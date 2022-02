आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. इस नई शपथ से बदल जाएगी Indian Doctors की 'ओथ' परंपरा, अब लेनी होगी चरक शपथ, 14 फरवरी से आदेश लागू

डॉक्टर बनने के बाद ली जाने वाली शपथ(charak shapath) भी हिंदी में ही ली जाएगी. नेशनल मेडिकल कमीशन ने देशभर के सभी मेडिकल कॉलेज को इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं. आदेश 14 फरवरी से लागू होगा. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. बढ़ते आंतरिक कलह के बीच ममता ने तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई

तृणमूल कांग्रेस में चल रहे आंतरिक कलह (Internal strife going on in Trinamool Congress) के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने शनिवार शाम अपने आवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की आपात बैठक (emergency meeting of top leaders) बुलाई है. सत्तारूढ़ खेमे के सूत्रों ने यह बात कही. पढ़ें पूरी खबर.

1. MP में कोरोना को लेकर लगे प्रतिबंध हटे, जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू

एमपी में संक्रमण की धीमी रफ्तार को देखते हुए शिवराज सरकार ने प्रदेश में लगाए सारे बैन हटा लिए हैं. फिलहाल राज्य में नाइट कर्फ्यू पहले की भांति जारी रहेगा. (Restrictions on Corona removed in MP) यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. एमपी में भी पेगासस कांड! जानें विधायक डागा के सनसनीखेज खुलासे पर क्यों मचा हडकंप

बैतूल विधायक निलय डागा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि, बैतूल पुलिस ने अवैध तरीके से जिले के 52 जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और पत्रकारों की सीडीआर निकलवाई है. हालाकि, मामले में पुलिस ने इस बात को सिरे से नकारा है. यहां पढ़ें खबर

3. हिजाब पर बहस बेहिसाब! भोपाल शहर काजी बोले- बुर्का पहनना मुस्लिम महिलाओं की शान, मालिक की मानें मर्जी

हिजाब पहनने को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है. प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है. इस बीच भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने मुस्लिम समाज की महिलाओं से हिजाब पहनने की अपील की है. विस्तार से पढ़ें खबर

4. कांग्रेस के हजार टुकड़े कर कमलनाथ जोड़ने की बात करते हैं- नरोत्तम मिश्रा

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तीखा प्रहार किया है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने कांग्रेस के हजार टुकड़े कर दिए, अजय सिंह और अरुण यादव को घर बैठा दिया है. (Narottam Mishra attack on Kamal Nath) यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

5. क्या बोल गये कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह, ज़रा आप भी सुनिए...

भिंड के लहार से कांग्रेस विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि जब नगर का नाम बदल रहे हैं तो भाजपा वाले अपने पिताजी का भी नाम बदल लें. सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस में प्रताड़ना की ट्रेनिंग दी जाती है. (Politics Of Name Change In MP) यहां पढ़ें खबर

6. बीजेपी के समर्पण निधि अभियान को कांग्रेस ने बताया 'राजनीतिक डकैती', पार्टी के कालेधन को सफेद करने का अभियान

बीजेपी का प्रदेश संगठन अब 150 करोड़ रुपए का चंदा आजीवन सहयोग (bjp samarpan nidhi aviyan) निधि से जुटाएगा. इसमें छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक से आजीवन सहयोग निधि ली जाएगी, ताकि भविष्य में पार्टी चलाने के लिए बीजेपी के पास बड़ी रकम हो. विस्तार से पढ़ें खबर

7. यूपी और उत्तराखंड चुनाव में भाजपा की स्थिति पर चर्चा करते हुए शिवराज सिंह का वीडियो वायरल, देखिए

यूपी सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. इन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी इस पर सब की नजर है. सभी पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे यूपी में भाजपा की रेकॉर्ड जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में कड़े मुकाबले की बात कह रहे हैं. यह वीडियो कांग्रेस ने शेयर किया है. सीएम शिवराज इन दिनों उत्तराखंड में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

8. पीएलए ने लद्दाखियों को मवेशी चराने से रोका'

जम्मू कश्मीर की पूर्व भाजपा पार्षद उर्गैन चोडोन (BDC Urgain Chodon) ने बड़ा दावा किया है. उनका कहना हो कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने लद्दाख क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और स्थानीय लोगों के पशुओं को चरने से रोक दिया. पढ़ें पूरी खबर.

9. महाराष्ट्र में कई जगह प्रदर्शन, लगाए 'पहले हिजाब, फिर किताब' के नारे

कर्नाटक का हिजाब विवाद अब महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है. हिजाब के समर्थन में महाराष्ट्र के कई जिलों में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन हुए. हिजाब के समर्थन में मालेगांव में 'हिजाब दिवस' (Hijab Day) मनाने के एलान के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही. महाराष्ट्र से खास रिपोर्ट.

10. Punjab Assembly Election: AAP के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान पर हमला

पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election) में AAP द्वारा घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान पर पंजाब के अटारी में हमला होने की सूचना है. क्षेत्र में रैली के दौरान उन पर पत्थर से हमला किया गया, जो उनके चेहरे पर लगा. पढ़ें पूरी खबर.

11. पीएम मोदी व सीएम नीतीश का परिवार राजनीति में नहीं तो हमारी क्या गलती : लालू यादव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने दो दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) को समाजवादी और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव (RJD supremo Lalu Yadav) को परिवारवादी नेता बताया था. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है. पढ़ें पूरी खबर.

12. जानें क्यों कांग्रेस ने PMC की सीढ़ियों को गोमूत्र से चमकाया

कांग्रेसियों ने मिलकर नगर निगम की सीढ़ियों को गोमूत्र से साफ (Congress cleaned the stairs of PMC with cow urine) किया. पढे़ं पूरी खबर.

13. उत्तराखंड चुनाव: AAP ने जारी किया वचन पत्र, कहा- घोषणा पूरी न हुईं तो कर दें केस

आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय देहरादून में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने पार्टी का वचन पत्र यानी मेनिफोस्टो जारी कर दिया है. इस दौरान पार्टी की मेनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल सुनील कोटनाला भी मौजूद रहे. पार्टी ने एक एफिडेविट भी दिया है. इसमें लिखा है कि अगर पार्टी अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं करती है तो जनता उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है. पढ़ें पूरी खबर.

14. असम के CM ने राहुल गांधी से पूछा- मैंने कभी प्रूफ मांगा कि आप सचमुच राजीव गांधी के बेटे हो ?

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) उत्तराखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गए थे. उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अजीबो-गरीब टिप्पणी कर दी. उन्होंने कहा कि हमने तो राहुल गांधी से कभी भी इसका प्रूफ नहीं मांगा कि आप सचमुच राजीव गांधी के बेटे हो, लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हो. पढे़ं पूरी खबर.

15. महाराष्ट्र के बाद कोलकाता बनेगा आरएसएस का दूसरा हब

आरएसएस (RSS) के एक शीर्ष पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कोलकाता पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत दोनों के लिए प्रवेश द्वार (Kolkata is gateway for both eastern and northeastern India) है. इसलिए शीर्ष अधिकारियों ने सात राज्यों में आरएसएस की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए कोलकाता को केंद्र बनाने का फैसला किया है. पढे़ं पूरी खबर.

1. इसे कैसे खाएं सरकार! मिड डे मील के भोजन में निकले कीडे़, घटिया खाने को लेकर सुर्खियों में योजना

कटनी के मुख्यालय स्थित दिगंबर जैन शिक्षा संस्था शाला में मध्यान्ह भोजन में जहरीली इल्लियां पाई गई, जिसकी शिकायत स्कूली बच्चों सहित बालकों ने स्थानीय प्रशासन से की है. यहां क्लिक कर पढे़ं खबर

2. MP के किसानों को सरकार का तोहफा: 40 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में आएगे 7,500 करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है. शनिवार (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) को 40 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में साढ़े सात हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंचेंगे. यह पहला मौका होगा जब किसी भी किसान को एक हजार रुपये से कम बीमा राशि नहीं दी जाएगी. सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में शनिवार को बैतूल में कार्यक्रम होगा. (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) यहां पढ़ें खबर

3. बदमाशों ने फायरिंग कर ATM वैन से लूटा 40 लाख रुपयों से भरा कैश बॉक्स, 1 गार्ड की मौत, 6 राउंड फायर किए

अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े शहर के तिलहरी इलाके में एटीएम कैश वैन (atm case van robbed) लूट ली है. बदमाशों ने लूट के दौरान वैन में तैनात दो सुरक्षा कर्मियों को गोली मार दी है. घटना के बाद से इलाके में सनसनी है. बाइक सवार बदमाशों ने एटीएम कैश वैन के दो सुरक्षा गार्ड्स को भी गोली मार दी.विस्तार से पढ़ें खबर

4. बिहार के शिक्षण संस्थानों पर नौकरशाहों का कब्जा, दम तोड़ रही शिक्षा-व्यवस्था

एक ओर जहां विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के शिक्षण संस्थानों पर नौकरशाहों का कब्जा है. जिस वजह से प्रदेश में उच्च शिक्षा दम तोड़ रही है. सरकार की नीतियों की वजह से शिक्षा व्यवस्था (Education System in Bihar) पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

5. गोवा में कम नहीं हैं करोड़पति कैंडिडेट, कांग्रेस के माइकल लोबो सबसे अमीर

विधानसभा की सीट के हिसाब से गोवा देश का सबसे कम विधायकों वाला राज्य है मगर यहां की राजनीति में करोड़पति कैंडिडेट की कमी नहीं है. गोवा में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों में 187 उम्मीदवार करोड़पति हैं. पढे़ं पूरी खबर.

1. मध्य प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग का 13 साल से इंतजार, लागत पहुंची 158 करोड़ रुपये, निर्माण पूरा करने की नई डेडलाइन जारी

भोपाल में मध्य प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग साल 2008 से बन रही है. इसका निर्माण कार्य 13 वर्ष में भी नहीं पूरा हो सका, लेकिन अब ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण पूरा करने की डेडलाइन दे दी गई है. (MP Green Building work pending) यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. उत्तराखंड ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट: HPC अध्यक्ष ने कहा- अब नहीं बचा पाउंगा पर्यावरण'

उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के तहत लगातार कट रहे जंगल से आने वाली मुसीबत से आगाह करते हुए सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने ये कहकर इस्तीफा दे दिया है कि अब उनसे और पर्यावरण की रक्षा नहीं हो पाएगी. देखें पूरा साक्षात्कार

1. अधूरा राजपथ ! 300 करोड़ से बनने वाली सड़क की डेडलाइन खत्म, समय पर नहीं हुआ काम, अब भी उड़ रही धूल

300 करोड रुपए की लागत से बनने जा रही राजपथ रोड के निर्माण कार्य का जायजा लेने प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट आज ग्वालियर पहुंचे. इस राजपथ रोड को बनाने के लिए जिस तरीके से पैसा बहाया जा रहा है, ऐसे में उसका काम काफी धीमा चल रहा है. यही वजह है कि, डेड लाइन के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. Paddy Procurement India: जानें क्या है राज्यों में धान खरीद, भुगतान व भंडारण की स्थिति

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों (Union Food Ministry data) के अनुसार केंद्र ने 2021-22 के विपणन वर्ष के मौसम में अब तक 532.86 लाख टन धान की खरीद की है. जिसमें अधिकतम मात्रा पंजाब से खरीदी गई है. मंत्रालय के अनुसार अब तक लगभग 64.07 लाख किसानों को एमएसपी (Minimum Support Price) 1,04,441.45 करोड़ रुपये का लाभ मिला है. आइए जानते हैं किस राज्य में कितनी धान खरीद की गई, कितनी खरीद बाकी है. राज्य में किसानों को भुगतान की स्थिति क्या है और भंडारण में राज्यों की क्षमता कितनी है? पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.

3. पंजाब की सियासत में खूब चमके फिल्मी सितारे, खिलाड़ियों ने भी दागे 'गोल'

पंजाब में चुनाव हो और फिल्मी कलाकार प्रचार नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता है. अब तो फेमस स्पोर्टस पर्सनैलिटी भी चुनाव में प्रचार की कमान संभाल रहे हैं. लोग भी इन कलाकारों और स्पोर्टस स्टार्स को देखने-सुनने के लिए उमड़ पड़ते हैं. अब तो ये सेलिब्रिटी राजनीति दलों के टिकट पर खुद चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं. पढे़ं पूरी खबर.

1. View Wali News: हिजाब विवाद पर SC का तत्काल सुनवाई से इनकार, कहा- न बनाएं राष्ट्रीय मुद्दा

कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब विवाद पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है. प्रदेश में भी इसे लेकर हंगामा बरपा, इन सबके बीच भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने मुस्लिम समाज की महिलाओं से बुर्का पहनने की अपील करते हुए इसे ऊपर वाले की गाइडलाइन बताया. इधर सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा कि उचित समय पर हम इस याचिका पर सुनवाई करेंगे. यहां क्लिक कर देखें वीडियो

2. सब्जी मण्डी के विस्थापितों के बीच पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट, बोले- मैंने भी खूब तौले हैं आलू

शहर की हजीरा सब्जी मण्डी को इंटक मैदान में स्थानांतरित किए जाने के एक महीने बाद अब आज जिला प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रदुयुम्न सिंह नई मण्डी पहुंचे. पूरी मण्डी में घूमते हुए मंत्रियों ने (tulsi silawat visited gwalior hazira vegetable market ) पुरानी मण्डी के विस्थान से नाराज व्यापारियों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. यहां प्रभारी मंत्री किसी की बेटी को पढ़ाने की जिम्मा उठाते दिखे तो किसी की सारी व्यवस्थाएं मर्जी के मुताबिक किए जाने की भरोसा दिलाते नजर आए. इतना ही नहीं, मण्डी कारोबारियों से आत्मीयता जताते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि, उन्होंने भी खूब आलू तौले हैं.