हैदराबाद। सीएम शिवराज सिंह चौहान दक्षिण भारत के दौरे पर हैं. रविवार सुबह सीएम ने पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में सहज योग के कार्यक्रम में शामिल हुए. कान्हा शांति वनम को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केन्द्र कहा जाता है. इसके बाद दोपहर में सीएम ने कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंचकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की. शाम को सीएम पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित मां अमृता आनंदमयी मठ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. सीएम ने अमृता आनंदमयी अम्मा का आशीर्वाद लिया.

कलबुर्गी पहुंचे सीएम शिवराज: सीएम दोपहर कलबुर्गी में आयोजित बीजेपी ओबीसी माेर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की डबल इंजन सरकार ने कर्नाटक के विकास को गति दी है. मैं यहां की जनता को बधाई देता हूं. उन्होंने कहा कि, "मेरे प्रिय बहनों भाइयों, कलबुर्गी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. मैं बीच में सवा साल मुख्यमंत्री नहीं था. उस समय चिंचोली के बाई इलेक्शन में आया. चिंचोली से वापस जाते ही मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया." इस सम्मेलन में सीएम शिवराज के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (karnataka cm basavaraj bommai), केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, समेत वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे.

Hyderabad: योग से वश में होते हैं तन, मन और मस्तिष्क, कान्हा शांति वनम में सहज योग कार्यक्रम में बोले शिवराज सिंह

कांग्रेस केवल एक खानदान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है. यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, लेकिन जब भारत का तिरंगा लेकर हमारे बच्चे निकले तो रूस और यूक्रेन की सेना भी पीछे हट गईं. एक तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी. एक तरफ बीजेपी का परिवार जहां सामान्य परिवार से आने वाले भी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस केवल एक खानदान की पार्टी है.

अम्मा के आश्रम में पहुंचे शिवराज: केरल के कोल्लम में अमृता आनंदमयी देवी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा अम्मा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं. हमने साक्षात देवी मां के तो दर्शन नहीं किये लेकिन ये भी मां हैं. अम्मा प्रेम की, दया की, करुणा की मूर्ति हैं. वो सचमुच में अमृत हैं, जो लोगों को नया जीवन दे रही हैं. सारे शास्त्रों का सार एक ही है कि आप हर इंसान में परमात्मा का दर्शन करें. भगवान की पूजा अगर करना है तो गरीबों की सेवा कर लो. इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी मौजूद रहीं.