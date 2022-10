भोपाल। प्राइवेट स्कूलों के आंदोलन का असर अब दिखने लगा है. राइट टू एजूकेशन (RTE) की फीस को लेकर शिक्षा विभाग ने काफी समय से लंबित फंड को जारी कर दिया है. स्कूली शिक्षा विभाग ने 2020-21 के लिए 116 करोड़ों राशि की स्वीकृत कर दी है. यह राशि जल्द स्कूलों में हस्तांतरित करने के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं. 22 जिला शिक्षा केंद्रों के खाते में जिलेवार राशि भेजी जाएगी. शिक्षा विभाग का कहना है कि इसके बाद बचे हुए जिलों में भी जल्द ही आवश्यक राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी. मालूम हो कि प्राइवेट स्कूलों ने दीपावली से से पहले RTE की फीस देने को लेकर किया था आंदोलन किया था. एक दिन के लिए रखे थे प्रदेश के 18 हजार स्कूल बंद. (bhopal gift 116 crores of rte released)(sent to the account of 22 education centers)

RTGS के जरिए खाते में भेजी जाएगी राशिः राज्य शिक्षा केंद्र ने 20अक्टूबर तक राशि स्कूलों के खाते में हस्तांतरित करने के आदेश किए जारी थे. स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की सत्र 2020-21 की फीस प्रतिपूर्ति हेतु 116 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत कर संबंधित स्कूलों में राशि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री परमार के निर्देश पर राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने संबंधित जिले के कलेक्टर को RTGS के माध्यम से संबंधित स्कूलों के बैंक खाते में दिनांक 20 अक्टूबर 2022 तक स्वीकृत राशि हस्तांतरित करने के आदेश जारी कर दिए हैं. दीपावली के पहले अशासकीय विद्यालयों के लिए राशि स्वीकृति एक उपहार की तरह है. संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि वर्तमान में कुल 22 जिला शिक्षा केंद्रों के खाते में जिलेवार कुल राशि 116,30,68, 436 (एक सौ सोलह करोड़, तीस लाख, अड़सठ हजार, चार सौ छत्तीस रुपये) ट्रांसफर की जा रही है. एवं शेष अन्य जिलों में राशि भी शीघ्र ही जारी की जाएगी. (amount will be sent to account through rtgs) (sent to the account of 22 education centers)