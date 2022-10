भोपाल। सीएम शिवराज के आह्वान पर कई मंत्री और संगठन पदाधिकारियों ने अपने ट्वीटर एकाउंट की डीपी बदली है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री प्रेम सिंह पटेल, इंदर सिंह परमार, रामखेलावन पटेल, बृजेंद्र सिंह यादव, रामकिशोर कावरे, कृष्णा गौर, जालम सिंह सहित भाजपा के कई नेताओं ने अपनी डीपी बदल ली हैं. डीपी बदलने वाले अफसरों में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह,कमिश्नर, उज्जैन कलेक्टर, टीकमगढ़, कटनी, बैतूल, सीहोर, सिंगरौली, मंदसौर कलेक्टर सहित कई विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता ने खिल्ली उड़ाई : कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने प्रदेश और केंद्रीय मंत्रियों की डीपी शेयर की है, जिसमे उन्होंने महाकाल लोक की डीपी नहीं लगाई है. सलूजा ने ट्वीट किया कि भाजपा संगठन के निर्देशों को हवा में उड़ाते भाजपा के केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय पदाधिकारी. किसी ने भी प्रधानमंत्री के उज्जैन दौरे को लेकर भाजपा संगठन की अपील पर भी अपनी सोशल मीडिया डीपी नहीं बदली.

पूर्व मुख्य सचिवों ने खड़े किए सवाल : वहीं पूर्व मुख्य सचिव के एसशर्मा का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी संविधान के प्रति कम सरकार को खुश करने में ज्यादा लगी रहती है. इससे चलते अब नौकरशाही की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने लगे हैं.