र ही हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार कानून बनाने की तैयारी की जा रही है. कांग्रेस कार्यालय में गणेश प्रतिमा की स्थापना पर कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता के उपस्थित ना होने पर गृह मंत्री ने कहा कि यह एक अच्छी बात नहीं है. कांग्रेस लोकमान्य गंगाधर तिलक को अपना आदर्श मानती है और उनके द्वारा शुरू की गई प्रथा गणेश उत्सव में कमलनाथ जी शामिल नहीं हुए.

सागर में सीरियल मर्डर को लेकर बोले गृह मंत्री

बीजेपी ही आदिवासियों की हितैषी : गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अपने आपको धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताती है. गणेश स्थापना के मौके पर ना तो कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता और न ही कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और ना ही कोई वरिष्ठ मुस्लिम नेता स्थापना में शामिल हुआ. आदिवासियों के हितों और अधिकारों को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ही आदिवासियों के पेसा एक्ट लेकर आ रही है. कांग्रेस सिर्फ आदिवासियों के लिए लड़ाई का दिखावा करते हैं. हमारी पार्टी ने अभी जनजातीय वर्ग से राष्ट्रपति को चुना है. इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर में आदिवासियों के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. अभी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे.

झारखंड की घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी : सिद्धा पहाड़ पर खनन के मामले में गृह मंत्री ने कहा कि घटना अभी संज्ञान में आई है. जहां जिस स्थान पर भी लोगों की धार्मिक भावना जुड़ी होगी, वहां इस तरह का कोई कार्य नहीं होने दिया जाएगा. मुख्यमंत्री स्वयं भी इस मामले में बात कर रहे हैं और मैं भी आज मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा करूंगा. झारखंड में लगातार हो रही घटनाओं पर गृह मंत्री ने कहा कि बेटी को जिंदा जला देना मास्टरों को बांधकर मारना जैसी की घटनाएं लगातार हो रही हैं. उसको देख कर लगता है कि झारखंड अब शरिया कानून की ओर बढ़ रहा है. झारखंड की पूरी सरकार अभी छत्तीसगढ़ में पर्यटन पर है और वहां की स्थिति को देखते हुए शीघ्र ही कोई निर्णय होना चाहिए.

Narottam Mishra PC मध्यप्रदेश में अवैध रूप से लोन एप चलाने वालों पर कसेगा शिकंजा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए निर्देश

भारत की जीडीपी बढ़ने पर पीएम की तारीफ : भारत की जीडीपी 13.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है, इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह मोदी जी के कुशल नेतृत्व का नतीजा है. लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियों से जूझने के बाद भी देश की जीडीपी 13.5% पर पहुंची है. कांग्रेस अभी से 65000 बूथ पर दो लाख से अधिक बूथ प्रभारियों की नियुक्ति करने जा रही है. इस पर गृह मंत्री ने कहा कि पिछले एक महीने का रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए. जितनी भी घोषणाए हुई हैं, वह एक या 2 दिन से ज्यादा नहीं चली हैं. इस घोषणा का भी यही हश्र होगा. क्या वाहन चालकों के चालान की राशि को कम करने का प्रस्ताव है. इस पर गृहमंत्री ने बताया कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव हमारी टेबल पर नहीं है. Home minister Narottam Mishra said, Sagar mp police alert mode, cctv investigation entire city, Serial murder sagar MP, BJP is only friend of tribals