भोपाल। भाजपा नेता ध्रुवनारायण सिंह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से टिकट पाने के लिए मशक्कत में लगे हैं. लेकिन उनके घर में ही विवाद सामने आया है. दरअसल, धुव्रनारायण सिंह के बेटे व बहू के बीच विवाद चल रहा है. इसी दौरान पत्नी ससुराल में रखे जेवरात लेकर चंपत हो गई. इसके बाद वह न खुद लौटी और न ही जेवरात लौटाए. हबीबगंज पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज कर ली है. अब मामले की जांच की जा रही है.

गुपचुप तरीके से जेवरात ले गई : हबीबगंज थाना के एसआई अमित सिंह भदौरिया के मुताबिक अरेरा कॉलोनी भोपाल निवासी आदित्य विजय सिंह पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह के बेटे हैं. उन्होंने अपनी पत्नी मृणाली सिंह के खिलाफ शिकायत की थी कि वह उनकी मां के जेवर लेकर चली गई है. उन्हें नवंबर 2021 को इस पूरी बात का पता चला था कि उनकी पत्नी गुपचुप तरीके से जेवरात लेकर गई थी.

हनीमून पर नहीं ले जाने से नाराज हुई पत्नी ने छोड़ा पति का घर, शादी के 6 महीने बाद ही हो गई थी अलग, फैमिली कोर्ट में पहुंचा मामला

मायके में रहती है बहू : शिकायत में कहा गया है कि उनकी पत्नी मृणाली सिंह पन्ना की निवासी हैं. विवाद के बाद कुछ सालों से वहीं रह रही हैं. इस मामले की लिखित शिकायत आदित्य विजय सिंह ने थाने में की थी शिकायत की जांच की गई और जाँच में लगाए गए आरोप सही पाए गए. अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपी महिला को गिरफ्तारी के लिए नोटिस जारी किया जाएगा. (Daughter in law of BJP leader ran away) (Woman ran away with jewelry from home) (BJP leader son files case against wife)