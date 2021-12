आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. पीएम मोदी आज AIIMS Gorakhpur का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह करीब 600 एकड़ क्षेत्रफल में बने एम्स, फर्टिलाइजर कारखाने और आईसीएमआर के जांच केंद्र का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी ने वर्ष 2016 में गोरखपुर एम्स का शिलान्यास किया था. पढ़ें पूरी खबर.

2. Farmer Protest : संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज, लिए जा सकते हैं महत्वपूर्ण फैसले

संयुक्त किसान मोर्चा की आज होने वाली बैठक में एमएसपी और अन्य मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए गठित पांच सदस्यीय कमेटी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी. पिछली बैठक में किसान मोर्चा ने पांच सदस्यीय कमेटी गठित करने का एलान किया था. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. MP Corona Update: 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 17 नए कोरोना संक्रमित, राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा 8 मरीज मिले

MP corona update : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बीते कुछ दिनों में बढ़े हैं. बीते 24 घंटे में प्रदेश में 17 नए मरीज मिले हैं (17 corona positive cases in 24 hours in MP). जिनमें सबसे अधिक 8 केस राजधानी भोपाल में मिले. जबकि इंदौर से 6 मरीज, जबलपुर से 2 और छिंदवाड़ा में 1नए केस की पुष्टि हुई है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. एमपी में गद्दारी पर गदर! बीजेपी ने जारी किया दिग्विजय सिंह के पिता का पत्र, 1939 में राजा बलभद्र ने अंग्रेजों को लिखा था

MP Political News: प्रदेश की राजनीति में गद्दारी पर गदर जारी है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया (Digvijay Singh on Scindia) को गद्दार बताया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है. अब एमपी बीजेपी ने कांग्रेस सांसद के पिता राजा बलभद्र का लिखा एक पत्र जारी करते हुए उन्हें गद्दार ठहराया है. ये पत्र साल 1939 में राजा बलभद्र ने अंग्रेजों को लिखा था. यहां पढ़ें खबर

3. धर्मांतरण पर हंगामा! विदिशा के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में तोड़फोड़, 8 छात्रों के धर्म बदलने का आरोप

Uproar over conversion in Vidisha:विदिशा के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ. 8 स्कूली छात्रों के धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों (Hindutva organizations uproar) ने जमकर बवाल काटा(Vidisha St Joseph Convent School damaged). हंगामे के दौरान स्कूल में एग्जाम चल रहा था. हालांकि, प्रशासन ने आकर स्थिति को नियंत्रण में लाया. पढ़ें खबर

4. CM Shivraj On Omicron: कोरोना की थर्ड वेव को लेकर सीएम शिवराज ने जताई चिंता, कहा- रोकने की पूरी कोशिश करेंगे

कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj On Omicron) ने समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि थर्ड वेव को रोकने के लिए पूरे प्रयास करेंगे. यहां उन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मदद करने के लिए एआईएफ का भी साधुवाद किया. विस्तार से पढ़ें खबर

5. ईटीवी से खास बातचीत में बोले एमपी सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया- कांग्रेस ने पक्षपातपूर्ण किया था परिसीमन, इसबार फेयर होंगे पंचायत चुनाव

Exclusive Interview: ईटीवी भारत से एमपी सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया ने खास बातचीत में कई मसलों पर बात की. जहां उन्होंने प्रदेश में ओमिक्रोन को लेकर जारी तैयारियों की जानकारी दी. वहीं पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के परिसीमन को षड्यंत्र बताया. उन्होंने दावा किया कि इस बार प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP panchayat elections) फेयर होंगे. यहां देखें इंटरव्यू

6. आदिवासियों के बाद अब दलितों पर बीजेपी की नजर! पुण्यतिथि पर अंबेडकर को याद करने में पिछड़ी बसपा-कांग्रेस

महापुरुषों के सम्मान के बहाने आदिवासियों को रिझाने के बाद अब बीजेपी की नजर (After tribals now eyes of BJP on Dalits) दलितों पर है, दलितों के दिल में भी जगह बनाने के लिए बीजेपी पहले दलित महापुरुषों को ही अपने दिल में बसा रही है, ताकि दलित वोटर्स उसकी तरफ आकर्षित हो सकें. इस बार संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि (BJP Celebrated Doctor Bhimrao Ambedkar Death Anniversary) मनाने में बीजेपी सभी दलों को पीछे छोड़ दी. यहां क्लिक कर पढे़ं खबर

7. ग्वालियर में मिर्ची बाबा पर जानलेवा हमला, गाड़ी रोककर लाठी-डंडों से पीटा

ग्वालियर में मिर्ची बाबा के नाम से मशहूर स्वामी वैराग्य नंद पर अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला (attack on mirchi baba) कर दिया. हादसे के बाद बाबा ने पुलिस को घटना की सूचना दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की जांच शुरू कर दी है. विस्तार से पढ़ें खबर

8. Modi Putin Meet : भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों में कोई बदलाव नहीं आया : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सामरिक भागीदारी में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच सहयोग रहा है. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

9. Nagaland firing : गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा पर जताया दुख, SIT एक महीने में देगी रिपोर्ट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नगालैंड फायरिंग पर संसद के दोनों सदनों में बयान दिया और नागरिकों की मौत पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ अभियान चलाने के दौरान नागरिकों की मौत न हो. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

10. AFSPA को वापस लिया जाना चाहिए: मेघालय सीएम

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने सोमवार को कहा कि नगालैंड में नागरिकों की हत्या के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 को निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि वह भी कानून को वापस लेने के लिए बढ़ते आंदोलन में शामिल हो गए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

11. पंजाब : कैप्टन अमरिंदर ने भाजपा के साथ चुनाव लड़ने का किया एलान

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab assembly elections) में उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, भाजपा और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

12. बैंकों के निजीकरण के विरोध में अगर आंदोलन हुआ तो हम भी शामिल होंगे : राकेश टिकैत

किसान नेता राकेश टिकैत ने एक और बड़े आंदोलन में शामिल होने का इशारा किया है. मामला सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध का है. राकेश टिकैत ने सवाल के जवाब में कहा कि अगर बैंकों के निजीकरण को लेकर कोई आंदोलन होगा तो हमें भी उसमें शामिल होने में कोई एतराज नहीं होगा. क्लिक कर पढ़ें खबर.

13. NIPER संशोधन विधेयक-2021 लोक सभा से पारित, अधीर रंजन चौधरी ने सरकारी दावों पर पूछे सवाल

लोक सभा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल (NIPER) पर चर्चा के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जवाब दिया. मंडाविया के जवाब के बाद संशोधनों के साथ NIPER संशोधन विधेयक-2021 पारित हो गया. पढ़ें पूरी खबर.

14. कोविड से होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह राशि में देरी पर SC ने जताई नाखुशी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने राजस्थान राज्य से नाखुशी जाहिर की है. कोर्ट ने राज्य के उस निवेदन को नोट किया जिसमें कहा गया था कि अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी उससे पहले 8900 मौतों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया जाएगा. क्लिक कर पढ़ें खबर.

15. आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत फिर नंबर वन

विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है. न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की जीत के बाद भारतीय टीम ने यह उपलब्धि हासिल की है. कानपुर में खेला गया टेस्ट कीवी टीम मुश्किल से ड्रॉ कराने में कामयाब रही थी. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ

1. दवा पीने के बाद भी पोलियो हुआ, कोर्ट ने दिलवाया 48 लाख का मुआवजा, 27 साल लड़ी कानूनी जंग

27 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिकार एक शख्स को न्याय मिला. कोर्ट ने उसे 48 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने के लिए सरकार को आदेश दिया है. दवा पीने के बाद भी पीड़ित को पोलियो(polio court compensation 48 lakhs rajgarh ) हो गया था. इसी के खिलाफ उसने कोर्ट का(legal battle 27 years ) दरवाजा खटखटाया था. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. Shahdol Corona Alert: विदेश से आए 5 लोगों को किया आइसोलेट, निगेविट आई रिपोर्ट, 7 दिन बाद फिर होगा टेस्ट

शहडोल में स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर चौकन्ना(Shahdol Corona Alert ) है. रोजाना करीब 1000 लोगों की जांच हो रही है. विदेश से आए 5 लोगों का भी विभाग ने कोरोना टेस्ट करवाया है. साथ ही इन्हें आइसोलेट किया गया है. यहां पढ़ें खबर

3. सांसद केपी यादव ने लोकसभा में उठाया खाद की कमी का मुद्दा, कहा-पहले डीएपी की कमी थी, अब यूरिया नहीं मिल रहा

सांसद केपी यादव ने लोकसभा में कहा, कि उनके क्षेत्र में किसानों को खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है.पहले डीएपी की कमी थी और अब यूरिया की कमी है.(MP KP Yadav lok sabha urea ) इसलिए इसकी आपूर्ति बहाल की जाए. पढ़ें खबर

4. शिवपुरी में मोमोज के पैसे मांगे तो दबंगों ने बेरहमी से पीटा, देखें वीडियो

शहर से हैरान करने वाली गुंडा राज की तस्वीरें सामने आईं है. जहां कुछ युवा दो युवकों की बेरहमी से पिटाई (youth beat up in shivpuri) करते हुए नजर आ रहे हैं. यहां इन युवाओं के चेहरे पर पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आ रहा है. गुंडई का यह वीडियो शिवपुरी शहर के फतेहपुर चौराहा का है. जहां 7-8 युवकों ने दो युवकों को बेरहमी से डंडों और लात-घूसों से पीटा है. आरोपी युवकों को तब तक मारते रहे, जब तक कि वह बेसुध होकर जमीन पर नहीं गिरे. इसके बाद युवकों का झुंड मौके से भाग गया. जानकारी के मुताबिक, झगड़ा मोमोज खाने (youth beaten for momos in shivpuri) के बाद पेमेंट न देने को लेकर हुआ था. विस्तार से पढ़ें खबर

EXCLUSIVE

1. आपके बच्चे के लिए कितनी खतरनाक है कोरोना की तीसरी लहर, जानिए देश के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ से

कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बच्चों पर अधिक मंडराया हुआ है. ऐसे में बच्चों का इस बीमारी से कैसे बचाव किया जा सकता है और बच्चों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है तीसरी लहर. आएये जानते हैं इस खास इंटरव्यू में-

2. Khajuraho Film Festival में गोविंदा, ईटीवी भारत पर बोले- अच्छी फिल्म मिलेगी तो करूंगा, वैसे भाग्य से बड़ा कुछ भी नहीं

फिल्म अभिनेता गोविंदा खजुराहो महोत्सव (govinda in khujraho) का शुभारंभ करने पहुंचे. यहां उन्होंने लोगों का खूब मनोरंजन किया. इस दौरान ईटीवी भारत ने उनसे खास बातचीत की.

SPECIAL

1. यूपी को कुशासन से हमारी सरकार ने मुक्त कराया है, 300 से अधिक सीटें जीतेगी भाजपा : केशव मौर्य

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इसके बाद ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में मथुरा, काशी के अपने बयान पर मौर्य ने सीधे-सीधे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत पर खुलकर बातचीत की. पढ़िए रिपोर्ट

VIDEO

1. कांग्रेस नेत्री नूरी खान का शिव तांडव करते Video Viral

कांग्रेस नेत्री नूरी खान का शिव तांडव करते हुए वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर वायरल (Video Viral on Social Media) हो रहा है. बता दें कि कल ही नूरी खान ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि 2 घंटे बाद इस्तीफा वापस भी ले लिया था. अब नूरी खान ने एक और नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Shiv Tandav video of Noori Khan) किया है, जिसमें वो शिव तांडव करती हुईं नजर आ रही हैं. नूरी खान ने बताया कि वायरल वीडियो महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित कांग्रेस शिविर के समय का है जो कि नवंबर महीने में संपन्न हुआ था. यहां देखें डांस का वीडियो

2. 'गमछा गिरी गिरी जाए' गाने पर बीजेपी विधायक शरद कोल ने खूब लगाएं ठुमके, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों बीजेपी विधायक का एक डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल डांस का ये ट्रेंडिंग वीडियो (trending Video of BJP MLA) शहडोल जिले के ब्यौहारी विधानसभा के बीजेपी विधायक शरद कोल का है. जिसमें विधायक शरद कोल किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां वो 'गमछा गिरी गिरी जाए' गाने पर ठुमके (BJP MLA Sharad Kol dance video) लगाते नजर आ रहे हैं. यहां क्लिक कर देखें वीडियो

3. आगर मालवा में शहीद को आखिरी सलाम, अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब

आगर मालवा जिले के दिवानखेड़ी के शहीद बनवारीलाल राठौर को अंतिम विदाई (Last salute to martyr in Agar Malwa) देने जनसैलाब उमड़ पड़ा. शहीद राठौर की आखिरी यात्रा सोयत में निकाली गई, इस दौरान इंदौर-कोटा राजमार्ग पर हजारों की संख्या में शामिल होकर लोगों ने पुष्प वर्षा कर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की. पूरे सोयत शहर में शहीद की याद में श्रद्धांजलि स्वरूप दुकानें भी बंद रखी गई. यहां पढे़ं खबर

4.उज्जैन में गाय के साथ अमानवीयता, ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा, देखें VIDEO

उज्जैन। नागदा महिदपुर रोड पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसमें गाय को बांधकर ट्रैक्टर (cow dragged in ujjain) से खींच कर ले जा रहे हैं. वीडियो पीछे चल रही कार में सवार लोगों ने रिकॉर्ड किया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर गो रक्षा करने वाले लोगों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से कार्रवाई की मांग की है. यहां क्लिक कर देखें वीडियो