1. सागर पर सौगातों की बारिश: CM शिवराज आज 145 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा, मंत्रियों ने लिया कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा

सीएम शिवराज सिंह शुक्रवार को सागर में सौगातों की बारिश करेंगे. (CM Shivraj Singh gifts to sagar) 10 दिसम्बर को सागर में 145 करोड़ (cm sagar 145 crores project) की परियोजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे. मंत्री भूपेन्द्र सिंह और गोविन्द सिंह राजपूत ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया.

2. दिल्ली लाया गया जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार

जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली के छावनी इलाके में होगा. सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. digvijay advised to Naxalites हिंसा का रास्ता छोड़ चुनाव लड़ें नक्सली, बातचीत से ही समाधान संभव

बालाघाट पंहुचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने(digvijay advised to Naxalites)नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की है.उन्होंने कहा है कि नक्सली चुनाव लड़ें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हों.

2. फिर खिंची सिंधिया और पवैया के बीच तलवार! बीजेपी नेता पवैया की नसीहत पर सिंधिया समर्थक मंत्री का ये कैसा जवाब?

ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आना लगता है बीजेपी नेताओं को अब भी रास नहीं आ रहा. कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी जयभान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच 23 साल की कड़वाहट ज्योतिरादित्य के बीजेपी में आने से दूर तो हुई लेकिन लगता है दिल अब भी नहीं मिल पाए हैं. यही वजह है कि जयभान सिंह पवैया और सिंधिया समर्थकों के बीच खींचतान चलती रहती है.

3. MP Panchayat Election 2022 पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, 7 जनवरी को होगी सुनवाई

4 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने एमपी पंचायत (Madhya Pradesh Panchayat Election 2022) चुनाव की तारीखों का एलान किया था. इसके बाद आरक्षण प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में चुनाव पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी. गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने के लिए इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

4. mp police commissioner system इंदौर, भोपाल में लागू, सीएम शिवराज ने दी हरी झंडी

मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम (madhya pradesh police commissioner system)को हरी झंड़ी दे दी है. इंदौर और भोपाल (police commissioner system in bhopal or indore) में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है. सीएम शिवराज सिंह ने प्रेजेंटेशन देखने के बाद पुलिस कमिश्नर सिस्टम को मंजूरी दी.

5. अब MP में भी होगी जीनोम सिक्वेंसिंग: केन्द्र से मिलेगी 5 मशीनें, रिपोर्ट के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार

मध्य प्रदेश को जल्द ही मिलेंगी 5 जिनोम सीक्वेंसिंग मशीनें मिलेंगी. (mp will get 5 genome sequencing machines) इससे ओमिक्रॉन के बारे में जल्द रिपोर्ट मिल सकेगी.(genome sequencing in madhya pradesh ) पहले जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए सैंपल दिल्ली भेजने पड़ते थे.

6. mp panchayat election 2022 चुनाव बाजार में होगी बहार, सरकार भी बनेगी मालदार

पंचायत चुनाव (mp panchayat election 2022) का ऐलान होने के साथ ही चुनावी सामाग्री के बाजार में बहार आने वाली है. वहीं सरकार के खजाने में(government get huge amount as revenue) भी 2 अरब से ज्यादा की राशि जमा होगी.

7. आज सीहोर आएगा हेलिकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद जितेंद्र का पार्थिव शरीर, बेटे की मौत से बेखबर है बीमार मां, बेसुध हुई पत्नी

कुन्नूर में बुधवार को हुए हेलिकॉप्टर क्रैश हादसे में धामंदा के जितेंद्र वर्मा भी शहीद हो गए. उनकी मौत की खबर के बाद गांव सीहोर के धामंदा में मातम पसरा (sehore Jitendra martyred in helicopter crash) हुआ है. उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है.

8. सागर में बच्चों को जबरन खिलाया गौमांस! पिता ने कराई FIR, NCPCR ने SP को थमाया नोटिस, 48 घंटों में मांगी रिपोर्ट

सागर में एक सेवा आश्रम में बच्चों को जबरन गौ मांस खिलाने और बाइबल पढ़ाने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सागर एसपी को नोटिस दिया है. आयोग ने पूरे मामले की पड़ताल करने और दो दिन में रिपोर्ट देने को कहा है.

9. Farmers Protest : किसान आंदोलन स्थगित, 11 दिसंबर से घर लौटेंगे आंदोलनकारी

लंबी खींचतान के बाद गुरुवार को आखिरकार किसान आंदोलन समाप्त करने का किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया. गुरुवार को सरकार की ओर से भेजा गया किसानों को औपचारिक पत्र में सभी प्रमुख मांगों को मान लिया गया है.

10. Bipin Rawat Chopper Crash: वेलिंग्टन में शहीदों को दी गई आखिरी सलामी

भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में विमान हादसे में निधन हो गया था. इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 लोगों की मौत हुई है. दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत और 12 अन्य लोगों के पार्थिव शरीर को आज सुबह सेना के वेलिंग्टन अस्पताल से मद्रास रेजिमेंटल सेंटर लाया गया.

11. कैटरीना कैफ-विक्की कौशल की हुई शादी, सवाई माधोपुर में लिए सात फेरे

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के फैंस का इंतजार खत्म हो गया है. दरअसल कपल ने 9 दिसंबर यानी आज राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में कांच से बने मंडप के बीच सात फेरे ले लिए हैं. कपल परिणय सूत्र में बंध गया है.

12. राजद नेता तेजस्वी यादव की हुई सगाई, पहली तस्वीर भी आई सामने

आज बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की शादी (Tejashwi Yadav Marriage ) हो रही है. दिल्ली के महरौली स्थित सैनिक फार्म हाउस में रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम हो रहा है. इस बीच उनकी सगाई (Tejashwi Yadav Engagement) की पहली तस्वीर सामने आयी है. जिसमें तेजस्वी अपनी मंगेतर अलेक्सिस उर्फ राजश्री के साथ स्टेज पर नजर आ रहे हैं.

13.लोकसभा में ईडी सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने वाले विधेयक पर चर्चा जारी

विपक्षी दलों ने लोकसभा में केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) बिल का लोकसभा में विरोध करते हुए इन्हें संस्थाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला बताया और इन्हें वापस लेने की मांग की.

14. छत्तीसगढ़ : कांकेर में SSB कैंप के पास नक्सलियों का IED ब्लास्ट, कोई हताहत नहीं

छत्तीसगढ़ के कांकेर के बैहासालेभाट SSB कैम्प (Baihasalebhat SSB Camp) के पास नक्सलियों ने IED ब्लास्ट (IED blast) किया है. सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं. अंतागढ़ SDOP अमर सिदार ने पुष्टि की है.

15. पहले दोस्ती, फिर प्यार और शादी, अखिलेश और डिंपल की ऐसी है लव स्टोरी

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) को लेकर अखिलेश और डिंपल (Akhilesh Dimple Love Story) फिर चर्चा में हैं. आइये जानते हैं सूबे की सबसे सशक्त राजनितिक जोड़ी की लव और पर्सनल लाइफ के बारे में.



1.क्षिप्रा नदी को शुद्ध करने की मांग, धरने पर बैठा संत समाज, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

क्षिप्रा नदी (Polluted Kshipra River) को शुद्ध करने और उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित करने की मांग (Demand to Declare Ujjain as Holy City) को लेकर संत समाज धरने पर बैठ गया है. संतों का कहना है कि जब तक शासन प्रशासन हमारी बात नहीं मानता तब तक धरना चलता रहेगा. क्षिप्रा में मिल रहे 13 गंदे नाले, इंदौर से आने वाली खान नदी के गंदे पानी और देवास की फैक्ट्रियों का मिल रहा गंदा पानी इसे प्रदूषित कर रहा है.

2. Jabalpur HC News: केन्द्र को फटकार, भोपाल गैस पीड़ितों का करें बेहतर इलाज, वरना अदालत देगी सख्त आदेश

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के उपचार के मामले में हाईकोर्ट सख्त है. (jabalpur HC fatkar central government) कोर्ट ने केन्द्र सरकार को जमकर फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि सिर्फ कागजी रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, जल्द फैसला लीजिए. अन्यथा कोर्ट को ठोस आदेश (jabalpur hc fatkar treatment bhopal gas victims) देने पड़ेंगे.

3. देवर ने भाभी और भतीजे को कुल्हाड़ी से काटा, भाभी की मौत, भतीजे की हालत गंभीर

शिवपुरी जिले के भौंती कस्बे में देवर ने भाभी को कुल्हाड़ी से काट डाला.(shivpuri devar attacked bhabhi nephew with axe) घर के पास बैठने के लिए एक पट्टी बनाने के चक्कर में ये हमला हुआ. हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

4. Gwalior Doctor Laparwahi : निकालना था खराब दांत, उखाड़ दिया सही दांत, मरीज के पिता ने मंत्री से की शिकायत

ग्वालियर जिला अस्पताल में इलाज कराने गया युवक अब पछता रहा है. डॉक्टरों ने खराब दांत की जगह सही दांत उखाड़ दिया. युवक के पिता ने मंत्री तुलसी सिलावट से इसकी शिकायत की है. (Gwalior doctor laparw

5. सूदखोरों ने ली जान! 20 हजार का उधार बन गया एक लाख, गाली गलौच से तंग आकर युवक ने दी जान

सूदखोरों ने जबलपुर में एक और युवक की जान ले ली. राकेश ने (trap of usurer youth suicide jabalpur ) सूदखोर से 20 हजार रुपए ब्याज पर लिए थे. जो एक साल में 1 लाख हो गए. तनाव में आकर युवक ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

6. MP Recovery Bill 2021: यूपी की राह पर एमपी, पत्थरबाजों और हिंसक आंदोलन करने वालों पर लगाम कसने की तैयारी में सरकारएमपी भी अब यूपी की राह पर चलने जा रहा है. सरकार ने पत्थरबाजी और हिंसक आंदोलन करने वालों पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है, इसके लिए राज्य सरकार नया कानून (MP Recovery Bill 2021) बनाने जा रही है. उधर, कांग्रेस को इस कानून में राजनीतिक आंदोलनों को दबाने की मंशा नजर आती है. सरकार ने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण व नुकसानी की वसूली विधेयक-2021 लाने की तैयारी है, जो आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा. यहां पढ़ें खबर



1. Reality check ETV Bharat: फिर पैर पसार रहा कोरोना , देश मे तीसरी लहर की आहट ,फाइटबैक के लिए कितना तैयार भिंड?

कोरोना के नए ओमीक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं. कितना खतरनाक है ओमीक्रॉन वेरिएंट (dangerous Omicron variant), इसे लेकर रिसर्च जारी है, अब ओमीक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जतायी जा रही है. मध्यप्रदेश सरकार ने ऐसी किसी भी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज़ कर दी हैं. भिंड ज़िले में कोरोना को लेकर क्या तैयारियां हैं इसका Reality check किया ETV Bharat ने. देखें रिपोर्ट

2. MP की हरेक लक्ष्मी को मिलेगा लाडली का सम्मान, सरकार ने की यह बड़ी घोषणा

एमपी की अनाथ बालिकाओं के लिए खुशखबरी: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला एवं बाल विकास विभाग की लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य की अनाथ बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना में जोड़ा जायेगा (Ladli Laxmi Yojana). यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

3. जब ईटीवी भारत से बोले थे जनरल रावत- 'भुला देश सुरक्षित हाथों में है'

तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना के हेलिकॉप्टर क्रैश (Army helicopter crashes in Coonoor) में सीडीएस जनरल बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) की मौत हो गई. जनरल रावत की मौत के बाद देशभर में शोक की लहर है. हर कोई CDS बिपिन रावत को अपनी-अपनी तरह से याद कर रहा है. ईटीवी भारत भी उनको याद कर रहा है, जब उन्होंने ईटीवी भारत से कहा था- भुला (उत्तराखंड में छोटे भाई को भुला कहते हैं) देश सुरक्षित हाथों में है. जानिए उन्होंने और क्या कहा.



1. 21 दिन में बनाई 6.5 फिट ऊंची जैन मंदिर की पेंटिंग, India Book of Records में नाम दर्ज

कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारों' इन शब्दों को चरितार्थ किया है आगर निवासी हिमांशी पिता संतोष भंडारी ने. हिमांशी ने कांच पर पीछे की तरफ से सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज (Agar girl Mamed in India Book of Records) कराया है. हिमांशी ने कांच पर संवोसरण (जैन मंदिर) की 6.5 फिट ऊंची और 4.5 फिट चौड़ी पेंटिंग बनाई. यह पेंटिंग ग्लास कलर, सिल्वर और कॉपर फॉयल से बनाई है. हिमांशी ने बताया कि उपाश्रय में साध्वी शुद्धि प्रसन्ना श्रीजी, साध्वी प्रवृद्धि श्रीजी और साध्वी समृद्धि श्रीजी से पेंटिंग बनाने की प्रेरणा मिली. यहां क्लिक कर देखें वीडियो

2. हिस्ट्रीशीटर की दबंगई का Video, घर में घुसकर किशोरियों के साथ की मारपीट, FIR वापस लेने के लिए धमकाया

गढ़ा में हिस्ट्रीशीटर बदमाशों की करतूत (Handiwork of History Sheeter Badmash in Garha) सामने आई है. जहां मामूली बात पर बदमाशों ने किशोरियों के साथ मारपीट (Badmash Beat Up With Girls) कर उन्हें घायल कर दिया. पीड़ित किशोरियों के चाचा अर्जुन सिंह ने बताया कि, हिस्ट्रीशीटर बदमाश प्रिंस श्रीवास्तव ने अपने साथी मोनू श्रीवास्तव, शिबू दहिया और बबलू श्रीवास्तव के साथ मिलकर ना सिर्फ किशोरियों के साथ मारपीट की बल्कि उन्हें शिकायत वापस करने के लिए फोन पर धमकाया. प्रिंस शराब पीकर आए दिन तेज रफ्तार से बाइक चलाता है. देखें वीडियो

3. जय मल्हार... जन्मोत्सव पर पालकी में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले भगवान खंडेराव

खंडवा में मराठा समाज द्वारा गुरुवार को भगवान खंडेराव महाराज को जन्मोत्सव (Birthday of Lord Khanderao Maharaj) मनाया. समाजजनों ने सुबह सात बजे भगवान का हवन पूजन किया. इसके बाद दोपहर साढ़े 11 बजे चल समारोह का आयोजन किया गया. चल समारोह में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे और भगवान खंडेराव को पालकी में बैठाकर नगर भ्रमण करवाया. पालकी के नगर भ्रमण के बाद शाम 7 बजे महाआरती और तली भंडार का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा. आपको बता दे कि हर साल मराठा समाज हिन्दू पंचाग के अनुसार चंपा षष्टि के दिन भगवान खंडेराव महाराज का जन्मोत्सव मानता है. वीडियो देखने के लिए करें क्लिक