भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत प्रकोष्ठ के प्रादेशिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट लेकर आई है, हो सकता है sc-st में भी इसी तरह का ट्रिपल टेस्ट लेकर आ जाए. मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बीजेपी इसे खत्म कराना चाहती है.

पंचायत प्रकोष्ठ बनाने की सलाह : पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को 14 फ़ीसदी पर ले कर आ गई है और उसके बाद भी वह जश्न मना रही है. दिग्गी ने कहा कि हमारी भूमिका पहले दंगल में पहलवान की थी. दांव पेंच लड़ाते थे. अब उस्ताद की भूमिका में हैं. कोई दांव-पेंच सीखना हो तो आ जाना. दिग्विजय सिंह ने कहा कि पंचायत स्तर पर पंचायत प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर जिले में पंचायत स्तर पर समन्वय के लिए पंचायत प्रकोष्ठ बनाएं, जिससे कांग्रेस के लोग भी ज्यादा जीत कर आएं,

बीजेपी सत्ता का केंद्रीकरण करती है : पूर्व सीएम ने कहा कि सबसे बड़ा संकट आता है खरीद-फरोख्त का, उससे कैसे निपटें, इस पर भी विचार करें. बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में मूल अंतर यही है कि कांग्रेस हमेशा सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करती है. जबकि बीजेपी सत्ता का केंद्रीकरण करती है. आज पूरा तंत्र शासकीय अधिकारियों के भरोसे चल रहा है. पंच, सरपंच का चुनाव नहीं नहीं हुआ. बीजेपी की सरकार में व्यापमं के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ. ऑनलाइन परीक्षा फ़्रॉड है. जब- जब बीजेपी आती है भ्रष्टाचार आ जाता है. फिर यह हिन्दू- मुस्लिम ले आते हैं. सबका ध्यान बांटने के लिए धर्म की राजनीति करते हैं. (Former CM Digvijay Singh target to BJP) (BJP wants to end reservation) (Regional Conference of Panchayat Cell)