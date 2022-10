भोपाल। राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में रहने वाली एमसीए की पढ़ाई कर चुकी युवती को युवक ने आगे की कोचिंग के लिए भोपाल बुला लिया. यहां पर रहने के दौरान उसने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया. इसके बाद युवक ने शादी से इंकार कर दिया तो युवती ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी. पीड़िता और आरोपी दोनों बिहार के रहने के वाले हैं. वह दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं. (bopal crime news rape) (rape by trapping a girl of her own kinship) (police registering case) (bhopal police engaged in investigation)

जाने क्या है पूरा घटनाक्रमः भोपाल के पिपलानी थाने के प्रभारी अजय नायर ने बताया कि 32 वर्षीय युवती मूलत: बिहार की रहने वाली है. उसने जबलपुर के एक कॉलेज से एमसीए की पढ़ाई की है. चार साल पहले वह संदेश कुमार नाम के युवक के संपर्क में आई, संदेश उसका दूर का रिश्तेदार भी है. दोनों के बीच जल्द ही प्रेम संबंध हो गया. युवती ने जब एमसीए की पढ़ाई पूरी कर ली तो संदेश ने उसे प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग करने के लिए भोपाल बुला लिया. यहां पर वह सोनागिरी इलाके में किराए का मकान लेकर रहने लगी. संदेश भी यहां पर इंजीनीयरिंग की पढ़ाई कर रहा था. चार साल पहले वह एक दिन युवती के घर पहुंचा तथा शादी करने का झांसा देकर उसने युवती के साथ ज्यादती की. इसके बाद वह लगातार उसका शारीरिक शोषण करने लगा. पिछले दिनों जब युवती ने उससे शादी के लिए कहा तो उसने शादी करने से मना कर दिया. युवती ने मामले की शिकायत थाने में कर दी. पुलिस ने बलात्कार का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शादी का प्रलोभन देकर लॉज में युवती से दुष्कर्मः एक अन्य खबर के अनुसार भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र स्थित घोड़ानक्कास की एक लॉज में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी ने उसे शादी का प्रलोभन देकर करीब तीन बार शारीरिक संबंध बनाए और अब शादी करने से इंकार कर रहा है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बलात्कार का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाने के उपनिरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि 25 वर्षीय युवती मूलतः सिवनी जिले की रहने वाली है. यहां पर वह ऐशबाग इलाके में रहती है. एक निजी कंपनी बतौर सेल्सवुमन के रूप में काम करती है. भोपाल में विजय नाम का रिश्तेदार युवक रहता है. अभी कुछ समय पहले ही दोनों कि मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी. इसके बाद वे फोन पर आपस में बात करने लगे जल्द ही दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग हो गया. मार्च के महीने में एक दिन विजय युवती के घर पहुंचा तथा युवती की मर्जी के बगैर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए. इसके बाद वह शादी का झांसा देते हुए शारीरिक शोषण करता रहा.