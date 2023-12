Follow Us

प्रहलाद पटेल ने मुख्यमंत्री के सवाल पर दिया बेहद सधा जवाब

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के तगड़े दावेदार पूर्व केंद्रीय मंत्री पहलाद पटेल चुनाव जीतने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे. उन्होंने विधायक के तौर पर शुरुआती औपचारिकताएं पूरी की. इस दौरान पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रहलाद पटेल ने कहा "विधायक के तौर पर मैंने पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया है और मैं गौरान्वित हूं." मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर प्रहलाद पटेल ने कहा "सभी का धन्यवाद." पटेल ने कहा कि कोई सदन छोटा या बड़ा नहीं होता. चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा. Who is CM face of mp

कोई सदन छोटा या बड़ा नहीं : लोकसभा से विधानसभा आने के सवाल पर कहा प्रहलाद पटेल ने कहा कि दोनों ही सदन में संख्या और नियमों का अंतर होता है. जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपका प्रमोशन हो रहा है तो उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर ने चौकीदारी का काम दिया है तो चौकीदारी ही करनी चाहिए. प्रमोशन व डिमोशन कुछ नहीं होता. मुख्यमंत्री फेस की घोषणा में हो रही देरी पर प्रह्लाद पटेल ने कहा कि 5 राज्यों को लेकर फैसले होने हैं. इसलिए समय लग रहा है. फिलहाल लोकसभा चल रही है. इसलिए भी समय लग रहा है. वैसे कोई देरी नहीं हो रही है. Who is CM face of mp