भोपाल। मध्यप्रदेश सहित पूरे देश में प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने की दिशा में एक जुलाई से प्लास्टिक की 19 वस्तुओं पर रोक लगाई जा रही है. प्लास्टिक पर रोक लगाने का यह पहला चरण है. इसके तहत पेय पदार्थ पीने वाले प्लास्टिक के स्ट्रॉ, गुब्बारे में उपयोग होने वाली प्लास्टिक की छड़ी, प्लॉस्टिक के चम्मच, प्लेट, ग्लास, डेकोरेशन में उपयोग होने वाले थर्मोकॉल आदि हैं. यदि आप मार्केट जाएं तो यह जरूर देखें कि आप जो सामान खरीद रहे हैं, उसमें प्रतिबंधित किए गए प्लॉस्टिक आयटम तो नहीं हैं.

इन प्लॉस्टिक सामानों पर लगी रोक : पेय पदार्थ पीने वाले स्ट्रॉ यानी पाइप, गुब्बारे में लगने वाला प्लॉस्टिक का पाइप, ईयर बड, सिगरेट के पैकेट पर उपयोग होने वाली पॉलीथिन, प्लॉस्टिक के फ्लैग, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्माकॉल से बनी प्लेट, प्लास्टिक के प्लेट्स, कप, चम्मच- प्लॉस्टिक से बने इनविटेशन कार्ड, प्लॉस्टिक पैकिंग का सामान, 100 माइक्रॉन से कम पीवीसी बैनर, पेय पदार्थ घोलने में उपयोग आने वाले स्टिरर, मिठाई के डिब्बों के प्लॉस्टिक के रैपर.

भोपाल में ही कम होगा 85 क्विंटल कचरा : सिंगल यूज प्लॉस्टिक प्रदेश के शहरों में कचरे का ढेर बढ़ा रहा है. यह न सिर्फ स्थानीय निकायों के लिए सिरदर्द है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है. मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेशभर के शहरों में रोज करीबन 3 हजार क्विंटल प्लास्टिक कचरा निकलता है. इसमें सबसे ज्यादा एक बार उपयोग होने वाली प्लॉस्टिक बैग, बॉटल आदि होती हैं. जबकि राजधानी भोपाल में हर रोज करीब 85 क्विंटल सिंगल यूज प्लॉस्टिक निकल रहा है.

इसलिए किया जा रहा प्लॉस्टिक पर बैन : सिंगल यूज प्लॉस्टिक न सिर्फ पर्यावरण बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक है. पर्यावरणविद् सुभाष पांडे कहते हैं कि प्लॉस्टिक के उपयोग के बाद इसे कचरे में फेंक दिया जाता है. यह कचरा मिट्टी में सालों दबा रहने के बाद भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता. सिंगल यूज प्लॉस्टिक न तो पूरी तरह से नष्ट हो पाता है और न ही रिसाइकिल होता है. उपयोग के दौरान और कचरे के रूप में फेंके जाने के बाद धीरे-धीरे यह हमारी फूड चेन में शामिल हो जाता है, जो स्वास्थ्य पर बेहद विपरीत असर डाल रहे हैं.