भोपाल। बाबा महाकाल की नगरी में बने महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करने जा रहे हैं. इसको लेकर सत्ताधारी पार्टी और सरकार तैयारियों में जुटी है. वहीं तय किया गया है कि 11 अक्टूबर को बाबा महाकाल के कॉरिडोर के लोकार्पण समारोह के मौके पर प्रदेश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी. मुख्यमंत्री ने आज सागर जिले की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए हैं. CM Shivraj review meeting of Sagar, 11 October worship in all big temples of state

सभी कलेक्टरों को जारी किए जाएंगे निर्देश: महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण योजना के तहत पूरे परिसर का 10 गुना विस्तार कर दिया गया है. मंदिर के विकास कार्यों के लिए अभी तक करीब 700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. इसमें से 310 करोड़ रुपए से 8 निर्माण कार्य पूरा होने जा रहे हैं. महाकाल मंदिर कॉरिडोर के पहले चरण का पूरे हो चुके कामों के बाद इसका लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन आ रहे हैं. कॉरिडोर का ड्रोन से लिया गया वीडियो भी जारी हुआ है. कहा जा रहा है कि कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर से भी बड़ा है.

कॉरिडोर में आंध्रप्रदेश के राजमुंद्री के रूद्राक्ष, बिल्व पत्र और शमी के पौधे बुलाकर लगाए गए हैं.

कॉरिडोर में 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जिस पर भगवान शिव की विभिन्न मुद्राएं बनाई गई हैं.

त्रिवेणी संग्रहालय के पीछे 920 मीटर लंबा महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, इसमें दो भव्य प्रदेश द्वार, सप्त ऋषि वन, महाकाल प्लाजा, टिकट, प्रसाद काउंटर, गणेश विद्यालय परिसर बनाया गया है.

सीएम ने दिए निर्देश: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर के प्रथम चरण का लोकार्पण करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस दिन प्रदेश के सभी बड़े मंदिरों की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी. इसको लेकर सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए जा रहे हैं. उधर संगठन स्तर पर भी मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाएंगे. (CM Shivraj review meeting of Sagar) ((11 October worship in all big temples of state) (CM Shivraj review meeting) (PM 11 october MP visit)