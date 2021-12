भोपाल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्य सभा सांसद दिग्विजय सिंह ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को भोपाल में शो करने का निमंत्रण (Digvijay Singh Support Stand Up Comedian Kunal Kamra Munawar Farooqui) दिया है, साथ ही खुद भी मंच पर कॉमेडी करने की बात कही है. जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देवी-देवताओं का अपमान करने वाले ऐसे लोगों का स्थान मध्यप्रदेश की जेलों में होगा, प्रदेश में ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं होने दिए जाएंगे, जिससे किसी धर्म का अपमान हो. नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें यदि अपने ऊपर कॉमेडी करानी ही है तो जो आलू से सोना बनाते हैं उन्हें क्यों नहीं बुला लेते.

कॉमेडियन को दिया भोपाल आने का न्यौता

अपनी कॉमेडी से विवादों में आए कुणाल कामरा और मुनव्वर फारुकी (stand up comedy show controversy) को पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भोपाल में कॉमेडी शो करने के लिए आमंत्रित किया था, दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा था कि कॉमेडी का सब्जेक्ट दिग्विजय सिंह होगा. इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यदि दिग्विजय सिंह को खुद पर कॉमेडी करानी ही है तो फिर इन्हें बुलाने की क्या जरूरत है, आलू से जो लोग सोना बनाते हैं, जो पूंजीपति को पूजा पति कहते हैं और जो देश की पीठ में खंजर घोंपते हैं, (Stand Up Comedian Controversy in MP) उन्हें क्यों नहीं बुला लेते.

औरंगजेब की आत्मा अखिलेश से बुलवा रही

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पहले गंगा स्नान किए जाने को लेकर समाजवादी पार्ट के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिप्पणी की थी, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वह अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, बल्कि यह औरंगजेब की आत्मा बोल रही है, जिसने विध्वंस किया था, औरंगजेब की आत्मा अखिलेश यादव में प्रवेश कर यह सब बुलवा रही है. औरंगजेब ही था जिसने अपने पिता और परिवार को सत्ता के लिए हाशिए पर डाल दिया था, कमोवेश यही अखिलेश यादव ने भी किया है, उन्होंने सत्ता के लिए पिता और चाचा को हाशिए पर डाल दिया है. पीएम मोदी के भाग्य में गंगाजल है और अखिलेश यादव के भाग्य में टोटी का जल है.