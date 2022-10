भोपाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पीएफआई मामले में 12 संदिग्ध हमारे पास पहले से थे. अभी प्रोटेक्शन वारंट पर नाशिर नदमी को औरंगाबाद से लाया गया है. यह महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश के पीएफआई का सचिव है. हमारी पुलिस अन्य राज्यों से भी इस मामले में संपर्क में है. महाराष्ट्र पुलिस से भी लगातार संपर्क बनाए हुए है. इस मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है. इसलिए अभी इस मामले में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती.

लिव इन रिलेशनशिप में यौन शोषण गहराई से जांच के बाद ही होगा केस

कलमनाथ को फिर निशाने पर लिया : कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए विधायकों को उनके क्षेत्र में हराने का प्लान कांग्रेस द्वारा तैयार किया जा रहा है, इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ पहले यह बताएं कि वो कांग्रेस छोड़कर जाने वाले विधायक आपके थे तो छोड़कर चले क्यों गए. उस समय भी कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे. कमलनाथ के नेतृत्व पर ही उंगली उठती है. जो बनी बनाई सरकार नहीं चला पाए, वो अब क्या बनाएंगे. जनता सब जानती है. 15 महीने की इनकी सरकार में प्रदेश की क्या स्थिति थी. 15 महीने में जनता ने स्वयं भोगा है.

गुजरात में बीजेपी के जीतने का दावा : मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं खड़गे जी को बधाई देता हूं. पर बकरा ईद पर तो बच गया है, मोहर्रम में कितना नाच पाते हैं, देखते हैं. क्योकि यह गांधी परिवार और मां-बेटे ही कांग्रेस में नाचने के स्टेप तय करते हैं. गुजरात विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी मिलने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं. मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को गुजरात के बनासकांठा की जिम्मेदारी सौंपी है. गुजरात का वैभव पूरे देश में चमक रहा है और चुनाव में भी बीजेपी की ही जीत होगी. गुजरात से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा.

कोरोना काल में कहीं नहीं दिखे कांग्रेस नेता : मुनव्वर कौसर की कोरोना 2 फिल्म में पुलिस की लापरवाही की वजह से काफी लोगो की जान गई, इस पर कहा कि कोरोना काल में कोई कांग्रेस का नेता दिखाई नहीं दिया. चाहे कमलनाथ हों या सोनिया गांधी या वो जिनका नाम आप ले रहे हैं. किसी गरीब को राशन देने नहीं गए. कभी किसी अस्पताल नहीं गए. सिर्फ ट्वीट करते रहे और कब्रिस्तान में बैठकर मुर्दों से बात करते थे, देश की जनता सब समझती है. ऐसी फिल्मों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला.

MP मिशन 2023 के सवाल पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा - PM मोदी पूरे देश में BJP की नैया के खिवैया हैं

कोरोना के 21 नए केस आए : भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर कांग्रेस की बैठक पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अच्छी बात है राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस के नेता एक साथ तो बैठ रहे हैं. वरना कमलनाथ, राहुल भैया, अरुण यादव आदि को एक साथ करना ही मुश्किल है. फर्जी आधार कार्ड मामले पर उन्होंने बताया कि विषय संज्ञान में आया है. ऐशबाग थाना क्षेत्र का पूरा मामला है. जांच के लिए बोला गया है. इसके साथ ही बताया कि कोरोना के 21 नए प्रकरण आए हैं. 16 लोग ठीक हुए हैं. प्रदेश में 118 एक्टिव केस हैं. 3554 सैम्पल लिये गए हैं.

