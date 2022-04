भोपाल। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरकंटक के संबंध में कुछ कड़े फैसले करने ही होंगे, तभी नर्मदा सुरिक्षत रहेगी. नर्मदा जी रहेंगी तो ही मध्यप्रदेश रहेगा, यह हम सभी समझ लें. बिना नर्मदा के हम मध्यप्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते. इसलिए तय किया गया है कि अमरकंटक में जो पुराना वैध निर्माण है, उसको छोड़कर अब कोई नया निर्माण नहीं होने दिया जाएगा. इस क्षेत्र में जो भी होटल रेस्टोरेंट बनने हैं, वह सभी पर्वत के नीचे ही बनेंगे. इसके लिए मैकल पर्वत के नीचे एक सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी. यहां यात्रियों के ठहरने की सभी व्यवस्था करेंगे.

7-8 जनवरी को होगी इंवेस्टर्स समिट : कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को जानकारी दी कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस में दुनिया भर के एनआरआई आते हैं. इसको लेकर मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि इस बार यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश में हो. इंदौर की एयर कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा है. इसकी स्वीकृति हमें मिल गई है. 4, 5 और 6 नवंबर को होने वाली इंवेस्टर्स समिट अब 7 और 8 जनवरी को होगी. 9 और 10 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह होगा.

व्यापक स्तर पर होगा स्टार्टअप : कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि आगामी समय में इंदौर में स्टार्टअप पॉलिसी के लोकार्पण का कार्यक्रम किया जाएगा. इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली जुडेंगे. इसको लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है. बैठक में सीएम ने कहा कि स्टार्टअप प्रोग्राम व्यापक स्तर पर किया जाएगा. इसमें प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेजों को जोड़ा जाएगा.