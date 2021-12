आज की खबरें जिन पर रहेगी नजरें

1- महंगाई के खिलाफ आज जयपुर में कांग्रेस की महारैली, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी होंगे शामिल

कांग्रेस देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज जयपुर में रैली करेगी जिसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा (Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra) के अलावा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी शामिल होंगे. रैली में देश भर से पार्टी कार्यकर्ता और अन्य प्रमुख नेता भाग लेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

2- पीएम मोदी जमा बीमा कार्यक्रम को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में 'जमाकर्ता प्रथम: पांच लाख रुपये तक गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान' कार्यक्रम (Bank deposit insurance programme) को संबोधित करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

कल की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- MP Congress Rift: भाजपा में जाएंगे अरुण यादव? कमलनाथ के रवैये से दुखी अरुण यादव का बड़ा फैसला?

गुटबाज़ी और आपसी सिरफुटव्वल कांग्रेस आलाकमान के लिए बड़ा सिरदर्द रहा है. पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्यप्रदेश में भी आपसी खींचतान चरम पर पहुंच गई है (Congress factionalism in MP). मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अरुण सुभाष यादव मौजूदा अध्यक्ष कमलनाथ के रवैये से इतना दुखी हैं (Kamalnath Arun Yadav rift) कि जल्द ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं. पढे़ं पूरी खबर.

2- आश्रम में धर्मांतरण ! भाई-बहन के धर्म परिवर्तन मामले में बाल अधिकार आयोग ने एसपी को भेजा नोटिस

श्यामपुरा के सेंट फ्रांसिस सेवाधाम में धर्मांतरण (Religion Conversion to St Francis Sevadham) के मामले बढ़ते जा रहे है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने एक बार फिर इस मामले में पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजा है. नोटिस में लापता दो नाबालिग भाई-बहन को 48 घंटे में रेस्क्यू कर रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा गया है. पढ़ें पूरी खबर.

3- PM Modi का ट्विटर एकाउंट हैक, बिटक्वाइन पर किये गए ट्वीट, पीएमओ ने कहा- 'इग्नोर' करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के ट्विटर एकाउंट को हैंकरों ने हैक कर लिया था. हालांकि, थोड़ी देर में ही ट्विटर रिस्टोर कर लिया गया और इस दौरान किये गए ट्वीट डिलीट कर लिये गए. इसकी जानकारी पीएमओ इंडिया की ओर से ट्वीट कर दी गई है. पढ़ें पूरी खबर.

4- Farmers Protest: 'विजय दिवस जश्न' के साथ किसानों ने खत्म किया धरना

नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और केंद्र सरकार द्वारा अन्य मांगें स्वीकर करने के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने का एलान किया था. प्रदर्शनकारी किसान 'विजय दिवस जश्न' के साथ आज अपने घरों को लौट रहे हैं. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने आज देशभर में विजय दिवस (Farmers Vijay Diwas celebration) मनाने की घोषणा की है. पढ़िए पूरी खबर..

5. सऊदी अरब ने लगाया तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध, संगठन को बताया, आतंक का द्वार

तब्लीगी जमात को आतंक का द्वार बताते हुए सऊदी अरब उस पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने मस्जिदों को निर्देश दिए हैं कि जुमे के दिन मस्जिद से भी तब्लीगी जमात से होने वाले खतरे के बारे में लोगों को बताया जाए. पढ़ें पूरी खबर.

6- 'छवि बचाओ, फोटो छपवाओ' है भाजपा का असली नारा: राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत 'साल 2016 से 2019 दौरान आवंटित राशि में करीब 80 प्रतिशत मीडिया प्रचार पर खर्च किए जाने' का उल्लेख करने वाली एक संसदीय समिति की रिपोर्ट को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि 'छवि बचाओ, फोटो छपवाओ' ही भाजपा का असली नारा है. पढ़ें पूरी खबर.

7- बाबा रामदेव में सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना को बताया साजिश

कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत (cds bipin rawat death in helicopter crash) के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है. इस हादसे के तुरंत बाद वायुसेना ने अपने स्तर पर जांच के आदेश भी दे दिये हैं. इस हादसे में जनरल रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की भी मौत हुई है. इस दुर्घटना के बाद से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं, बाबा रामदेव ने भी इस हादसे को लेकर किसी साजिश की आशंका जताई है. पढ़ें पूरी खबर.

8- जानिए क्या है OCR Technology और चुनाव में कैसे करता है काम

बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election 2021) में मतदान से लेकर मतगणना में ओसीआर टेक्नोलॉजी (OCR Technology) का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी काफी तारीफ हो रही है. इसकी सफलता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि तेलंगाना के निर्वाचन आयुक्त ने ऐलान किया है कि वो भी अपने प्रदेश में इसी तकनीक से चुनाव कराएंगे. जानिए आखिर क्या है ओसीआर टेक्नोलॉजी (OCR Technology). पढ़ें पूरी खबर.

9- Video: ऊर्जा मंत्री तोमर का 'टॉयलेट क्लीन अभियान', पिता की पुण्यतिथि पर सफाई का दिया संदेश

ग्वालियर। अपने अनोखे अंदाज के लिए एक बार फिर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Energy Minister Pradyuman Singh Tomar) चर्चा में है. इस बार उन्होंने अपने पिता स्व. हाकिम सिंह तोमर की पुण्यतिथि पर नवीन पार्क पहुंचकर झाडू लगाई और टॉयलेट साफ की. पढ़ें पूरी खबर.

10- Drone Fair In Gwalior किसान मित्र साबित होंगें ड्रोन, CM शिवराज का ऐलान प्रदेश में खुलेंगे 5 ड्रोन स्कूल

ग्वालियर में आज से शुरू हुए ड्रोन मेले (Drone Fair In Gwalior )में कई ड्रोन निर्माता कंपनियां शामिल हुईं हैं. मेले के आयोजन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ड्रोन के साथ तकनीक का प्रयोग किसानों को किस(drones are becoming farmers frinds) तरह मालामाल बना सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

SPECIAL :

पंजाब चुनाव : कैप्टन अमरिंदर सिंह और संयुक्त दल गठबंधन को लेकर चल रही है बातचीत - हरजीत ग्रेवाल

पंजाब में अगले साल 117 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं. सभी पार्टियां आगामी चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं. इसी को लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हरजीत ग्रेवाल ने इस पूरे विषय पर अपनी बात रखी. पढ़ें पूरी खबर...

ETV BHARAT EXCLUSIVE

बृंदा करात बोलीं- ममता बनर्जी के पास विचारधारा नहीं

सीपीएम की पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात (cpm politburo member brinda karat) ने कई समसामयिक मसलों पर ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की. चाहे बात एचईसी के वर्तमान हालात की हो या यूपीए को लेकर ममता बनर्जी के बयान की. रांची में बृंदा करात ने झारखंड की हेमंत सरकार के कामकाज के साथ-साथ कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की जीत और सीडीएस जनरल विपीन रावत समेत अन्य शूरवीरों के असमय निधन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

1. गंगा में विसर्जित हुईं बिपिन रावत की अस्थियां, दोनों बेटियों ने निभाई रीति

देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) और मधुलिका रावत की अस्थियां हरिद्वार के वीआईपी घाट (VIP Ghat) पर गंगा में विसर्जित की गईं. पढ़ें पूरी खबर...

2- पोखरण रेंज में DRDO और IAF ने SANT मिसाइल और पिनाक ईआर सिस्टम का किया सफल परीक्षण, देखें Video

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायु सेना ने शनिवार को राजस्थान के पोखरण रेंज में कई परीक्षण किये. इसमें स्टैंड-ऑफ एंटी-टैंक (SANT) मिसाइल के अलावा पिनाक एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम, एरिया डिनायल म्यूनिशंस और न्यू इंडीजिनस फ्यूज शामिल हैं. यहां क्लिक कर देखें वीडियो.