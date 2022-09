भोपाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ काफी वरिष्ठ नेता है. उनकी चक्की धीमी चलती है पर पीसती बहुत बारीक है. कमलनाथ की 10 जनपथ में अंदर तक पैठ है. मैंने कहा था कमलनाथ एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनका छोटा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, ऐसा वो कभी नहीं होने देंगे. जब उन्होंने फॉर्म खरीदा था, उसी समय से संशय की स्थिति बनी हुई थी.

नरोत्तम मिश्रा बोले दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने देंगे कमलनाथ

कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कॉमेडी सर्कस : नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ के खास सज्जन वर्मा कल इस बात को कह चुके हैं और यही कारण है कि कमलनाथ गुट का एक भी विधायक कल फॉर्म पर साइन करने के लिए वहां नहीं गया. जो पार्टी 3 साल में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई, वह आगे क्या करेगी. इनके यहां तो अध्यक्ष पद का चुनाव कॉमेडी सर्कस की तरह हो गया है. गृह मंत्री ने संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर बताया कि ये पूर्व में भोपाल में गिरफ्तार हुए थे और भोपाल जेल में बंद थे. ये जेएमबी से संबंध रखते हैं. कोलकाता में आतंकियों से पूछताछ में इनके नाम सामने आए हैं. गृह मंत्री ने बताया कि जाहिरउद्दीन और जुनेल आब्दीन को कोलकाता पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई है.

कांग्रेस के अभियानों की खिल्ली उड़ाई : कांग्रेस के प्रियदर्शनी अभियान पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस जो भी अभियान चलाती है, केवल एक दिन की खबर के लिए चलाती है. पहले बाल कांग्रेस का गठन किया था. दिसंबर में आपका कमलनाथ आपके साथ अभियान भी शुरू हुआ था. घर चलो, घर घर चलो अभियान दिखाई नहीं दे रहा. यही हाल प्रियदर्शनी अभियान का होने वाला है. नशा मुक्ति अभियान पर गृह मंत्री ने कहा कि नशा छुड़ाने के लिए अभियान निरंतर चलता रहता है. इस बार नशा मुक्ति के मामले में प्रदेश पहले नंबर पर आया है और दतिया जिलों में पहले नंबर पर आया.

Narottam Mishra PC गृह मंत्री बोले- MP में अगले 3 महीने में लागू हो जाएगा ऑनलाइन गेमिंग एक्ट

... तो मुस्लिम भी करें गरबे का आयोजन : बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बीजेपी की बैठकें चलती रहती हैं. नवाचार करते हैं. जनता की सेवा हमारी प्राथमिकता है. गरबे में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर कहा कि जब निर्देश जारी किए गए हैं तो इन लोगों को नहीं जाना चाहिए और यदि माता में आस्था रखते हैं तो खुद गरबे का आयोजन करें और एक मिसाल पेश करें. पहले ही कहा गया है बिना पहचान पत्र के गरबे में एंट्री नहीं दी जाएगी. कमलनाथ ने शिवराज पर आरोप लगाया है कि वह ड्रामा करते रहते हैं और उनके शासनकाल में बहुत घोटाले हो रहे हैं, इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ की सरकार में वल्लभ भवन घोटाले का अड्डा बन गया था. अब ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने बताया कि कोरोना के मामले में पिछले 24 घंटे में 21 नए मामले सामने आए हैं. 14 मरीज ठीक हुए. एक्टिव केस की संख्या 124 बची है. (Home minister Narottam Mishra said) (Congress president election) (I already hint) (Kamal Nath not allow Digvijay) (Congress President Election Comedy Circus)