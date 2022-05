भोपाल। कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में नगरीय निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव में मजबूती के साथ तैयारी में जुट गई है. नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन और अच्छे परिणाम आएं, इसकी जिम्मेदारी जिला अध्यक्षों एवं स्थानीय नेताओं को सौंपी गई है. प्रत्याशी चयन के लिए समिति का गठन किया गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नगर पालिका निगम, नगर पालिका तथा नगर परिषद के चुनाव को लेकर निर्देश जारी किये हैं.

इस तरह होगा प्रत्याशियों का चयन : मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चन्द्रप्रभाष शेखर ने बताया कि स्थानीय शासन चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों के नामों का चयन जिला स्तर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा. प्रत्येक जिले के लिए एक वरिष्ठ नेता को प्रभारी मनोनीत किया जा रहा है. प्रभारी के साथ ही एक उप प्रभारी एवं एक समन्वयक भी मनोनीत किये जा रहे हैं. नगर पालिक निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के कांग्रेस प्रत्याशी चयन समिति पहली बैठक में समिति के सदस्यों की राय जानेगी. चूंकि समिति में जिला कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक प्रत्याशी 2018, सांसद प्रत्याशी 2019 तथा मोर्चा संगठन के उस क्षेत्र के अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस द्वारा मनोनीत पर्यवेक्षक होंगे.अतः ये लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे, जिन अन्य नेताओं से राय लेना चाहेंगे, उनसे चर्चा करेंगे. प्रत्याशी चयन में जीतने वाले उम्मीदवार पर चर्चा होगी तथा पार्टी के प्रति समर्पित एवं उस क्षेत्र में सक्रिय, लोकप्रिय कांग्रेसजन को प्रत्याशी बनाने पर विचार किया जाएगा.

50 प्रतिशत महिलाओं और 27%ओबीसी को टिकट : कांग्रेस निकाय चुनाव में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण के हिसाब से उनके चयन में लगनशील, सक्रिय एवं उस में लोकप्रिय सक्रिय प्रत्याशी को टिकिट देने पर विचार किया जाएगा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार प्रत्येक नगर पालिक निगमों/नगर पालिका/ नगर परिषद में 27 प्रतिशत ओबीसी. नागरिकों को टिकट दिया जाना है. अतः उस स्थानीय संस्था को कुल सीटों का 27 प्रतिशत ओबीसी प्रत्याशियों के नाम तय किये जाएंगे.

पार्षद के लिए गोपनीय सर्वे के बाद मिलेगा टिकट : समितियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे पार्षद प्रत्याशी के आवेदन प्राप्त कर अपने सदस्यों से गोपनीय सर्वे कराकर पार्षद प्रत्याशी के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लें. जिला कमेटी या सबंधी सभी समितियों सर्वानुमति से एक-एक प्रत्याशी का नाम तय कर सूची अनुमोदन हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी जाएं. प्रत्याशी चयन समिति में शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे शेखर ने बताया कि नगर पालिक निगम में प्रत्याशी चयन समिति में समिति के अध्यक्ष शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे.

लोकसभा व विधानसभा प्रत्याशी से लेंगे सलाह : वहीं सांसद एवं लोकसभा प्रत्याशी 2019, जिले के विधायक एवं 2018 के प्रत्याशी, नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष, मोर्चा संगठनों के जिला अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रभारी एवं सह प्रभारी समिति के सदस्य होंगे. इसी प्रकार नगर पालिका एवं नगर परिषद के प्रत्याशी चयन हेतु वहीं सांसद एवं लोकसभा प्रत्याशी 2019, जिले के विधायक एवं 2018 के प्रत्याशी, अध्यक्ष नगर पालिका/ नगर परिषद, क्षेत्र के सभी ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष तथा क्षेत्र के मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रभारी एवं सह प्रभारी समिति के सदस्य होंगे. (Congress strategy to win urban body election) (Important responsibilities to local leaders) ( Mission 2023 of MP Congress)