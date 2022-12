भोपाल। मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भले ही विधानसभा नहीं घेर पाए हों लेकिन उनका आंदोलन लगातार जारी है. महिला कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया. इन्होंने हाथों पर मेंहदी से वादा निभाओ और उन्हें नियमित करो जैसी मांग लिख कर प्रदर्शन किया. (Demand fulfill promise by applying henna on hands)

हाथों में मेंहदी लगाकर की वादा निभाने की मांग

सरकार से वादा निभाने की मांगः मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन अभी भी जारी है. भले ही यह विधानसभा का घेराव नहीं कर पाए हो, लेकिन धरना स्थल पर यह अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं. गुरुवार को महिला कर्मचारियों ने अपने हाथों पर मेंहदी लगाई और इसमें उनकी मांगे पूरी करने के स्लोगन भी लिखे. साथ ही प्रदेश सरकार से वादा निभाने की मांग भी की है. (Demand to fulfill the promise from government)

MP विधानसभा घेराव करने निकले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोका

मामा जी को अपने भांजे-भांजियों का ध्यान रखना चाहिएः इनका कहना है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करने सहित उनकी अन्य मांगों को स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से नहीं ले रहा है. जिसके बाद इन्होंने विधानसभा घेराव की चेतावनी दी थी. महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि वह अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर इस आंदोलन में शामिल हुई हैं. ऐसे में मामा जी को अपने भांजे-भांजियों का ध्यान रखना चाहिए. नियमितीकरण सहित वेतन विसंगति दूर करने और अप्रेजल की मांग को लेकर उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा है. संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया का कहना है कि सरकार ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित करने की बात काफी समय से कह रखी है. बावजूद इसके हर बार आश्वासन देने के बाद मांगे टाल दी जाती है. (uncle should take care of his nephews and nieces)

एमपी संविदा कर्मचारी महासंघ आया साथः हड़ताल में बैठी महिला कर्मचारियों की अध्यक्ष सुनंदा पटेल का कहना है कि उनके साथ में कई ऐसी महिला कर्मचारी हैं, जो अपने बच्चों को लेकर आंदोलन में शामिल हुई है. इनकी हड़ताल को मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने भी अपना समर्थन दिया है. मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा है कि इनकी मांगों को लेकर हमारा संघ इनके साथ है. (MP contract employees federation came along)