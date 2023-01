भोपाल में मंत्रोच्चारण के साथ धोती कुर्ता क्रिकेट

भोपाल। भारत में क्रिकेट का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. क्रिकेट की लोकप्रियता इस कदर हावी है कि कर्मकांड कांड और वैदिक उच्चारण करने वाले शहर के ब्राह्मण, पंडित अपने हाथ में बल्ला और गेंद पकड़ कर मैदान में छक्के और चौके मार रहे हैं. भोपाल में कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों के बीच एक ऐसा क्रिकेट देखने को मिल रहा है जहां पर कमेंट्री हिंदी, इंग्लिश में नहीं बल्कि संस्कृत में की जा रही है. (Ritual pundits are hitting sixes and fours)

धोती-कुर्ता पहनकर खेल रहे हैं क्रिकेटः भोपाल में कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों के बीच अनोखा क्रिकेट देखने को मिल रहा है. यहां पर ब्राह्मण टी शर्ट और लोअर में नहीं बल्कि धोती-कुर्ता पहन कर क्रिकेट के मैदान में हाथ आजमा रहे हैं. यह वो ब्राह्मण वर्ग है जो कि वैदिक मंत्रोचार हवन इत्यादि के साथ-साथ कर्मकांड करता है. इनके हाथ में रामायण, गीता या माला नहीं बल्कि बैट और बॉल है. खास बात यह है कि यहां पर आपको हिंदी अंग्रेजी में कमेंट्री सुनने को नहीं मिलेगी बल्कि आपको संस्कृत में ही कमेंट्री सुनाई देगी. हालांकि यहां साथ में यह भी व्यवस्था है कि संस्कृत के साथ-साथ हिंदी अनुवाद भी किया जाता है. (Dhoti kurta cricket begins with chanting in bhopal)

MP में संस्कृत क्रिकेट, धोती कुर्ते में खिलाड़ी, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मैच की शुरुआत

दो दिन चलेगा टूर्नामेंटः भोपाल के अंकुर मैदान में हर साल ये मैच खेला जाता है. जिसने भोपाल के विद्वान पंडित हाथ में बल्ले थामे नजर आते हैं. दो दिन तक चलने वाले मैचों में विजेता को भी चुना जाता है. वैदिक ब्राह्मणों की क्रिकेट प्रतियोगिता मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुई. जिसे संस्कृत में 'पाद पदक्कम क्रिकेट' बोला जाता है. ऐसा अद्भुत क्रिकेट आपने शायद ही कहीं देखा होगा. (Tournament will run for two days)

जीतने वाले को 31 हजार का इनामः इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए ब्राह्मण क्रिकेट खेलते हैं. प्रतियोगिता का शुभारंभ वैदिक मंत्रों के साथ प्रारंभ हुआ. यह मैच टेनिस बॉल से खेला जाता है. एक मैच 10 ओवर का होता और फाइनल मैच के विजेता को 31,000 का नकद पुरस्कार मिलेगा. उपविजेता को 21,000 और तृतीय विजेता को 5,000 का पुरुस्कार दिया जाएगा. साथ ही एक-एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा. प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा. जिससे उनका मनोबल और हौसला बढ़ा रहे. ऐसा आयोजन पिछले 3 सालों से होता आ रहा है. (31 thousand prize to the winner)

भोपाल में बन रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियमः भोपाल में नीलबड़ के पास बरखेड़ा नाथू में 11 साल बाद 0.43 एकड़ में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है. इसमें एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, 10 हजार दर्शकों की क्षमता वाला एक फुटबाल ग्राउंड और चार-चार हजार लोगों की क्षमता को दो हॉकी ग्राउंड बनाएं जाएंगे. यह काम तीन चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले फेस के लिए खेल और युवा कल्याण विभाग ने 137 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं. इसके लिए कुल 200 करोड़ का शुरुआती बजट रखा गया है. इस काम की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने एमपीआरडीसी को दी है. कार्पोरेशन ने इसके टेंडर जारी कर दिए हैं. काम पूरा करने के लिए दो साल की समय सीमा तय की गई है. (International cricket stadium is being built in bhopal)