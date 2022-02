भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिला स्व-सहायता समूहों के खाते में 3 सौ करोड़ ऋण की राशि ट्रांसफर की है. सरकार अब जल्द ही लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण शुरू करने वाली है. सीएम ने ये भी कहा कि आनेवाले समय में ये पोषण आहार के संयंत्र और बढ़ाए जाएंगे, जिसे महिलाएं ही चलाएंगी.

मिंटो हॉल में आयोजित आजीविका मिशन के ऋण वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के जीवन को सशक्त बनाने की कई योजनाएं चल रही है. साल 2018 से पहले हमने पोषण आहार के लिए स्व-सहायता समूह की बहनों को ठेका दिया. कमलनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान सहायता समूह की महिलाओं से पोषण आहार के ठेके वापस लेकर उन्हें ठेकेदारों को दे दिया था. मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि राज्य सरकार अब लाडली लक्ष्मी योजना 2 लेकर आने जा रही है, जिससे महिलाओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा.

