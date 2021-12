आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1.आज बायो-बबल में होगा आईआईटी कानपुर का दीक्षांत समारोह, पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि

आईआईटी कानपुर का दीक्षांत समारोह मंगलवार 28 दिसंबर को होगा, इस कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. इस कार्यक्रम की खास बात ये है कि ये कार्यक्रम कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बायो बबल में होगा. पढ़ें ख़बर

2. यूपी में तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह

भाजपा उत्तर प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे ने सोमवार को एक बयान में अमित शाह के प्रस्तावित दौरे की जानकारी दी. दुबे ने बताया कि अमित शाह मंगलवार को भाजपा 'जन विश्वास यात्रा' के दौरान आयोजित विशाल जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

3. हरियाणा कैबिनेट का विस्तार, कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी

हरियाणा कैबिनेट का मंगलवार को विस्तार (haryana cabinet expansion) किया जाएगा. भाजपा व जेजेपी के बीच सहमति बन गई है. विस्तार के बाद मंगलवार शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. MP Corona Update: 24 घंटे में 30 नए मामले, इंदौर से मिले 14 संक्रमित- भोपाल में 10 नए केस

MP corona update : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बीते कुछ दिनों में बढ़े हैं. बीते 24 घंटे में प्रदेश में 17 नए मरीज मिले हैं (17 corona positive cases in 24 hours in MP). जिनमें सबसे अधिक 8 केस राजधानी भोपाल में मिले. जबकि इंदौर से 6 मरीज, जबलपुर से 2 और छिंदवाड़ा में 1नए केस की पुष्टि हुई है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. उमा भारती ने खोला राज़! आखिर बीजेपी को दलितों और ओबीसी से क्यों है इतना लगाव

बीजेपी नेता और पूर्व सीएम उमा भारती ने आज ट्वीट के जरिए बताया कि पंचायत चुनाव में बीजेपी क्यों ओबीसी आरक्षण पर अड़ी हुई है. उमा भारती ने बताया कि देश की 70 फीसदी आबादी दलित या ओबीसी है. इसे नाराज कर देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं. यहां पढ़ें खबर

3. Vaccines For Children: बच्चों को स्कूलों में ही दी जाएगी वैक्सीन, 3 जनवरी से लगेगा टीका, 15-18 साल के बच्चों का होगा वैक्सीनेशन

शिवराज सरकार बच्चों के टीकाकरण (Vaccines For Children) पर खास ध्यान दे रही है. 3 जनवरी से 15-18 साल के बच्चों को लगने वाली वैक्सीन के लिए शुरूआत में स्कूल में ही व्यवस्था किए जाने की तैयारी है. खबर है कि शुरूआत में स्कूल में कैंप लगाकर बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी. विस्तार से पढ़ें खबर

4. MP Panchayat Chunav: चुनाव निरस्त करने पर राज्य निर्वाचन आयोग का मंथन, सरकार वापस ले चुकी है अध्यादेश

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav) निरस्त होने के आसार है. राज्य निर्वाचन आयोग को इस पर आखिरी फैसला लेना है. माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर सकता है. इससे पहले रविवार को शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर जारी की गई अधिसूचना को निरस्त करने के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी थी. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

5. नरोत्तम मिश्रा के अल्टीमेटम के बाद बैकफुट पर सनी लियोनी, सारेगामा ने किया लिरिक्स चेंज करने का ऐलान

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा मधुबन गाने पर अल्टीमेटम देने के बाद अब सारेगामा (saregama stand on madhuban song after resisting in mp) ने तीन दिन के अंदर गाने के लिरक्स में बदलाव करने के बात कही है. ऐसे में सारेगामा और सनी लियोनी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं. यहां पढ़ें खबर

6. 5 साल की बच्ची का रेप, गला दबाकर हत्या, पुलिस ने नहीं सुनी तो महिलाओं ने घेरा थाना

होशंगाबाद में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस-प्रशासन की सुस्त कार्रवाई से नाराज भारी संख्या में महिलाओं ने थाने का घेराव किया और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

7. महाकालेश्वर मंदिर के 2 कर्मचारी निलंबित, दान पेटी की जगह जेब में रख ली भक्तों की दान राशि

महाकालेश्वर मंदिर में नया साल आने से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है. इस बीच भक्तों द्वारा दी जा रही दान राशि को महाकालेश्वर मंदिर के कर्मचारी अपने जेब में रखते पकड़े गए. पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं. यहां पढ़ें खबर

8. एमपी को मिलेंगी 5 जीनोम सिक्वेंसिंग मशीनें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले सीएम शिवराज

सीएम शिवराज सोमवार को ओमीक्रोन के मामलों को लेकर केद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (cm shivraj meeting with health minister mansukh mandavia in delhi) से मिले. इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें 5 जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन देने का वादा किया है. अब कोरोना के नए सैंपलों को दिल्ली भेजने की आवश्यकता नहीं होगी. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

9. प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमलावर दिखे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, कई मुद्दों पर रखी अपनी राय

सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (narottm mishra on mp panchayat election 2022) कई मुद्दों को लेकर हमलावर दिखे. इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव, ओबीसी आरक्षण, सनी लियोनी विवादित गाना, और उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे कई मुद्दों पर अपनी राय रखी. यहां पढ़ें खबर

10. हेल्थ इंडेक्स में केरल अव्वल, उत्तर प्रदेश फिसड्डी : नीति आयोग

नीति आयोग के द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स के अनुसार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में केरल एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ राज्य बना. जनता को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा देने के मामलों में उत्तर प्रदेश पिछड़ गया. छोटे राज्यों की कैटेगरी में मिजोरम का प्रदर्शन शानदार रहा. पढ़ें पूरी खबर.

11. Omicron and five State Assembly Poll : स्वास्थ्य मंत्रालय ने EC को सौंपी रिपोर्ट, दिशानिर्देश जारी होंगे

कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट (Covid Omicron variant) से उपजी चिंताओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट सौंपी (Health Ministry submits report to Election Commission). पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (five State Assembly Poll) कराए जाने हैं, इस बाबत आयोग क्या फैसला लेता है, सबकी इस पर नजरें बनी हुई हैं. पढ़ें पूरी खबर.

12. इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया

कन्नौज शहर के छिपट्टी मोहल्ला निवासी इत्र और कंपाउंड के कारोबारी पीयूष जैन के पैतृक आवास पर चौथे दिन भी छापेमारी जारी है. मकान की दीवारों और तहखानों से नकदी के साथ सोना मिलने का सिललिसा जारी है. वहीं धन कुबेर पीयूष जैन को बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. सीजीएसटी टीम ने कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उनकी 14 दिन की ट्रांजिट रिमांड को मंजूर कर लिया है. पढ़ें पूरी खबर.

13. अगले साल से इन शहरों में 5जी सेवा, कीमत का खुलासा अभी नहीं

अगले साल से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे कुछ अन्य बड़े शहरों में 5जी सेवा की शुरुआत (5g services) की जाएगी. सरकार ने इस बाबत एक आधिकारिक बयान जारी किया है. रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया ने ट्रायल की पूरी तैयारी कर ली है. कीमत के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है. पढ़ें पूरी खबर.

14. OBC आरक्षण : केंद्र का MP मामले में पारित आदेश वापस लेने का SC से अनुरोध

केंद्र ने मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (SEC) को निर्देश देने वाले अपने आदेश को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. शीर्ष अदालत से स्थानीय निकाय चुनावों को चार महीने के लिए टालने का निर्देश देने और राज्य सरकार को आयोग की रिपोर्ट के साथ आने तथा राज्य निर्वाचन आयोग को तदनुसार चुनाव कराने का निर्देश देने का आदेश देने का भी आग्रह किया है. पढ़ें पूरी खबर.

15. पंजाब चुनाव : भाजपा ने अमरिंदर, ढींडसा के साथ गठबंधन का किया ऐलान

केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी एक साथ मिलकर पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगी. सूत्रों के अनुसार, पंजाब में भाजपा 117 में 75 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. पढ़ें पूरी खबर.

16. दिल्ली में बढ़ेंगे कोरोना के मामले; फरवरी में अधिकतम होने की आशंका : विशेषज्ञ

राजधानी दिल्ली में कोरोना के (covid cases in Delhi) मामले बढ़ते जा रहे हैं. सोमवार को नए मामलों की संख्या 331 पहुंच गई. एक्सपर्ट का कहना है कि फरवरी में कोरोना के मामले पीक पर होंगे. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ

1. जबलपुर कलेक्टर नहीं लेंगे इस महीने का वेतन, वजह जानकर खुश हो जाएंगे आप !

लंबित पत्रों और सीएम हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने पर जबलपुर कलेक्टर ने एक्शन लिया है. सबसे पहले उन्होंने खुद का इस महीने का वेतन रुकवाया. (jabalpur collector will not take salary of this month )फिर बाकी अफसरों का वेतन और एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. 7 सालों में 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं SHG से जुड़ीं- ईटीवी भारत से बोले ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते

छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि 2014 से अबतक 6 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को स्वंय सहायता समूह (self help group) से जोड़ा गया है. जो एक बड़ी उपलब्धि है. यहां पढ़ें खबर

3. कोयला खदान में घुसे डकैत, कर्मचारियों को बनाया बंधक, पुलिस ने संभाला मोर्चा, 6 बदमाश गिरफ्तार

बैतूल के कोयला खदान में डकैतों ने हमला बोल दिया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद छह बदमाशों को बाहर निकाला. विस्तार से पढ़ें खबर

4. ओबीसी आरक्षण के किसी भी मामले में नहीं होगा अंतरिम आदेश, सभी की रेगुलर बेंच में होगी सुनवाई

ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाले मामले की रेगुलर बेंच सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट ने सोमवार को ये आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के किसी भी मामले में अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा. सभी पर एक साथ रेग्युलर बेंच में सुनवाई की जाएगी. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

5. एडीएम स्तर के अधिकारी की नियुक्ति को लेकर विरोध शुरू, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार को लिखा पत्र, कहा- भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा

डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी की मेडिकल कॉलेजों में प्रशासक के रूप में नियुक्ति को लेकर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने विरोध जताया है. इस लेकर एसोसिएशन ने एमपी सरकार (medical teacher association wrote letter to mp government) को पत्र भी लिखा है. यहां पढ़ें खबर

EXCLUSIVE

1. CM Hemant Soren Exclusive: हेमंत सोरेन ने कहा- गुजराती नहीं झारखंडी चलाएंगे झारखंड

झारखंड में हेमंत सरकार (Hemant govt) के दो साल पूरे होने वाले हैं. सरकार की क्या-क्या उपलब्धियां रहीं और आने वाले समय में सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं, इस पर 'ईटीवी भारत' के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने खुल कर बातचीत की. क्लिक करें

2. Year Ender 2021: साल 2021 को इन 21 वजहों से रखा जाएगा याद

साल 2021 खत्म होने वाला है. इस साल बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कभी आंखों को नम कर गया तो कभी लबों पर हंसी दे गया और कई बार सीना चौड़ा करने की वजह भी साल 2021 ने दी है. आइये आपको बताते हैं इस साल की वो 21 वजहें जिनके लिए इस साल को याद किया जाएगा. साल की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

SPECIAL

1. राज 'काज' 2021: कोरोना से जागरूकता पर स्वास्थ्य आग्रह, आदिवासी वोट के लिए गौरव दिवस! सरकारी आयोजनों की देखें झलकी

हर साल अपने साथ कुछ कड़वी-कुछ अच्छी यादें छोड़ जाता है. साल 2021 भी कुछ ऐसा ही था. कोरोना काल के बीच सरकार ने भी कुछ कार्यक्रम सीमित तो कुछ भव्य तरीके से किए. साल 2021 में आयोजित कुछ प्रमुख महोत्सव के बारे में आप भी जानें (year ender 2021). यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

VIDEO

1. सरपंच को 15 लाख तक भ्रष्टाचार की छूट! भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा बोले- 7 लाख खर्च करके वो जीतता है, फिर अगला चुनाव भी लड़ना है

भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चित हो रहा है.(rewa sansad janardhan mishra corruption bayan ) वीडियो में सांसद ने भ्रष्टाचार की अजब गजब परिभाषा गढ़ी है. उन्होंने भरी सभा में कहा कि सरपंचों द्वारा किए गए 15 लाख रुपए तक के भ्रष्टाचार पर उन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा खर्चा तो उनका चुनाव में हो जाता है. जब जनार्दन मिश्रा ऐसा कह रहे थे. यहां क्लिक कर देखें वीडियो

2. कोरोना की तीसरी लहर का भय! बाबा महाकाल को प्रसन्न करने के लिए 35 किमी की दंडवत यात्रा

महाकाल की नगरी उज्जैन में रोजाना हजारों की संख्या में श्रध्दालु बाबा महाकाल के दर्शन को आते हैं, ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है. इस संक्रमण और तीसरी लहर (Fear of third wave of Corona) को रोकने की मन्नत के साथ पंडित ईश्वर लाल मेहता ने 35 किमी की दंडवत यात्रा शुरू की है. तहसील उन्हेंल से उज्जैन के बाबा महाकाल (Ujjain Baba Mahakal) मंदिर से 35 km की दूरी पर है. यहां देखें वीडियो