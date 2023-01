भोपाल। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि नए साल का जनवरी माह मध्यप्रदेश में पर्यटको और रोमांच प्रेमियों के लिए खास होने वाला है. प्रतिष्ठित मांडू फेस्टिवल, ह्रदय दृश्यम लोक कला उत्सव और स्काई डाइविंग पर्यटकों को प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर, कला संस्कृति से परिचय कराने के साथ-साथ मनोरंजन और रोमांच का अनुभव कराएगा. मांडू उत्सव का चौथे संस्करण 7 जनवरी से 11 जनवरी तक होगा. (MP mandu festival will be main attraction)

Pravasi Bharatiya Sammelan के लिए जारी हुआ ट्रैफिक प्लान, जानिए क्या हुआ बदलाव

मांडू उत्सव का आनंद ले सकेंगे प्रवासी भारतीयः इस मांडू महोत्सव को इंदौर में आने वाले अप्रवासी भारतीय भी जाकर देख सकेंगे और रुक सकेंगे. इसके साथ ही 90 दिनों तक यहां टेंट सिटी एवं रोमांचक गतिविधियों का संचालन होगा. वार्षिक संगीत समारोह ‘हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव’ के छठवें संस्करण का आयोजन इस वर्ष भोपाल और इंदौर में किया जाएगा. भोपाल में 8 जनवरी से 10 जनवरी को कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, भारत भवन एवं रवीन्द्र भवन में होगा. इंदौर में 7 जनवरी से 12 जनवरी तक लाल बाग पैलेस में विभिन्न सांस्कृतिक और सुरमयी प्रस्तुतियां होंगी. साथ ही स्काई डाइविंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण की शुरुआत 5 जनवरी से उज्जैन के दताना एयरस्ट्रिप में होने जा रही है. (Overseas Indians will enjoy mandu festival)

मध्यप्रदेश का मांडू उत्सव होगा मुख्य आकर्षण

टेंट सिटी होगी प्रमुख आकर्षणः प्रमुख सचिव शुक्ला ने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य और एतिहासिक इमारतों के लिए ख्यात शहर मांडू, अब रोमांचक गतिविधियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तैयार है. प्रदेश की कला-साहित्य, संस्कृति को बढ़ावा देने एवं युवाओं में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शुरू किये गए मांडू उत्सव के चौथे संस्करण में 90 दिनों तक टेंट सिटी का संचालन होगा. इस वर्ष का यह आयोजन खास है क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस, जी-20 शिखर सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के तहत दुनियाभर से गणमान्य नागरिक मध्यप्रदेश में मौजूद रहेंगे. यहां पर्यटक लाइव संगीत कार्यक्रम, साहसिक खेल, साइकिलिंग, ट्रेकिंग, ग्रामीण भ्रमण इत्यादि अनुभवों का आनंद ले सकेंगे. मांडू आने वाले पर्यटन महोत्सव के दौरान क्यूरेटेड टूर, साइकिल टूर, पारंपरिक लोक कलाएं, फोटो प्रतियोगिताएं, योग, पाक कला, कला और शिल्प, संगीतमय कार्यक्रम, स्थानीय व्यंजन इत्यादि का आनंद ले सकेंगे. (Tent City will be the main attraction)

सभी के लिए कुछ न कुछ खास होगाः ई-फैक्टर एंटरटेनमेंट संस्था के सहयोग से आयोजित होने वाले मांडू उत्सव में पर्यटक हॉट एयर बलून में बैठकर पक्षी की तरह ऊंचाई से मांडू शहर का अद्भुत और अभिभूत करने वाले मनोहरम दृश्य का अनुभव कर पाएंगे. ई-फैक्टर एंटरटेनमेंट के COO और सह-संस्थापक जय ठाकोर ने बताया कि मांडू उत्सव में सभी के लिए कुछ न कुछ खास रहेगा. मांडू उत्सव के दौरान आयोजित होने वाली प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं. (There will be something special for everyone)

1-लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट

2-हॉट एयर बैलून राइड

3-साइकिलिंग टूर

4-साहसिक खेल व गतिविधियां

5-कला और संस्कृति प्रदर्शनियां

6-लाइट एंड साउंड शो

7-ग्रामीण पर्यटन

8-योग और ध्यान सत्र

9-हेरिटेज वॉक

10-स्थानीय कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत का प्रदर्शन.

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ पॉप संगीत का होगा फ्यूजनः मध्यप्रदेश पर्यटन और संस्‍कृति विभाग द्वारा राष्‍ट्रीय व अंतर्राष्‍ट्रीय संगीत कला को प्रदर्शित करने वाले वार्षिक संगीत समारोह ‘हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव’ के छठवें संस्करण का आयोजन इस वर्ष भोपाल और इंदौर में किया जाएगा. भारतीय संस्कृति, व्यंजन, कला एवं साहित्य से अवगत कराने के लिए स्टॉल भी लगाई जाएगी. कार्यक्रम के क्यूरेटर गायक जो अलवेरस रहेंगे और देश-विदेश के ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. सभी कार्यक्रमों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा. इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को देखते हुए 7 जनवरी से 12 जनवरी तक संगीत उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूड फेस्टिवल एवं आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाई जाएगी. (Bhopal desh ka dil will filled with joy this month)