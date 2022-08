भोपाल। मध्य प्रदेश में एनआईए द्वारा कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए बुलाने के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी है. केंद्रीय जांच एजेंसी हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं देती हैं. भोपाल में लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था.पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है. धारा 160 के नोटिस के तहत तलब किया गया था. सेंट्रल एजेंसी ने बिहार के फुलबारी आतंकवादी मामले में पूछताछ की है. कुछ लोगों द्वारा टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया गया था, जो संदिग्ध था. गृह मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में भी पुलिस को अलर्ट किया जाएगा. संदिग्ध किरायदारों की जांच की जाएगी. मकान मालिक से भी कहा जाएगा संदिग्ध लोगों को मकान ना दें.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूछा

संजय राउत की गिरफ्तारी पर ये बोले : संजय राउत के मामले में गृह मंत्री कहा कि इन लोगों ने नया ट्रेंड चलाया है. जो विषय होता है, उसका जवाब नहीं देते. उसकी जगह विक्ट्री साइन बनाते हैं. ये लोग भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदलते हैं. संजय राउत हो या अन्य लोग, जो ईडी की पूछताछ में गए उन्होंने आज तक मीडिया को बताया नहीं कि वह निर्दोष कैसे साबित हुए. वहां भी गुमराह कर रहे हैं और मीडिया को भी गुमराह कर रहे हैं. कांग्रेस की हार पर जांच कमेटी बनाने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को एक कमेटी हमेशा के लिए बना देना चाहिए, जो परिमाण आते ही लिस्ट जारी कर दे. हार के बाद कमेटी गठित करने से कुछ नहीं होगा.

कांग्रेस के काल्पनिक आश्वासन जनता समझ चुकी है : छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी सरकार से मांग की है कि गौमूत्र खरीदी की जाए और कहा है कि यदि वे सरकार में आएंगे तो गोमूत्र की खरीदी शुरू की जाएगी. इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का यह काल्पनिक प्रश्न है. यदि सरकार में आए तो खरीदेंगे, जनता भी उनके काल्पनिक आश्वासन को समझ चुकी है.

नुपूर शर्मा मामले में युवक को सुरक्षा : नूपुर शर्मा के मामले में खंडवा के वकालत के छात्र के मामले में गृह मंत्री ने बताया कि छात्र असीम जायसवाल वर्तमान में खंडवा में रह रहा है. असीम ने बताया है कि नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने के बाद 25 जुलाई को फोन आया. 26 जुलाई को व्हाट्सएप पर मैसेज आया. 27 जुलाई को शिकायत की गई. असीम को राउंड अप सुरक्षा व्यवस्था करा दी गई है. कॉल डिटेल की जांच की जा रही है. धामनोद में हुए टोल पर विवाद पर गृह मंत्री ने कहा कि छोटा हाथी की बात पर कुछ विवाद हुआ था. इस मामले में कार्रवाई कर दी गई है. गृह मंत्री ने बताया कि कोरोना के 186 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 196 लोग स्वस्थ हुए हैं. 1512 एक्टिव के संपूर्ण प्रदेश में हैं.