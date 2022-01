आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

सीएम शिवराज ने मिलने से किया मना तो भड़के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, आज सीएम आवास पर देंगे धरना

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐन वक्त पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मिलने से मना (digvijay singh want met CM shivraj singh) कर दिया. अब दिग्विजय सिंह शुक्रवार यानी आज दिन के11 बजे सीएम आवास के सामने धरना (Former CM Digvijay Singh will picket at CM Residence) देंगे. जानें पूरी खबर.

सोमनाथ मंदिर सर्किट हाउस : पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, सी फेसिंग कमरे खास आकर्षण

प्रधानमंत्री शुक्रवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बनवाए गए अत्याधुनिक सर्किट हाउस का उद्घाटन (PM modi somnath mandir circuit house inauguration) करेंगे. एक बयान के मुताबिक सर्किट हाउस की बनावट ऐसी है, जिससे हर कमरे से समुद्र का नजारा (सी फेसिंग) देखा जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

up assembly election : नड्डा का आगरा व बरेली दौरा, संगठनात्मक बैठकों पर जोर

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP assembly election) सात चरणों में होगा. आगरा में पहले चरण में, जबकि बरेली में दूसरे चरण में मतदान होना है. जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, पार्टियों का संगठन सक्रिय हो रहा है. इसी कड़ी में भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा आगरा और बरेली का दौरा (jp nadda agra bareilly visit) करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

तिल चतुर्थी आज: भगवान गणेश को लगेंगे छप्पन भोग, मंदिरों में श्रृंगार के बाद होगी महाआरती

साल 2022 की तिल चतुर्थी आज है, आज भगवान गणेश की महाआरती की जाएगी, विशेष श्रृंगार किया जाएगा और गजानन को छप्पन भोग (Chhappan Bhog to Lord Ganesha on Til Chaturthi) लगाया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

दिग्गी का नया शिगूफा ! बोले RSS-BJP से मेरे पारिवारिक संबंध हैं, राजनीतिक नहीं

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुरुवार भाजपा और आरएसएस को घेरा. उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस से मेरे पारिवारिक संबंध हैं, लेकिन राजनीतिक नहीं है. पढ़ें पूरी खबर.

CM हाउस पर दिग्विजय के धरने को कैलाश विजयवर्गीय ने बताया नौटंकी, कहा-फालतू आदमी है यह कहीं भी बैठ सकता है

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को दिग्विजय सिंह को फालतू बताया. उन्होंने कहा कि वह कहीं भी बैठकर मीडिया में बने रहने के लिए नौटंकी कर रहे हैं. जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. (kailash vijayvargiya statement on digvijay singh in indore). पढ़ें पूरी खबर.

MP Corona Update: पिछले 24 घंटे में 9385 नए कोरोना मरीज मिले, ग्वालियर में एक की मौत

पिछले 24 घंटे में 80072 लोगों की जांच हुई. इनमें 9385 नए कोरोना पॉजिटिव (mp corona update) मरीज मिले हैं. इस तरह संक्रमितों की संख्या 862029 हो गई है. वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 11.7% पर पहुंच गई है. पढ़ें पूरी खबर

एमपी में लिकर पर प्रेशर पॉलिटिक्स! सस्ती शराब पर विपक्ष को ऐतराज, उमा भारती ने भी चला दांव

एमपी में नई आबकारी नीति पर संग्राम छिड़ा है, सरकार सस्ती शराब बेचने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष और कुछ भाजपाई सरकार पर सियासी (pressure politics on new liquor policy) दबाव बनाना चाहते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

जीतू पटवारी के बिगड़े बोल, सीएम शिवराज को बताया अहंकारी, कहा- इनमें रावण घुस गया है

मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज की तुलना रावण से कर दी है. उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान में अहंकार आ गया है. जानें पूरी बात.

MUST READ

भारत में 23 जनवरी को चरम पर पहुंच सकती है कोरोना की तीसरी लहर

देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है (corona havoc across the country). भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कानपुर के वैज्ञानिक के मुताबिक भारत में 23 जनवरी को कोरोना की तीसरी लहर चरम पर पहुंच सकती है. पढ़ें पूरी खबर...

biggest electric bus tender : भारत ने अब तक का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस टेंडर जारी किया

भारत में सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है. खुद केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई मौकों पर ई-व्हिकल की हिमायत करते दिखे हैं. ताजा घटनाक्रम में विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ने इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए देश की अब तक की सबसे बड़ी निविदा (biggest electric bus tender) रखी है. कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (Convergence Energy Services Ltd), एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. यह बिजली मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है. पढ़िए ईटीवी भारत के नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश त्रिपाठी की रिपोर्ट.

प्रदेश में फसलों के सर्वे पर फिर लगा ग्रहण, सामूहिक अवकाश पर गए 19000 पटवारी

मोबाइल एप सर्वे को लेकर एमपी में पटवारी एक बार फिर धरने पर चले गए हैं. पटवारियों ने ऑनलाइन गिरदावरी का विरोध किया है. पटवारियों का कहना है कि इतने कम समय में फसलों के नुकसान के सर्वे का ऑनलाइन आकलन करना संभव नहीं है. (patwari protesting in mp). पढ़ें पूरी खबर

EXCLUSIVE

गृहमंत्री बोले रतलाम के सुराणा को 'कैराना' बनाने की साजिश नहीं होगी सफल, हिंदुओं ने पलायन की दी है चेतावनी

रतलाम के सुराणा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि यहां के हिंदू परिवार दु:खी होकर अपनी जन्मभूमि छोड़ने को मजबूर हो गये और अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिया 'मकान बिकाऊ है'. पढ़ें पूरी खबर

SPECIAL

सीएम योगी के गढ़ में पहुंचे चंद्रशेखर, गोरखपुर सदर के समीकरण को समझें

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 काफी दिलचस्प होता जा रहा है. आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. वह गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे. लेकिन क्या गोरखपुर सदर का सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में है. इस सीट का क्या इतिहास रहा है और किन पार्टियों का अब तक कब्जा रहा है, एक नजर.

चैरी जैसे टमाटर की खेती कर देगी मालामाल, एक किलो की कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

जबलपुर में चैरी टमाटर की खेती की जा रही है. यह खास तरह का टमाटर 400-600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है. आएये जानते हैं इस अनोखे टमाटर की खेती कैसे होती है. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO

जब जल-सत्याग्रह के दौरान ही डूबने लगीं महिला कांग्रेस नेता, देखें फिर क्या हुआ

शिप्रा के शुद्धिकरण को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान ने मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने गहरे पानी में उतर कर जल सत्याग्रह किया. लेकिन थोड़ी ही देर में वह डूबने लगीं, फिर क्या हुआ, वीडियो में देख सकते हैं. देखें वीडियो.

हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान शेविंग करता दिखा शख्स, जांच के आदेश

केरल हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति अचानक ही शेविंग करता हुआ दिख गया. कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए जांच के आदेश दिए हैं. पढ़ें पूरी खबर.