भोपाल। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पंचायत चुनावों के नतीजों को लेकर बीजेपी के साथ अब कलेक्टर और एसपी को भी घेरा है. कुणाल ने कहा कि पंचायती राज चुनाव के जो आंकड़े आए हैं, उसमें बीजेपी सीधे झूठ बोल रही है. जिला पंचायत की बात हो, या जनपद पंचायत की बात हो, सभी जगह झूठ बोला जा रहा है. इस बार भाजपा ने धनबल व बाहुबल के दम पर लोगों को खरीदा है.

बीजेपी सरकार की गुलामी कर रहे एसपी कलेक्टर

भाजपा झूठ बोल रही है : विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा सीधे झूठ बोल रही है कि उसके 80 परसेंट उम्मीदवार जीते हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कोरा झूठ बोलते हैं, जबकि एमपी में भाजपा को करारी हार मिली है. जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस 386 सीटों पर जीती है, भाजपा 360 में जीत पाई है. अन्य में 129 लोगों ने जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है.

जीते उम्मीदवारों को हरा रहा है प्रशासन : कुणाल चौधरी का आरोप है कि भाजपा नेताओं के दबाव में प्रशासन जीते हुए उम्मीदवार को हराने के लिए काम कर रहा है. निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि अब कोई भी पुनर्मतगणना या किसी तरह का परिवर्तन बिना याचिका /न्यायालय के आदेश के नहीं होगा. उसके बाद भी कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा 16 जुलाई को अनैतिक तरीके से सुनवाई रखी है एवं निर्वाचन में परिवर्तन करने जा रहे हैं. जबकि निर्वाचन की अधिसूचना में वार्ड नंबर 17 में बती बाई का निर्वाचन होना अधिसूचित है. वार्ड क्रमांक 17 के निर्वाचन की विवरणी में भी स्पष्ट तौर पर बती बाई जीती हुआ दिखाई दे रही हैं. इस मामले में तत्काल निर्वाचन आयोग संज्ञान ले एवं किसी भी तरह के अनैतिक काम को होने से रोके.

उमरिया कलेक्टर को घेरा : उमरिया जिले के नगर परिषद मानपुर में 13 जुलाई 2022 को रात्रि 1 बजे मंत्री मीना सिंह अपने स्वयं के इनोवा वाहन क्र MP04 CR 1015 से पैसा बांट रही थीं एवं स्पष्ट तौर पर मतदाताओं से राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का लालच दे रही थीं, जिसके वीडियो भी उपलब्ध हैं. जब स्थानीय लोगों ने पैसे बांटते हुए उन्हें पकड़ा तो पुलिस द्वारा पंचनामा बनाया गया. जिसमें भी स्पष्ट तौर पर मंत्री जी के वाहन में नगद राशि जब्त की गई. पंचनामा की प्रति में सभी तथ्य उपलब्ध हैं लेकिन कलेक्टर उमरिया द्वारा जब प्रतिवेदन दिया गया तो वाहन राजनीतिक दबाव में छोड़ दिया गया और कह दिया गया कि मंत्री जी वाहन में नहीं थीं. बड़े पैमाने पर धनराशि की जब्ती के बाद भी कलेक्टर द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया. प्रशासन आरोपी मंत्री को तो बचा ही रहा है, साथ ही अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है. (Congress MLA Kunal Choudhary Statement) (Kunal Choudhary to SP and Collector) (SP and Collector enslaved to BJP)