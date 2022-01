भोपाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2857 नए मरीज मिले हैं, जबकि 586 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं. संक्रमण दर अब 4% हो गया है, जबकि रिकवरी रेट 97.8% पर बनी हुई है. अभी प्रदेश में 10987 इलाजरत मरीज हैं, पिछले 24 घंटे में 79023 सैम्पल की जांच की गई है. स्कूलों में बच्चों के संक्रमित होने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि कल ही सीएम शिवराज ने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की थी, कोरोना और अधिक गंभीर होता है, तब इस विषय पर कोई निर्णय लिया जाएगा. अभी पालकों और विद्यार्थियों के हित में स्कूल खुले रहेंगे.

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रोजगार मेला

12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रोजगार मेले (Employment fair on birth anniversary of Swami Vivekananda in MP) का आयोजन किया जाएगा, मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार संपूर्ण मध्यप्रदेश में 5 लाख26 हजार बेरोजगारों को रोजगार के लिए स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे, इसके अलावा सूर्य नमस्कार का आयोजन भी किया जाएगा. दोनों आयोजनों में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा.

दिग्विजय कांग्रेस के लिए और कांग्रेस देश के लिए दीमक

वहीं दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिये बयान पर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश के लिए दीमक (Narottam Mishra called termite to Digvijay Singh) की तरह है और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिये दीमक की तरह हैं. आप स्वयं देख रहे हैं कि किस तरह पूरे प्रदेश में कांग्रेस कैसी जर्जर स्थिति में है, पूरे देश में कांग्रेस डगमगाती हुई चल रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष के वीडियो में देखा होगा.

10 दिन में कर्जमाफी करने वाले कहां गए?

कमलनाथ के बयान पर गृह मंत्री ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 10 दिन में मध्यप्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने की बात कह कर गए थे और 15 महीने की सरकार में उन्होंने कितने किसानों का कर्ज माफ किया है, यह सब जानते हैं. किसान भी अब कांग्रेस को पूरी तरह समझ गए हैं और उपचुनाव में किसानों ने कांग्रेस को सबक भी सिखाया था और आने वाले चुनावों में भी किसान कांग्रेस को सबक सिखाएगा. कमलनाथ ने कहा था कि हम 2018 में किसानों की वजह से नहीं बल्कि बीजेपी के विरोध की वजह से सरकार पर आए थे.

मीडिया की वजह से एमपी में जिंदा है कांग्रेस

गृह मंत्री ने मीडिया के टिकाऊ और बिकाऊ जैसे दो धड़ों में बंटे होने के आरोप पर गृह मंत्री ने कहा कि मीडिया ही कांग्रेस को जिंदा रखे हुए है, फील्ड पर वह कहीं जाते नहीं हैं, सिर्फ मीडिया ही है जिसकी वजह से वह दिखाई दे रहे हैं. कमिश्नर प्रणाली की समस्या को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि सोमवार को समीक्षा बैठक की गई थी. इसके अलावा विधायकों से उनके क्षेत्र में होने वाले कामों को लेकर जो ब्योरा मांगा गया है, उसको लेकर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाती है, प्रदेश में चाहे बीजेपी का विधायक हो या कांग्रेस का विधायक जनता के हितों को लेकर जो निर्णय लिया जाएगा, उसमें सभी को शामिल किया जाएगा.

पीएम की सुरक्षा पर कलाकारी न करें जावेद

कांग्रेस विधायकों की अनदेखी को लेकर सवाल उठाना गलत है, कांग्रेस के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता. प्रदेश में संपूर्ण नागरिकों के हितों को लेकर बजट बनाया जाएगा, जिसमें संपूर्ण प्रदेश के विकास को शामिल किया जाएगा. ओबीसी आरक्षण को लेकर 14 जिले के कलेक्टर्स ने रिपोर्ट भेज दी है, बाकी जिले के कलेक्टर की रिपोर्ट आ जाएगी. जावेद अख्तर ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर कलाकार कलाकारी न करें.