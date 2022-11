भोपाल। राजधानी भोपाल के खजूरी सड़क पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर उसके जीजा के चचेरे भाई पर बलात्कार और यौन शोषण की धाराओं में केस दर्ज किया है. पीड़िता का आरोप है कि जीजा के घर आने जाने के कारण जीजा के चचेरे भाई से दोस्ती हो गई थी. वह शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने लगा था. जब उसने शादी का दबाव बनाया तो अरोपी शादी की बात से मुकर गया. (bhopal crime news rape) (rape on pretext of marriage) (pretext of marriage continued to sexually abuse) (girl made a report against jijas cousin)

MP Crime News: शादी का झांसा देकर महिला से किया दुष्कर्म, महिला ने दर्ज कराई शिकायत

जाने कैसे दिया युवती को धोखाः राजधानी भोपाल खजूरी थाना प्रभारी संध्या मिश्रा ने बताया कि 20 साल की युवती उमरावगंज की है. वह महज नवीं तक पढ़ने के बाद वह घरेलू कामकाज संभालती है. उसकी बड़ी बहन की शादी खजूरी सड़क थाना क्षेत्र के एक कस्बे में हुई है. दीदी के चाचा ससुर का बेटा अरुण जाटव है. वह दीदी जीजा के साथ संयुक्त परिवार में रहता है. दीदी-जीजा के घर वह अक्सर जाती थी. इस दौरान वह अरुण के संपर्क में आ गई. दोनों की मोबाइल पर बातचीत भी होती थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि फरवरी महीने में युवती बहन के घर में मेहमानी में गई हुई थी. तभी आरोपी ने युवती को बहन के ससुराल में ही स्थित एक कमरे में बात करने के बहाने बुलाया. वहां उसने युवती से दुष्कर्म किया. विरोध करने पर उसने युवती को जल्द शादी करने का झांसा दिया था. अब आरोपी कहीं और शादी तय कर रहा था. जिसकी जानकारी मिलते ही लड़की व उसके माता-पिता उसके घर पहुंच गए. जहां उसने शादी करने की बात से साफ इंकार कर दिया.