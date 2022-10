भोपाल। जिले के बिलखरिया थाना क्षेत्र स्थित एक कस्बे में पिछले 27 दिसंबर 2021 को एक 16 साल की नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. केस नाबालिग से जुड़ा होने के कारण और परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने पीएम के दौरान नाबालिग का वेजाइनल स्लाइड बनवाई थी और जांच के लिए एफएसएल को भेज दिया. एफएसएल की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था. (bhopal forensic investigation confirmed rape) (bhopal crime news minor rape) (bhopal girl was the only child of her parents)

पुलिस ने रेप और पॉस्को एक्ट में अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया मुकदमाः अब रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. राजधानी के बिलखिरिया थाने के एएसआई सुरेश कुमार ने बताया मृत नाबालिक के माता-पिता मजदूरी करते है. माता-पिता ने पुलिस को बताया था कि 27 दिसंबर 2021 को वह घर से थोड़ी दूर जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे. दोपहर दो बजे के आसपास वह घर लौटे तो उन्होंने बेटी का शव फांसी के फंदे पर लटका देखा था. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी. सूचना पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट नहीं मिला था. पुलिस ने नाबालिग का शव बरामद कर पीएम के लिए भेज दिया था. (bhopal police filed a case under rape) (police filed a case under posco act) (bhopal crime news minor rape) (bhopal forensic investigation confirmed rape)

मां बाप की इकलौती संतान थी बालिकाः मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग मां बाप की इकलौती संतान थी. माता-पिता काम पर जाते थे तो वह घर में अकेली रहती थी. पुलिस ने उस समय परिजन से पूछताछ की थी पूछताछ में अनुमान लगाया गया था कि उसके साथ दुष्कर्म तो नहीं हुआ है. अब एफएसएल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया. अब पुलिस आसपास रहने वाले लोगों को पूछताछ कर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. (bhopal girl was the only child of her parents) (bhopal forensic investigation confirmed rape)