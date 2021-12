आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. भावुक कर देगा यह पल: शहीद ग्रुप कैप्टन वरूण सिंह का अंतिम संस्कार आज, पार्थिव देह घर पहुंचने पर बहन ने लगाया गर्व का टीका

सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदगी की जंग हार गए.शहीद कैप्टन की पार्थिव देह गुरूवार को भोपाल पहुंची जहां शुक्रवार को उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी. (Mortal remains of Group Captain Varun Singh who injured in Coonoor Helicopter Crash). गुरुवार शाम जब कैप्टन की पार्थिव देह उनके घर पहुंची तो बहन ने उन्हें तिलक लगाया. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे लखनऊ, भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को करेंगे संबोधित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि 'कल उत्तर प्रदेश के प्रवास पर लखनऊ में रहूंगा. वहां भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली (Joint rally of BJP and Nishad Party ) को संबोधित करूंगा, जिसके पश्चात यूपी कोआपरेटिव बैंक की शाखाओं व भण्डारणों के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लूंगा और सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करूंगा. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. बोरवेल में गिरी डेढ़ साल की बच्ची, सेना ने किया सफल रेस्क्यू

छतरपुर में डेढ़ साल की एक बच्ची बोरवेल में गिर गई. (Girl Fell in Borewell in Madhya Pradesh) बोरवेल में गिरने के बाद बच्ची रोने लगी, तभी उसकी आवाज सुनकर परिजनों ने बच्ची का रेस्क्यू शुरू किया. मशक्कत के बाद भी बच्ची बाहर नहीं निकली, तो प्रशासन को सूचना दी गई. रेस्क्यू करने के लिए ग्वालियर से SDRF और फौजियों के एक दल को बुलाया गया है. इसके बाद बच्ची को बाहर निकाला गया. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. एमपी में अब Drone Policing, VVIP मूवमेंट और भीड़भीड़ वाले इलाकों में तीसरी ऑंख आसमान से रखेगी नजर

प्रदेश के दो शहरों में कमिश्नर सिस्टम लागू करने के बाद सरकार पुलिस हाईटेक बनाने की कोशिशों में जुट गई है. ऐसा ही एक तरीका है (Drone Policing). ड्रोन पुलिसिंग. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) को ड्रोन पुलिसिंग (Drone Policing)का यह प्रजेंटेशन पसंद आया है, जिसके बाद उन्होंने ड्रोन से प्रदेश के सभी बड़े शहरों में निगरानी के आदेश जारी किए हैं. यहां पढ़ें खबर

3. 'मामा' के राज में 'भांजा' किडनी बेचने को मजबूर! लकवाग्रस्त पीड़ित की पुकार, काम करने लायक नहीं रहा, तो क्या करूं

लकवा से पीड़ित व्यक्ति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किडनी बेचने की इजाजत मांगी है. (Paralyzed Patient Wants to Sell His Kidney) पीड़ित का कहना है कि 8 महीने पहले डॉक्टर की लापरवाही से उसे लकवा लग गया था. अब उसे किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा. इसलिए वह अपनी किडनी बेचना चाहता है. विस्तार से पढ़ें खबर

4. शिवराज कैबिनेट में कई बड़े फैसले, जानिए दंगा भड़काने और तोड़फोड़ पर किस कानून के तहत कुर्क होगी संपत्ति

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई कैबिनेट की बैठक (madhya pradesh cabinet meeting) में कई अहम फैसले लिए गए. इनमें प्रदेश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई किए जाने वाले विधेयक का अनुमोदन कर दिया गया है. अब इसे मंजूरी के लिए विधानसभा में लाया जाएगा. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

5. Land On Moon: 2 साल का अव्यान बना चांद पर जमीन का मालिक, आप भी खरीदना चाहते हैं चांद पर प्रॉपर्टी!

बेटे को जन्मदिन पर हर कोई कुछ न कुछ गिफ्ट देता है. लेकिन (2 year avyan owner of plot on moon satna) सतना के एक शख्स ने अपने दो साल के बेटे को चांद का टुकड़ा ही खरीदकर दे दिया. सतना के भरहुत नगर निवासी अभिलाष मिश्रा ने अपने बेटे को जन्मदिन के उपहार में चांद पर जमीन दी है. यहां पढ़ें खबर

6. MP Electricity News: MP में फिर महंगाई का करंट, 1 साल में तीसरी बार महंगी होगी बिजली

राज्य के उपभोक्ताओं को साल में तीसरी बार महंगी बिजली की मार सहनी होगी.(mp electricity expensive) जल्द ही बिजली 9 फीसदी महंगी हो सकती है. विद्युत वितरण कंपनियों ने 2022-23 के लिए(current rates hike in mp) कुल 48 हजार 874 करोड़ रुपए की जरूरत बताई है. इसलिए बिजली के रेट बढ़ाना जरूरी हो गया है. विस्तार से पढ़ें खबर

7.CM Shivraj Appeal: सीएम ने कहा फिर बढ़ रहा कोरोना का खतरा, सावधान हो जाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं

सीएम शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj statement on corona in bhopal) ने कोरोना के केसों को लेकर चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है. हमें अलर्ट रहने की जरूरत है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाना बिल्कुल न छोड़े, भीड़ में जाने से बचें. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

8. Goa Assembly Election 2022: कांग्रेस ने जारी की आठ उम्मीदवारों की पहली सूची

साल 2022 की शुरुआत में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इसमें गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत का नाम भी शामिल है. सूची में और किस-किस का नाम है, जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

9. UP Assembly Election 2022 : चाचा शिवपाल से मिले सपा अध्यक्ष अखिलेश, 'तय' हुई गठबंधन की बात

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कभी प्रतिद्वंदी रहे अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी-लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव (Akhilesh Yadav meets uncle Shivpal) से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और इस दौरान दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात 'तय' हुई. पढ़ें पूरी खबर.

10. संसद में लखीमपुर कांड की गूंज : शीतकालीन सत्र का 14वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ा, कार्यवाही स्थगित

संसद के शीतकालीन सत्र (parliament winter session) का आज 14वां दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोक सभा में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले पर टिप्पणी की. उन्होंने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की. इसके बाद विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दोनों सदनों- लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी. हंगामे के कारण लोक सभा की कार्यवाही आरंभ होने के मात्र 10 मिनट बाद ही, सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. इसके बाद दो बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी दोनों सदनों में शोर-शराबा और हंगामा जारी रहा. हंगामा न थमता देख, दोनों सदनों की कार्यवाही, 17 दिसंबर पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित कर दी गई. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर.

11. हेलीकॉप्टर, जहाज और तोप से नहीं, नागरिकों से सशक्त होगा देश : राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 'इस गलतफहमी में मत रहिए कि हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है. हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और तोप से देश मजबूत नहीं होता. भारत मजबूत जब होता है, जब देश का नागरिक मजबूत होता'. इसके साथ ही राहुल गांधी ने उत्तराखंड के लोगों को चुनावी गारंटी भी दी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

12. अजय मिश्रा पर राहुल की 'असंसदीय' टिप्पणी, कांग्रेस की मांग- टेनी को बर्खास्त करे सरकार

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा (lakhimpur kheri violence) मामले में लोक सभा में जमकर हंगामा हुआ. राहुल गांधी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Congress MP Rahul Gandhi Ajay Mishra Teni) को हटाने की मांग की. उन्होंने अजय मिश्रा को अपराधी (Ajay Mishra Criminal) करार दिया. ईटीवी भारत ने इस मामले पर कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला (Congress MP Gurjeet Singh Aujla) से बात की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अजय मिश्रा को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करती है. हालांकि, लोक सभा की कार्यवाही के बाद राहुल के बयान के कुछ अंशों को आपत्तिजनक माना गया और उन्हें संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया. पढ़ें खबर.

13. मोदी सरकार 'विनाशकारी', प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव हारने का डर : चिदंबरम

कांग्रेस की असम इकाई के कार्यकर्ताओं के लिए यहां तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश तेजी से 'नीचे जा' रहा है और अगर मौजूदा सरकार बनी रहती है तो देश 'गंभीर संकट' में होगा. चिदंबरम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए और क्या कुछ कहा जानने के लिए क्लिक करें

14. नैचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव में पीएम मोदी का संबोधन, कहा- 8 करोड़ किसान जुड़े, कृषि क्षेत्र में होंगे बदलाव

नैचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव को पीएम मोदी ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि नैचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव का फायदा सभी किसानों को मिलेगा. खाद्य प्रसंस्करण, प्राकृतिक खेती इन सभी मुद्दों से कृषि क्षेत्र को बदलने में मदद मिलेगी. पीएम ने कहा, भले ही रसायन और उर्वरकों ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो लेकिन अब खेती को रसायन की प्रयोगशाला से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े प्राचीन ज्ञान को ना सिर्फ फिर से सीखने की जरूरत है बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब से तराशने की भी आवश्यकता है. पढ़ें पूरी खबर.

15. Miss Universe 2021 हरनाज संधू सात दिन के लिए क्वारंटीन, कोविड जांच के लिए भेजा गया सैंपल

मिस यूनिवर्स हरनाज कौर मुंबई पहुंच चुकी हैं लेकिन अपने घर जाने के लिए उन्हें 7 दिन का इंतजार करना होगा. क्योंकि उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है. पूरा मामला जानने के लिए पढ़िए ख़बर

16. मुंबई : आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर लगाया ₹8 लाख का जुर्माना

नवी मुंबई के आवासीय सोसायटी के परिसर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रबंधन समिति द्वारा एक महिला पर आठ लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. महिला के मुताबिक, परिसर में कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पूरा माजरा जानने के लिए पढ़िये ख़बर

MUST READ

1. ये ससुर है या असुर! बहू को छेड़ने वाले बीजेपी नेता की कोर्ट में गुंडागर्दी, परिसर में सरेआम की मारपीट, खाकी भी दबाव में

भाजपा नेता ने अपनी बहू को न्यायालय परिसर में पीट दिया. इसके बाद पीड़ित बहू ने विजयपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई. (BJP Leader Molested Daughter in Law) बहू का आरोप है कि ससूर ने कुछ माह पहले छेड़छाड़ की थी. जिसकी सुनवाई आज कोर्ट में थी. जहां पर ससूर ने फिर से मारपीट की. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. Bank Strike in Madhya Pradesh: कल भी रहेगी बैंक कर्मियों की हड़ताल, पहले दिन प्रदेश और देश की बैंकों में ठप रहा कामकाज

बैंक यूनियन ऑल नेशनल इम्प्लाइज फेडरेशन (Bank Union All National Employees Federation) के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने बैंकों की दो दिवसीय हड़ताल 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को की है. जिसके चलते भोपाल सहित प्रदेश में सारे सरकारी बैंक बंद रहे. हड़ताली बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया. यहां पढ़ें खबर

3. अस्पताल में अमानवीयता: नसबंदी के बाद महिलाओं को जमीन पर लेटाया, मेडिकल ऑफिसर बोले यह महिलाओं की ही गलती

विदिशा जिले के त्योंदा गांव में महिलाओं के साथ अमानवीयता की तस्वीर सामने आई है. अस्पताल प्रबंधन ने महिलाओं को नसबंदी के बाद जमीन पर सुला दिया. इतना ही नहीं मेडिकल ऑफिसर ने इस लापरवाही में गलती भी महिलाओं की ही बता दी. विस्तार से पढ़ें खबर

SPECIAL

1. माननीय सुविधाएं लेंगे जरूर पर डिजिटल से रहेंगे दूर! ऑनलाइन नहीं हो पाए एमपी के 50 फीसदी से अधिक विधायक

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया का सपना देखते हैं, लेकिन माननीय फिजिकल इंडिया पर ही अमल और भरोसा करते हैं. मध्यप्रदेश के माननीय डिजिटल से ज्यादा फिजिकल में भरोसा रखते हैं, यही वजह है कि लैपटॉप मिलने और 15 हजार रुपए प्रति माह कम्प्यूटर भत्ता मिलने के बाद भी 50 फीसदी से अधिक (50 percent MLAs send questions offline to assembly) विधायक विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter session of MP assembly) में ऑफलाइन सवाल पूछ रहे हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. ETV Bharat Impact: आखिरकार कनाडा की अनुप्रीत को मिला मैरिज सर्टिफिकेट, डेढ़ साल में फूंक चूकी हैं नौ लाख रुपये

पिछले एक साल से मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहीं कनाडा निवासी अनुप्रीत कौर संधू को बुधवार को मैरिज सर्टिफिकेट (canadian woman marriage certificate gwalior) मिला गया है. गत दिनों इस मामले को ईटीवी भारत ने प्रकाशित किया था. मामला संज्ञान में आने के बाद कलेक्ट्रे ने निर्देश दिये. इसके बाद अपर कलेक्टर एचबी शर्मा ने उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट सौंपा. यहां पढ़ें खबर

3. Adiwasi Politics In MP: बीजेपी को आदिवासियों से नहीं, उनके वोट से मतलब , कांग्रेस का हमला, सिर्फ चुनावों में इन्हें आती है याद

कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी सरकार आदिवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया है. पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी को आदिवासियों से नहीं, सिर्फ उनके वोट से मतलब है. (congress pc targets bjp on adiwasi politics mp)पिछले 17 सालों में यहां बीजेपी की सरकार रही, लेकिन आदिवासियों की भलाई का कोई काम नहीं हुआ. सिर्फ चुनावी सीजन में ही बीजेपी को आदिवासियों की याद आती है. विस्तार से पढ़ें खबर

4. गोवा के चुनावी मौसम में इस्तीफों की बरसात, किसकी होगी मात और किसकी बनेगी बात?

नए साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव (assembly polls in 5 states) होने हैं. मीडिया में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और कुछ पंजाब की चर्चा है लेकिन इस सबके बीच एक और चुनावी राज्य गोवा में जो सियासी हलचल हो रही है उससे हर दल में उथल-पुथल मच गई है. गोवा में भी अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर के साथ चुनाव हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

VIDEO

1. Video: यूरिया की कालाबाजरी: दोगुना भाव में बिक रही खाद की बोरी, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

महिदपुर में खाद की कालाबाजारी करते हुए एक दुकानदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. (Video of Black Marketing of Fertilizers in MP Goes Viral) जिसके बाद उज्जैन कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है. गुरुवार शाम तक पूरे मामले की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी जाएगी. यह मामला उज्जैन से करीब 60 किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील का है. जहां शुभम स्टील नाम की दुकान पर एक व्यक्ति अपना मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए जाता है और एक थैली यूरिया की मांगता है. यहां क्लिक कर देखें वीडियो