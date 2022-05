भोपाल। प्रदेश कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन 2023 के लिए अपने प्लान को अंतिम रूप देने में जुट गई है. कांग्रेस चुनाव से डेढ़ साल पहले ही संभागवार प्लान तैयार कर रही है. इसके लिए कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारियां दे दी हैं. ये दिग्गज नेता संभागवार बैठकें कर वहां के हिसाब से रणनीति तैयार करेंगे. फिर विधानसभा चुनाव से एक साल पहले इस रणनीति के तहत काम शुरू हो होगा.

7 मई को ग्वालियर-चंबल संभाग की बैठक

प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चंद्रशेखर ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार 7 मई को ग्वालियर- चंबल संभाग के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से चर्चा करेंगे. ग्वालियर में होने वाली इस बैठक में सभी जिलों की वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है. भाजपा में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. हाल ही में चंबल संभाग के वरिष्ठ नेता डॉ. गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद अब कांग्रेस ने अपनी पहली बैठक ग्वालियर में करने की तैयारी की है. इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शामिल होने इसकी अहमियत बढ़ गई है.

संभागवार प्लान तैयार किया जाएगा : पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ग्वालियर चंबल संभाग से सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं. लिहाजा कांग्रेस का फोकस आगामी चुनाव के मद्देनजर ग्वालियर चंबल संभाग पर ज्यादा हो गया है.7 मई को ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक के बाद कांग्रेस जल्द ही अन्य संभागों में भी इसी तरह की बैठक का आयोजन करेगी. बैठकों के जरिए भाजपा को घेरने का संभागवार प्लान तैयार किया जाएगा. कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्र प्रभास शेखर के मुताबिक चुनाव से कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर अपनी रणनीति बनाने का काम तो शुरू किया ही है, इसके साथ ही जातिगत समीकरणों और स्थानीय मुद्दों के मद्देनजर कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है.भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता के सामने उजागर करने का काम किया जाएगा.

