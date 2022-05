भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले राजधानी भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकलेंगे. शहर में घूमने के दौरान सीएम लोगों से बच्चों के लिए खिलौना दान करने की अपील करेंगे. योजना के मुताबिक विधायक, मंत्री, पूर्व महापौर सहित तमाम जनप्रतिनिधि जैसे सक्षम लोग एक-एक आंगनबाड़ी गोद लेंगे. मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए खिलौने मिल सकें, इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने यह अनूठा कदम उठाया है जिसमें वो हाथ ठेला लेकर खिलौने जुटाने निकलेंगे. मुख्यमंत्री चौहान ने आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों से आमजन को जोड़ने के मकसद से विशेष अभियान चलाने का मन बनाया है.



सीएम ने कहा कि मैं भोपाल में निकलने वाला हूं, आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने हाथ ठेला लेकर, लोगों को जोड़ने का यह मेरा मिशन है. हमारे बच्चे कुपोषित क्यों रहे? यह केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी नहीं है कि बच्चों को कुपोषण से मुक्त कर दें, समाज में अवेयरनेस आनी चाहिए. चौहान ने आगे कहा, मैंने अपने क्षेत्र में किसानों से आह्वान किया है, फसल आई है, आंगनवाड़ी में कुछ गेहूं दे दो, कई जगह लोगों ने आंगनवाड़ी भर दी। किसी ने 50 किलो, किसी ने 25 किलो, कोई कमी ही नहीं रही, इतना पोषण आहार आ गया.

खिलौने खरीदने का मकसद: मुख्यमंत्री ने आगे कहा, सरकार और पोषण आहार एक पक्ष है लेकिन जनभागीदारी जुटाना और लोगों के मन में यह तड़प पैदा करना कि, हमारे बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, यह दूसरा पक्ष है. कई जगह खिलौनों की जरूरत है. अपनी आगामी योजना का जिक्र करते मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने तय किया है कि, मैं 24 तारीख को खुद भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकलूंगा. बोलूंगा बच्चों के लिए खिलौने दो. यह अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को जोड़ने का प्रयास है.

कमलनाथ बोले- परमानेंट ठेला चलाएंगे सीएम शिवराज, ओबीसी आरक्षण और पेट्रोल-डीजल के दामों पर भाजपा को घेरा

शिवराज चलाएंगे परमानेंट ठेला: पूर्व सीएम कमलनाथ 4 दिनों के दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे. जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री शिवराज के हाथ ठेले से खिलौने इकट्ठे करने वाले मुद्दे पर कहा कि उन्हें कोई न कोई नाटक-नौटंकी करना है. आज वह बिजली की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, अब वह ठेला चलाएंगे. अब तो वह समय आ रहा है कि शिवराज सिंह 7 सालों तक अब सिर्फ ठेला ढकेलते ही नजर आएंगे. वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एमपी के बच्चों को लेकर अलग ही तरीके से शिवराज सरकार पर निशाना साधा.

हर्ष फायर की शिकायतों पर सीएम नाराज : मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने अपने क्षेत्र में किसानों से अपील की है कि आपकी फसल अच्छी आई है. कुछ गेंहू दान करें. लोगों ने भंडार भर दिए. आप भी कुछ ऐसे ही अपने जिले के लोगों से अपील करें. वहीं, भिंड में लगातार हर्ष फायर की शिकायतों पर सीएम नाराज हुए. उन्होंने कहा कि हर्ष फायर के कारण कई लोग मौत का शिकार हो जाते हैं. इसके बारे में लोगों को जागरूक करें. भिंड की पहचान सरसों के तेल से है. इसके लिए उद्यम क्रांति योजना के कुछ प्रोजेक्ट स्वीकार करें.

शिवराज के तेवर सख्त, देखें बुरहानपुर कलेक्टर को सीएम ने क्यों लगाई फटकार, कहा 'तुम्हें बात करने का अधिकार नहीं'

सीधी में पेयजल का मुद्दा छाया : सीधी जिले मे भी पेयजल का मुद्दा छाया रहा. सीएम ने कहा कि जहां पर पानी की समस्या है. वहां समस्या को दूर करें. साथ ही अमृत सरोवर का कितना काम हुआ. इसकी रिपोर्ट भी दें. सीधी में अवैध उत्खनन की शिकायतों पर सीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अवैध उत्खनन हो रहा है तो उसे फौरन रोकें. (CM Shivraj will come out with a hand cart) (CM Shivraj will collect toys for kids) (Review meeting of Bhind and Sidhi districts)